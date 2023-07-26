還沒看諾蘭《奧本海默》？15點無雷指南（下）：眼花撩亂的人物關係，電影中的焦慮一次詳解
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諾蘭的《奧本海默》一上映果然掀起許多討論，當中圍繞著許多議題，包含原子彈、麥卡錫主義等等，當然，片中龐大的歷史人物以及科學家，也是亮點之一，這篇文章，就要談談諾蘭在片中告訴觀眾的焦慮是什麼，以及那些超多的歷史人物，又是誰，代表了什麼身份。
上一篇文章，我們以7大點，提到大導演克里斯多福諾蘭的新作《奧本海默》的歷史脈絡，以及相關的背景知識介紹，這一篇文章，要接著談談《奧本海默》受人關注的AI焦慮、無CGI的實拍，以及龐大的角色關係，無論看過電影，還是沒看過電影的觀眾，都能放心閱讀。
8. 電影《奧本海默》的AI焦慮
電影《奧本海默》敘述的原子彈發明故事，是對這個人類與AI人工智慧鬥爭的世界提出的警告。參與曼哈頓計劃的科學家內心感到極大恐懼，因為他們解開了核分裂的祕密，研製出威力強大的核彈，甚至研製出威力更強大的氫彈。「新科技的出現，經常伴隨著它可能帶來後果的恐懼感」。
諾蘭表示，羅伯特奧本海默與洛斯阿拉莫斯國家實驗所團隊，在二戰期間協助發明出核武，這是科學的極致展現，雖然是一件非常正面的事，最終卻釀成負面後果，成為想像中許多圍繞科技的悲痛。「在第一次核試驗時，有些人害怕核分裂會引發失控的連鎖反應，進而摧毀整個地球」。
諾蘭認為現在正如當時的情況，目前AI的驚人發展也引發著類似擔憂，擔心這項技術可能帶來無法控制的後果，人工智慧可能逃離它的創造者並危及人類。「人工智慧研究人員將目前的時刻稱為奧本海默時刻」。（這段情節令人聯想到《不可能的任務7》）
9.《奧本海默》的驚人實拍
《奧本海默》全片沒有電腦特效，劇組實際前往奧本海默的老家、任職的紐澤西州普林斯頓高等研究院、加州大學洛杉磯分校（拍攝奧本海默獲獎後的演講）、加州大學柏克萊分校（奧本海默任教的學校，也是他創建柏克萊理論物理學中心的重要地點）等地取景重現攝。
《奧本海默》的演員與製作團隊，也在三位一體核試的實際發生地點美國新墨西哥州的一處沙漠中實景拍拍攝，並搭景設計模擬成1940年代進行三位一體爆炸實驗的洛斯阿拉莫斯樣貌。核試爆場景部份則是在洛斯阿拉莫斯的一座山上，於極惡劣的天氣下拍攝完成。
這次也是諾蘭繼《星際效應》、《敦克爾克大行動》、《天能》後，第四度與攝影師霍伊特范霍伊特瑪合作，採用IMAX 70釐米大畫幅膠捲攝影機拍攝，由於市面上沒有IMAX攝影機使用的黑白膠捲，柯達公司特別為此開發了IMAX專用的第一款黑白膠捲供劇組人員拍攝。
10. 諾蘭與席尼墨菲
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
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