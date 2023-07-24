韓國接獲超過2000起可疑詐騙包裹，韓外交部要求中國調查說明
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韓國蔚山收容機構20日收到不明包裹，打開第一個包裹的3人因出現呼吸問題、噁心、手指部分癱瘓等症狀住院治療，韓國警方最初將這起包裹視為針對韓國人精心策劃的恐怖攻擊；但韓國國防科學研究所檢查結果有不一樣的發現：
韓國一間身障人士安置機構20日收到毒氣包裹，員工打開後出現頭暈、呼吸困難等情形，韓國警察廳24日表示，從20日至當天上午5時，共接到2141起收到可疑國際包裹申報，包裹寄件地疑為中國寄出、經過台灣再送到韓國，韓國外交部已要求中國外交部進行調查後說明。
20日中午，蔚山東區的一家身障人士安置機構收到疑似來自台灣的黃色包裹，該設施3名有關負責人打開包裹後出現頭暈、呼吸困難等症狀，並被送往醫院接受治療。據悉，郵袋內並沒有裝物品，警方初期不排除有關人員吸入毒氣的可能性。
隨後韓國各地接連出現多起類似報警，郵件來自馬來西亞、台灣、烏茲別克等地，類似的通報至今持續5天。按發生地來看，韓國京畿道通報數量最多（668起），首爾（530起）、仁川市（107起）、慶尚北道（101起）、忠清南道（97起）、全羅北道（85起）也有類似情事。
韓國警方提醒民眾，若發現黃色或黑色郵袋上寫有「CHUNGHWA POST」（中華郵政）、寄件地標為「P.O.Box 100561-003777，Taipei Taiwan」的包裹，切勿打開，應立即向警察局報案。
可疑包裹是恐怖攻擊？裡面裝的是什麼？
雖然一度傳出包裹打開後出現頭暈、呼吸困難的症狀，不過《韓國先驅報》（The Korea Herald）報導，官員檢查587件從海外不同地點寄出的包裹，並沒有發現生化或放射性等有害物質的跡象。
報導指出，20日蔚山收容機構打開第一個包裹的3人因出現呼吸問題、噁心、手指部分癱瘓等症狀住院治療，韓國警方最初將這起包裹視為針對韓國人精心策劃的恐怖攻擊；但韓國國防科學研究所檢查結果並未發現有害物質，推測這3名受害者吸入的氣體應是紙箱黏著劑產生的化學反應。
韓國警方認為，這些包裹可能是海外詐騙手法的一部分——不肖業者為了增加賣家信用，在網路上建立假訂單並發送根本沒人下單商品，大多數包裹中都發現了潤唇膏或其他廉價商品，也有一些包裹是空的。
可疑包裹寄出地為什麼是台灣？
韓國各大媒體最初以大篇幅報導切勿開啟「來自台灣的不明包裹」，各地方政府也陸續以手機警訊提醒民眾「勿開啟來自Taipei, Taiwan之不明包裹」，不過我國駐韓國台北代表處日前說明，已查證該爭議郵包是以「貨轉郵」方式，由中國寄出，經台灣中轉到韓國。
中華郵政則表示，20日傳出的蔚山包裹是「貨轉郵」郵件，並未入境台灣。中華郵政指出，「貨轉郵」郵件是境外的郵件先進來台灣後，再由台灣的中華郵政寄到郵件的送達地點，由於中國運能不足，因此透過「貨轉郵」到台灣中轉的郵件，反而比從中國直寄的速度還要快，價格上也更具優勢。中華郵政表示，已暫停物流公司轉往韓國郵件，待警察調查。
韓國外交部要求中方調查說明
韓國外交部23日表示，台灣表示可疑郵件最初從中國大陸寄出，途徑台灣轉機後到達韓國；韓國外交部已通過韓國駐中外交機構要求中國外交部、有關部門及地方政府及時查清引起韓國民眾憂慮的可疑國際郵件問題事實關係，並進行說明。韓國外交部表示，中國方面已表明將盡全力配合韓國的要求。
中華郵政已加強貨轉郵安全管控措施，包括要求交寄業者僅能接受跨境電商平台認證之物流商及商品供應商委運，不得攬收坊間散客貨物，並於貨轉郵收寄系統增加可疑品項（如固體香氛、香精等）及常見謊報品項（如唇膏、化妝棉等）篩選機制，違規情節重大者將立即解除合約。
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核稿編輯：翁世航
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