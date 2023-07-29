如何找到一份夢幻工作？讓我們從「DREAM」這個字開始思考（上）

上回接受104的職涯診所Podcast訪問，主持人當時問了我一個問題：「Alex，你會建議年輕朋友，該如何選擇自己的第一份工作？」我不由得苦笑地回答說：「選擇？那要真有的選才行啊！」我的言下之意很簡單，假如能有那麼多像樣的工作排著等你挑選，討論這個問題才有意義；但若是沒有，又或者全都是那種需人孔急、只要有呼吸的就都可以去上班的工作，其實怎麼選擇的差別應該都不大。

所以，與其把焦點放在怎麼挑選第一份工作，不如把目標放在如何做好第一份工作、然後讓自己之後在第二份工作時還真的有更多選擇的機會，我認為會是個比較實際、也影響會更大的作法。

當然，無論是否為剛出校門的新鮮人，我都會建議大家，與其只考慮眼前的這份工作，不如多考慮你的整個職涯，也就是我在之前一篇文章提到的CAREER（前文點此）：Community 社群 / 人際圈、Achievements 成就、Resource 資源、Energy 能量、Expertise 專業技能、Readiness 準備就緒。

你會發現，我在這其中並沒有提到錢，也就是或許很多人最在意的薪資收入。為什麼如此呢？因為假如你整個生涯中之後每次跳槽或轉職就能讓薪水倍增，那麼你累積了前面十幾年的薪水，可能加起來都還不只你到之後身居要職後一年的薪資。

不只我自己的親身經驗，讓我在這方面有很大的感觸，而我甚至連在第一份工作時，就曾經獲得兩倍以上的調薪，所以希望這樣說不會顯得太殘酷，而是萬一你選擇的工作就長遠來看，是個不會讓自己的收入加倍加倍再加倍的工作，你可能就要讓自己再考慮一下。

更實際點說，假如你畢業沒幾年，年收入100萬可能已經不錯了；但假如5年過去了，你開始要繳房貸車貸，你應該就會覺得，即使原先的年收入漲個10~20％都還不夠用；假如再5年過去了，你結婚生子而有個美滿的家庭，但同時經濟負擔可能又更重了，而年薪若非原來的起碼兩倍的話，你應該就會有被錢追著跑的感覺。

經常在一些財經類文章的網站看到許多自以為是的酸民留言，「啊，有個富爸爸，問題就解決啦」、「上面的位置都是給那些有關係的人坐的，才輪不到我們呢」之類的留言層出不窮。雖然我也了解，許多人都需要發洩，畢竟像我們這種多數人都沒有一個富爸爸，但你假如悲觀地認為自己的努力肯定無法在職場上發光，連開始都沒有、當然也就不會有希望。

很多人都問過我，為什麼要來當個講師？其實我也不覺得自己有什麼了不起，但我希望能在去授課的過程中，讓大家親眼看看，我在過去那麼多份工作中，沒有任何一份工作是靠著向熟人請託、或者師長朋友牽線才拿到的，我也不是從什麼顯赫的名校畢業，而很多人都遇過的職場打壓及許多委屈，我大概也都沒少過，但我還算有資格向大家講一些話，就是因為即使如此，我後來混得也還不錯。假如連我這種環境條件都不怎麼樣的人都可以，我相信多數人只會比我做得更好。

也順便提醒大家，有些人會以為，就是因為想要收入倍增再倍增，所以正職的工作應付一下就好，應該把重心放在投資理財上，也就是要設法增加自己的被動收入。當然，投資理財是一定要理的，但假如我們用80/20法則來看的話，大家真想把80％的心力都放在被動收入上嗎？假如主動收入不夠高又或者不夠穩當的話，又怎麼有本錢去創造更高的被動收入呢？

夢幻工作何處尋

那麼，該怎麼讓自己得到一份夢幻工作呢？

首先我們應該設法定義，什麼叫做夢幻工作？錢多事少離家近嗎？還是工作的唯一目的，就是為了想要再也不工作？這種聞氫哥式的話或許聽起來自嘲且俏皮，但要讓自己輕鬆一下的效果是有的，但對找到自己心目中的理想或夢幻工作或許沒什麼太大幫助。

夢幻工作DREAM Job要有多夢幻？或許可以從DREAM這個字來開始思考。

圖片來源：作者提供

我自己都已經不記得，一開始是在哪裡看到這個說法的，不過DREAM其實可以拆解成以下幾個不同方向：

D = Dedication 奉獻

夢幻工作應該要是個值得奉獻的工作，假如你覺得這份工作認真做和不認真做都沒差，其實有你或沒你來做應該也不會有什麼差，那當然就不會是個理想的夢幻工作了。因此，事無分貴賤，重點在於自己願不願意為這份工作付出，這份工作又會不會因為自己的付出而有所不同，請找到一份值得自己奉獻付出的工作。

R = Responsibility 責任

你想要承擔更多的責任，還是更少的責任？固然承擔更多的責任，聽起來好像代表更多的工作、更多的困擾、及更高的風險。但責任通常也代表權力，而你假如一直是個位微言輕的小咖，表現上看起來好像什麼大事都不關你的事，但一方面你就很可能會被一些豬頭上司呼來喊去，再方面你其實不是什麼責任都不用負，而是當一些原本根本不該由你負責的事出錯了，你搞不好還會成為到時候被推去背黑鍋的那個倒楣鬼，不可不慎。

E = Education 教育

在前面一篇談CAREER的文章中，我提到了其中一個E代表Energy 能量，而假如一份工作只是消耗自己原有的能量，而卻毫無激活新能量的可能，就不會是個可長可久的工作。因此，一份工作會不會提供你足夠的教育訓練，還是都號稱「從做中學」、實則只是讓你自己聽天由命？就會成為很大的差別。