還沒看諾蘭《奧本海默》？15點無雷指南（下）：眼花撩亂的人物關係，電影中的焦慮一次詳解

上一篇文章，我們以7大點，提到大導演克里斯多福諾蘭的新作《奧本海默》的歷史脈絡，以及相關的背景知識介紹，這一篇文章，要接著談談《奧本海默》受人關注的AI焦慮、無CGI的實拍，以及龐大的角色關係，無論看過電影，還是沒看過電影的觀眾，都能放心閱讀。

8. 電影《奧本海默》的AI焦慮

電影《奧本海默》敘述的原子彈發明故事，是對這個人類與AI人工智慧鬥爭的世界提出的警告。參與曼哈頓計劃的科學家內心感到極大恐懼，因為他們解開了核分裂的祕密，研製出威力強大的核彈，甚至研製出威力更強大的氫彈。「新科技的出現，經常伴隨著它可能帶來後果的恐懼感」。

諾蘭表示，羅伯特奧本海默與洛斯阿拉莫斯國家實驗所團隊，在二戰期間協助發明出核武，這是科學的極致展現，雖然是一件非常正面的事，最終卻釀成負面後果，成為想像中許多圍繞科技的悲痛。「在第一次核試驗時，有些人害怕核分裂會引發失控的連鎖反應，進而摧毀整個地球」。

諾蘭認為現在正如當時的情況，目前AI的驚人發展也引發著類似擔憂，擔心這項技術可能帶來無法控制的後果，人工智慧可能逃離它的創造者並危及人類。「人工智慧研究人員將目前的時刻稱為奧本海默時刻」。（這段情節令人聯想到《不可能的任務7》）

9.《奧本海默》的驚人實拍

《奧本海默》全片沒有電腦特效，劇組實際前往奧本海默的老家、任職的紐澤西州普林斯頓高等研究院、加州大學洛杉磯分校（拍攝奧本海默獲獎後的演講）、加州大學柏克萊分校（奧本海默任教的學校，也是他創建柏克萊理論物理學中心的重要地點）等地取景重現攝。

《奧本海默》的演員與製作團隊，也在三位一體核試的實際發生地點美國新墨西哥州的一處沙漠中實景拍拍攝，並搭景設計模擬成1940年代進行三位一體爆炸實驗的洛斯阿拉莫斯樣貌。核試爆場景部份則是在洛斯阿拉莫斯的一座山上，於極惡劣的天氣下拍攝完成。

這次也是諾蘭繼《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《天能》後，第四度與攝影師霍伊特范霍伊特瑪合作，採用IMAX 70釐米大畫幅膠捲攝影機拍攝，由於市面上沒有IMAX攝影機使用的黑白膠捲，柯達公司特別為此開發了IMAX專用的第一款黑白膠捲供劇組人員拍攝。

Photo Credit: 環球影業

10. 諾蘭與席尼墨菲