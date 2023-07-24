八旗總編富察赴中被拘已逾4個月，友人透露以往就有「被喝茶」紀錄
我們想讓你知道的是
儘管中國國台辦記者會已經兩度就富察案回覆，不過，就記者了解，很少中國人聽聞此案，只有少數文化界人士表示知道此事。有文化界人士因此認為，顯然此案更多是針對台灣的出版文化界釋放訊息。
（中央社）八旗文化總編輯富察（李延賀）3月赴中國後，被拘捕至今已經4個月，中方目前給出的資訊是對其「採取刑事強制措施」。據了解，富察以往就有過「被喝茶」的紀錄。
作為出版人，富察在台出版的書籍中，有些挑戰了傳統以漢人為中心的史觀，部分也觸及對當代中國社會的批判。他此番被拘捕，外界多認為與其出版工作有關。
富察在上海的友人告訴《中央社》記者，富察大約一年半前曾告訴他，自己以前就「被喝茶」過（即被有關單位約談關切），但當時他並沒有詳述約談他的對象、內容及時間。
可以推測，富察此番返鄉探望在上海的親人並辦理事情，並非毫無風險意識。但也可能顯示出中國方面「紅線」的改變。
富察3月赴中國遭捕，時任中國國台辦發言人馬曉光5月17日在例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，目前相關案件正在進一步辦理中。
中國的刑事強制措施依照強制力度由輕到重依次排序包括：拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕5種。5種不同的強制措施分別適用於法律規定的不同情形。
如果富察是被監視居住，按照中國《刑事訴訟法》第79條的規定，對犯罪嫌疑人、被告人的監視居住最長不得超過6個月；如果是刑事拘留，按照刑法第91條，一般不會超過37天；如果是逮捕，按照刑法第93條，檢方應當會在24小時內發出批准逮捕通知書給當事人家屬。
相較於台灣第一個以「顛覆國家政權罪」在大陸坐牢的李明哲案例，目前為止兩案的進程稍有不同。
2017年3月19日李明哲進入廣州後失聯，同年5月26日，《新華社》報導時任國台辦發言人安峰山證實，李明哲因涉嫌煽動顛覆國家政權罪，經湖南省長沙市人民檢察院批准後，已在2017年5月12日由湖南省長沙市國家安全局正式逮捕。
不過，對於富察案，至今中方還沒有明確指出已將其「正式逮捕」，若是如此，這段從失聯到正式逮捕的時間，富察案比李明哲案還要久。
台灣方面高度關注富察案，立法院人權委員會14日發布聲明，呼籲中國當局釋放富察並保障出版自由與人權；聲援富察連署工作小組22日也發布聲明，呼籲參與2024年總統大選的候選人表達其對富察案的立場。
儘管中國國台辦記者會已經兩度就富察案回覆，不過，就記者了解，很少中國人聽聞此案，只有少數文化界人士表示知道此事。有文化界人士因此認為，顯然此案更多是針對台灣的出版文化界釋放訊息。
聲援小組：2024總統候選人都有義務對富察案表態
（中央社）八旗文化總編輯富察3月赴中國被捕。聲援富察連署工作小組22日發布聲明表示，參與2024年總統大選每一位候選人都有義務表達他對富察案的立場。
聲明表示，任何一位台灣的領導者都有捍衛台灣人民人身安全與自由的重責大任，參與2024年總統大選的每一位候選人都有義務表達他對富察案的立場。
聲明呼籲各位總統候選人聲援富察，要求中國政府妥善保障富察應當享有的普世人權，包括能與家人和律師會面，盡快公布調查結果，不再無限期拖延審查，以免對兩岸社會正常交流造成進一步傷害。
聲明指出，富察已經得到中華民國政府頒發的身分證，他在台灣娶妻生子定居，從事出版文化工作10餘年，八旗文化出版品獲獎無數，且受到眾多台灣讀者的喜愛。
聲明接著詢問：「富察只是單純的出版編輯，其出版言行都在台灣，區區一介文人究竟如何煽動分裂中國？難道任何一個台灣人，只要曾經在台灣發表過一些中國政府不喜歡的言論，中國政府就有權力抓人嗎？」
聲明指出，中國政府無故拘捕富察，是對台灣人民權益的無端侵害，也是對台灣出版言論自由的蓄意打壓，已經對兩岸正常的文化交流造成傷害。
富察為完成台灣公民身分申請，3月赴中探親和處理註銷在中國戶籍相關程序，後來失聯引發關注。大陸國台辦4月26日證實，富察涉嫌從事「危害國家安全」的活動，正接受國家安全機關調查。
新聞來源
延伸閱讀
- 八旗總編富察在中國被捕後，港台出版人如何守住華文世界自由出版的最後堡壘？
- 台灣不能有八旗：富察會戳破郭台銘的謊言，讓台灣人看到和平協議的下場
- 富察在中國被捕後，許多猜測都落入了「中共是以法治國」的盲區
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！