「芭本海默」引爆觀影熱潮：《Barbie芭比》首週末票房破紀錄，導演葛莉塔潔薇締造歷史

在今（2023）年7月暑期檔於全球盛大上映的《芭比》，首週末賣出破紀錄的票房成績，北美拿下1.55億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。而1.55億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）成為影史首週末票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。

Photo Credit: GettyImages 《芭比》導演葛莉塔潔薇

《芭比》導演為曾憑藉《淑女鳥》、《她們》多次入圍奧斯卡的葛莉塔潔薇，葛莉塔潔薇除了執導之外，也與其伴侶名導諾亞波拜克（Noah Baumbach）共同擔任編劇。

葛莉塔潔薇與諾亞波拜克也多次合作，諾亞波拜克執導的《白噪音》、《紐約新鮮人》、《紐約哈哈哈》、《愛上草食男》等片，皆由葛莉塔潔薇擔任演員演出，此次極富才華的兩人，合作編導，也開出兩人合作的最佳票房成績。

而葛莉塔潔薇能接下《芭比》導演筒，其中一部份原因，則是來自於製片瑪格羅比向製片廠華納兄弟強力舉薦，而作為製片，瑪格羅比也有責任，讓製片廠相信投入1.45億美元製作預算的《芭比》，能在全球市場帶來盈利。

至於瑪格羅比也相信，《芭比》在全球票房能夠帶來10億美元的票房收入，瑪格羅比也強調，這樣的成功，取決於葛莉塔潔薇的加入。

「 我在會議上的主張是，當製片廠有足夠的勇氣將一個偉大的想法與一位有遠見的導演結合起來時，它們就會蓬勃發展。然後我舉了一系列例子，比如恐龍和史蒂芬史匹柏——幾乎列舉了多年來，令人難以置信的案子，且為工作室賺進大把鈔票的任何東西。我當時想，『現在你有了芭比娃娃和 葛莉塔潔薇 。 這會賺10億美元』，也許是我誇大了，但我們要開始拍這部電影了。」 瑪格羅比如此闡述製作《芭比》電影的前期過程。

在《芭比》飾演「肯尼」的萊恩葛斯林（Ryan Gosling）也提到自己對於葛莉塔潔薇的看法，萊恩葛斯林認為葛莉塔潔薇，是一個 非常聰明、非常包容的人。

萊恩葛斯林說明： 「她很聰明，但不會自命不凡。我對她的工作非常欽佩的是，她不允許自己在戲劇和喜劇之間製造分歧，並且鼓勵周圍的每個人也這樣做。 所以你最終會挖掘出介於兩者之間的地方，這對 葛莉塔潔薇而言 非常特殊，但也是一些觀眾可以產生共鳴的東西，因為這更像是生活。」

Photo Credit: GettyImages 《芭比》主創團隊，圖左至右：萊恩葛斯林、葛莉塔潔薇、瑪格羅比

《芭比》的上映檔期，強碰克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）的新作《奧本海默》，不過，《奧本海默》片中的性愛場面，被列為限制級，而且片長3小時，也勢必影響排片場次以及進場觀眾，也因此，《奧本海默》在北美的首週末預期票房為5000萬美元，遠低於同檔競爭的另一部大片《芭比》所預期的1億美元。

而《芭比》上週末在北美4243間電影院上映，預售票就已經創下今年最高的預演收入2220萬美元，週五首映日，則是進帳4820萬美元，總票房達到7050萬美元，是今年首映日票房最高的票房，遠遠超過了6月《蜘蛛人：穿越新宇宙》的5180萬美元票房。

週末3天，最終開出的票房高於預期的1億美元，來到1.55億美元，超越《超級瑪利歐兄弟電影版》首週末的1.46億美元，寫下今年北美首週末最高票房紀錄。

值得注意的是，從《芭比》到《超級瑪利歐兄弟電影版》，今年首周票房最亮眼的兩部電影作品，皆是「非真人」的「偶像」，且原先就擁有廣大IP粉絲，這樣的票房以訊息，有可能持續影響未來好萊塢製作電影的商業思路。

至於1.55億美元的北美首週票房，也讓導演葛莉塔潔薇成為影史首映票房最高紀錄的女性導演，締造歷史。

過往女性導演的首週票房紀錄，為2019年的《驚奇隊長》1.53億美元保持，不過，《驚奇隊長》是由安娜波頓（Anna Boden）以及雷恩弗來克（Ryan Fleck）聯合執導；倘若是單一女導演，則要追溯到2017年，由派蒂珍金斯（Patty Jenkins）執導的《神力女超人》，當時獲得1.03億美元。

《芭比》在北美海外的國際市場也進帳了1.82億美元，排名前列的市場，依序為英國（2290萬美元）、墨西哥（2230萬美元）、巴西（1590萬美元）、澳洲（1460萬美元）、西班牙（990萬美元）、法國（980萬美元）和中國（820萬美元），算上北美加上國際市場的票房，《芭比》首週末總計3.37億美元，是一個極佳開場。

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》指出，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人大衛格羅斯（David A. Gross）針對《芭比》的票房就表示：「 《芭比》已成為一部具有時代精神的電影，這是真正讓人興奮的 。」

至於華納兄弟國北美發行總裁傑夫高德斯坦（Jeff Goldstein）則說：「我們這裡有一隻粉色獨角獸，我們原以為首映週末的票房收入為7500萬美元。但沒有人預見到1.55億美元的到來， 這個娃娃的腿很長。」

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回顧葛莉塔潔薇過往導演作品的票房成績，在2008年與喬斯萬伯格（Joe Swanberg）聯合執導了《夜晚與週末》，不過根據票房網站《Box Office Mojo》指出，《夜晚與週末》僅在北美獲得5430美元，基本上並不是一部走院線盛大放映的作品。