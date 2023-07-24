2023/07/24,
生活

【圖表】颱風來勢洶洶，這些防颱準備你還記得嗎？

【圖表】颱風來勢洶洶，這些防颱準備你還記得嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣4年多未有颱風登陸，你還記得防颱要做哪些準備嗎？我們整理出以下四大防颱準備與防災物品指引，一起提前做好防颱準備。

文：梁敏萱｜圖：盧信希

中央氣象局23日晚間發布最新消息指出，今年第5號颱風杜蘇芮確定轉為中度颱風，將沿台灣西南側北上，並往中國移動，推測26、27日風雨最大，對台影響不容小覷。至於杜蘇芮是否有機會成為台灣過去4年多來首個颱風中心登陸台灣的颱風？氣象局指出路徑仍有不確定性，正密切注意中。

台灣4年多未有颱風登陸，你還記得防颱要做哪些準備嗎？《關鍵評論網》參考內政部消防署《颱洪災害防救》，整理出以下四大防颱準備與防災必備物品指引。

一、了解最新颱風動向

隨著颱風愈加接近台灣，民眾應從電視、廣播、網路，或撥打電話「166」、「167」了解最新颱風資訊。

二、提前疏散、撤離風險地區

居住在山坡地、或土石易崩落地區、或位於低窪地區及海邊的居民，應配合政府疏散撤離指示，提前疏散至安全地方，防止災害發生，減少不必要的傷亡。

三、檢查居家或工作場所環境，防止淹水/積水

防颱準備2
  • 提前檢查居家、工作場所的門窗是否牢固，並關閉門窗。
  • 居家種植的花木事前使用支架保護，並修剪樹木枝幹，或將屋外動植物移至室內等安全場所。
  • 懸掛物件如陽台花盆或廣告招牌，應取下或加強固定。
  • 將重要物品往高處放妥。
  • 檢查排水管或與水溝是否阻塞，以防淤積造成淹水。
  • 檢查屋頂、外牆是否龜裂，並備妥沙包或安裝防水閘門。

四、準備防災物品

為防颱風可能造成的停電與停水風險，消防署建議民眾應在家準備以下防災物資：

防颱準備1
  • 三日份緊急糧食及飲水：可準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。
  • 急救醫療、清潔品與常備藥品：優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。
  • 電子設備：可攜式收音機、手電筒、電池、行動電源等。
  • 工具與其他物品：其他可預先準備如防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、打火機、瑞士刀等。

颱風來臨時的應變

除此之外，颱風侵襲當下也應該要隨時留意颱風資訊，沒有必要原因，應留在家裡不要外出。也建議取消預定的登山、露營等戶外活動行程。

若遇水災，避難原則為就地避難或垂直避難，低窪地區則需要前往避難收容處所，會由各村里長與警消協助引導避難，全台各地疏散地點詳情可以參考內政部消防署「村里簡易疏散避難圖」。

除此之外，若颱風所帶來的風災平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上，或雨量達到各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，將會由各縣市主管機關發布停班停課資訊，民眾可以透過電視新聞、各地方政府網站或社群平台、或行政院人事行政總處全球資訊網查詢。

更多防災資訊可以參考

資料來源：消防防災館

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核稿編輯：林奕甫


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