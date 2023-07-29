如何找到一份夢幻工作？讓我們從「DREAM」這個字開始思考（上）
我們想讓你知道的是
該怎麼讓自己得到一份夢幻工作呢？首先我們應該設法定義，什麼叫做夢幻工作？錢多事少離家近嗎？還是工作的唯一目的，就是為了想要再也不工作？夢幻工作DREAM Job要有多夢幻？或許可以從DREAM這個字來開始思考。
上回接受104的職涯診所Podcast訪問，主持人當時問了我一個問題：「Alex，你會建議年輕朋友，該如何選擇自己的第一份工作？」我不由得苦笑地回答說：「選擇？那要真有的選才行啊！」我的言下之意很簡單，假如能有那麼多像樣的工作排著等你挑選，討論這個問題才有意義；但若是沒有，又或者全都是那種需人孔急、只要有呼吸的就都可以去上班的工作，其實怎麼選擇的差別應該都不大。
所以，與其把焦點放在怎麼挑選第一份工作，不如把目標放在如何做好第一份工作、然後讓自己之後在第二份工作時還真的有更多選擇的機會，我認為會是個比較實際、也影響會更大的作法。
當然，無論是否為剛出校門的新鮮人，我都會建議大家，與其只考慮眼前的這份工作，不如多考慮你的整個職涯，也就是我在之前一篇文章提到的CAREER（前文點此）：Community 社群 / 人際圈、Achievements 成就、Resource 資源、Energy 能量、Expertise 專業技能、Readiness 準備就緒。
你會發現，我在這其中並沒有提到錢，也就是或許很多人最在意的薪資收入。為什麼如此呢？因為假如你整個生涯中之後每次跳槽或轉職就能讓薪水倍增，那麼你累積了前面十幾年的薪水，可能加起來都還不只你到之後身居要職後一年的薪資。
不只我自己的親身經驗，讓我在這方面有很大的感觸，而我甚至連在第一份工作時，就曾經獲得兩倍以上的調薪，所以希望這樣說不會顯得太殘酷，而是萬一你選擇的工作就長遠來看，是個不會讓自己的收入加倍加倍再加倍的工作，你可能就要讓自己再考慮一下。
更實際點說，假如你畢業沒幾年，年收入100萬可能已經不錯了；但假如5年過去了，你開始要繳房貸車貸，你應該就會覺得，即使原先的年收入漲個10~20％都還不夠用；假如再5年過去了，你結婚生子而有個美滿的家庭，但同時經濟負擔可能又更重了，而年薪若非原來的起碼兩倍的話，你應該就會有被錢追著跑的感覺。
經常在一些財經類文章的網站看到許多自以為是的酸民留言，「啊，有個富爸爸，問題就解決啦」、「上面的位置都是給那些有關係的人坐的，才輪不到我們呢」之類的留言層出不窮。雖然我也了解，許多人都需要發洩，畢竟像我們這種多數人都沒有一個富爸爸，但你假如悲觀地認為自己的努力肯定無法在職場上發光，連開始都沒有、當然也就不會有希望。
很多人都問過我，為什麼要來當個講師？其實我也不覺得自己有什麼了不起，但我希望能在去授課的過程中，讓大家親眼看看，我在過去那麼多份工作中，沒有任何一份工作是靠著向熟人請託、或者師長朋友牽線才拿到的，我也不是從什麼顯赫的名校畢業，而很多人都遇過的職場打壓及許多委屈，我大概也都沒少過，但我還算有資格向大家講一些話，就是因為即使如此，我後來混得也還不錯。假如連我這種環境條件都不怎麼樣的人都可以，我相信多數人只會比我做得更好。
也順便提醒大家，有些人會以為，就是因為想要收入倍增再倍增，所以正職的工作應付一下就好，應該把重心放在投資理財上，也就是要設法增加自己的被動收入。當然，投資理財是一定要理的，但假如我們用80/20法則來看的話，大家真想把80％的心力都放在被動收入上嗎？假如主動收入不夠高又或者不夠穩當的話，又怎麼有本錢去創造更高的被動收入呢？
夢幻工作何處尋
那麼，該怎麼讓自己得到一份夢幻工作呢？
首先我們應該設法定義，什麼叫做夢幻工作？錢多事少離家近嗎？還是工作的唯一目的，就是為了想要再也不工作？這種聞氫哥式的話或許聽起來自嘲且俏皮，但要讓自己輕鬆一下的效果是有的，但對找到自己心目中的理想或夢幻工作或許沒什麼太大幫助。
夢幻工作DREAM Job要有多夢幻？或許可以從DREAM這個字來開始思考。
我自己都已經不記得，一開始是在哪裡看到這個說法的，不過DREAM其實可以拆解成以下幾個不同方向：
D = Dedication 奉獻
夢幻工作應該要是個值得奉獻的工作，假如你覺得這份工作認真做和不認真做都沒差，其實有你或沒你來做應該也不會有什麼差，那當然就不會是個理想的夢幻工作了。因此，事無分貴賤，重點在於自己願不願意為這份工作付出，這份工作又會不會因為自己的付出而有所不同，請找到一份值得自己奉獻付出的工作。
R = Responsibility 責任
你想要承擔更多的責任，還是更少的責任？固然承擔更多的責任，聽起來好像代表更多的工作、更多的困擾、及更高的風險。但責任通常也代表權力，而你假如一直是個位微言輕的小咖，表現上看起來好像什麼大事都不關你的事，但一方面你就很可能會被一些豬頭上司呼來喊去，再方面你其實不是什麼責任都不用負，而是當一些原本根本不該由你負責的事出錯了，你搞不好還會成為到時候被推去背黑鍋的那個倒楣鬼，不可不慎。
E = Education 教育
在前面一篇談CAREER的文章中，我提到了其中一個E代表Energy 能量，而假如一份工作只是消耗自己原有的能量，而卻毫無激活新能量的可能，就不會是個可長可久的工作。因此，一份工作會不會提供你足夠的教育訓練，還是都號稱「從做中學」、實則只是讓你自己聽天由命？就會成為很大的差別。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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