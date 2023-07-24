八旗總編富察赴中被拘已逾4個月，友人透露以往就有「被喝茶」紀錄

（中央社）八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴中國後，被拘捕至今已經4個月，中方目前給出的資訊是對其「採取刑事強制措施」。據了解，富察以往就有過「被喝茶」的紀錄。

作為出版人，富察在台出版的書籍中，有些挑戰了傳統以漢人為中心的史觀，部分也觸及對當代中國社會的批判。他此番被拘捕，外界多認為與其出版工作有關。

富察在上海的友人告訴《中央社》記者，富察大約一年半前曾告訴他，自己以前就「被喝茶」過（即被有關單位約談關切），但當時他並沒有詳述約談他的對象、內容及時間。

可以推測，富察此番返鄉探望在上海的親人並辦理事情，並非毫無風險意識。但也可能顯示出中國方面「紅線」的改變。

富察3月赴中國遭捕，時任中國國台辦發言人馬曉光5月17日在例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，目前相關案件正在進一步辦理中。

中國的刑事強制措施依照強制力度由輕到重依次排序包括：拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕5種。5種不同的強制措施分別適用於法律規定的不同情形。

如果富察是被監視居住，按照中國《刑事訴訟法》第79條的規定，對犯罪嫌疑人、被告人的監視居住最長不得超過6個月；如果是刑事拘留，按照刑法第91條，一般不會超過37天；如果是逮捕，按照刑法第93條，檢方應當會在24小時內發出批准逮捕通知書給當事人家屬。

相較於台灣第一個以「顛覆國家政權罪」在大陸坐牢的李明哲案例，目前為止兩案的進程稍有不同。

2017年3月19日李明哲進入廣州後失聯，同年5月26日，《新華社》報導時任國台辦發言人安峰山證實，李明哲因涉嫌煽動顛覆國家政權罪，經湖南省長沙市人民檢察院批准後，已在2017年5月12日由湖南省長沙市國家安全局正式逮捕。

不過，對於富察案，至今中方還沒有明確指出已將其「正式逮捕」，若是如此，這段從失聯到正式逮捕的時間，富察案比李明哲案還要久。

台灣方面高度關注富察案，立法院人權委員會14日發布聲明，呼籲中國當局釋放富察並保障出版自由與人權；聲援富察連署工作小組22日也發布聲明，呼籲參與2024年總統大選的候選人表達其對富察案的立場。

儘管中國國台辦記者會已經兩度就富察案回覆，不過，就記者了解，很少中國人聽聞此案，只有少數文化界人士表示知道此事。有文化界人士因此認為，顯然此案更多是針對台灣的出版文化界釋放訊息。

聲援小組：2024總統候選人都有義務對富察案表態

（中央社）八旗文化總編輯富察3月赴中國被捕。聲援富察連署工作小組22日發布聲明表示，參與2024年總統大選每一位候選人都有義務表達他對富察案的立場。

聲明表示，任何一位台灣的領導者都有捍衛台灣人民人身安全與自由的重責大任，參與2024年總統大選的每一位候選人都有義務表達他對富察案的立場。

聲明呼籲各位總統候選人聲援富察，要求中國政府妥善保障富察應當享有的普世人權，包括能與家人和律師會面，盡快公布調查結果，不再無限期拖延審查，以免對兩岸社會正常交流造成進一步傷害。

聲明指出，富察已經得到中華民國政府頒發的身分證，他在台灣娶妻生子定居，從事出版文化工作10餘年，八旗文化出版品獲獎無數，且受到眾多台灣讀者的喜愛。

聲明接著詢問：「富察只是單純的出版編輯，其出版言行都在台灣，區區一介文人究竟如何煽動分裂中國？難道任何一個台灣人，只要曾經在台灣發表過一些中國政府不喜歡的言論，中國政府就有權力抓人嗎？」

聲明指出，中國政府無故拘捕富察，是對台灣人民權益的無端侵害，也是對台灣出版言論自由的蓄意打壓，已經對兩岸正常的文化交流造成傷害。

富察為完成台灣公民身分申請，3月赴中探親和處理註銷在中國戶籍相關程序，後來失聯引發關注。大陸國台辦4月26日證實，富察涉嫌從事「危害國家安全」的活動，正接受國家安全機關調查。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航