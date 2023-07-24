【圖表】颱風來勢洶洶，這些防颱準備你還記得嗎？
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台灣4年多未有颱風登陸，你還記得防颱要做哪些準備嗎？我們整理出以下四大防颱準備與防災物品指引，一起提前做好防颱準備。
文：梁敏萱｜圖：盧信希
中央氣象局23日晚間發布最新消息指出，今年第5號颱風杜蘇芮確定轉為中度颱風，將沿台灣西南側北上，並往中國移動，推測26、27日風雨最大，對台影響不容小覷。至於杜蘇芮是否有機會成為台灣過去4年多來首個颱風中心登陸台灣的颱風？氣象局指出路徑仍有不確定性，正密切注意中。
台灣4年多未有颱風登陸，你還記得防颱要做哪些準備嗎？《關鍵評論網》參考內政部消防署《颱洪災害防救》，整理出以下四大防颱準備與防災必備物品指引。
一、了解最新颱風動向
隨著颱風愈加接近台灣，民眾應從電視、廣播、網路，或撥打電話「166」、「167」了解最新颱風資訊。
二、提前疏散、撤離風險地區
居住在山坡地、或土石易崩落地區、或位於低窪地區及海邊的居民，應配合政府疏散撤離指示，提前疏散至安全地方，防止災害發生，減少不必要的傷亡。
三、檢查居家或工作場所環境，防止淹水/積水
- 提前檢查居家、工作場所的門窗是否牢固，並關閉門窗。
- 居家種植的花木事前使用支架保護，並修剪樹木枝幹，或將屋外動植物移至室內等安全場所。
- 懸掛物件如陽台花盆或廣告招牌，應取下或加強固定。
- 將重要物品往高處放妥。
- 檢查排水管或與水溝是否阻塞，以防淤積造成淹水。
- 檢查屋頂、外牆是否龜裂，並備妥沙包或安裝防水閘門。
四、準備防災物品
為防颱風可能造成的停電與停水風險，消防署建議民眾應在家準備以下防災物資：
- 三日份緊急糧食及飲水：可準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。
- 急救醫療、清潔品與常備藥品：優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。
- 電子設備：可攜式收音機、手電筒、電池、行動電源等。
- 工具與其他物品：其他可預先準備如防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、打火機、瑞士刀等。
颱風來臨時的應變
除此之外，颱風侵襲當下也應該要隨時留意颱風資訊，沒有必要原因，應留在家裡不要外出。也建議取消預定的登山、露營等戶外活動行程。
若遇水災，避難原則為就地避難或垂直避難，低窪地區則需要前往避難收容處所，會由各村里長與警消協助引導避難，全台各地疏散地點詳情可以參考內政部消防署「村里簡易疏散避難圖」。
除此之外，若颱風所帶來的風災平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或雨量達到各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，將會由各縣市主管機關發布停班停課資訊，民眾可以透過電視新聞、各地方政府網站或社群平台、或行政院人事行政總處全球資訊網查詢。
更多防災資訊可以參考
資料來源：消防防災館
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核稿編輯：林奕甫
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航