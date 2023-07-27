把資金從成熟行業中抽出來，「國退民進」才是中國國有資本的天然使命

文：沈凌（德國波昂大學經濟學博士，現執教於上海華東理工大學商學院）

一個多月前我寫評論，送給證監會領導兩個成語，徙木立信和近悅遠來。一個多月後，最高領導層推出了一個振興民營企業的綱領性文件。

這就好比徙木立信這個故事裡面的第一步：張榜公佈了一個文稿，告訴大家只要搬動城門口的大木頭，就有100斤金子等著你去拿。這個告示當然是一個好消息，但是20日的資本市場反應卻是高開低走，滬深300跌了0.7％，恆生指數跌了0.13％。這個反應既出乎預料，又在情理之中。畢竟前一段那麼多的負面情緒積累在那裡，不可能因為一個文件就180度的大轉彎。

那麼接下來應該怎麼辦呢？有什麼辦法能夠讓圍觀的人真正動起來，去搬動那根大木頭呢？

改革開放40年，中國民營經濟迅速發展，早就已經深入到宏觀經濟的方方面面，和國有經濟水乳交融，不再存在什麼游離於民營經濟和國有經濟之外的真空地帶。

短期來講，國進則民退，國退則民進；長期來講，面對來自美國的打壓，我們需要的是國民皆進，同仇敵愾。所以，短期國退，從而讓出一部分競爭性行業空間留給民營經濟去發展，既能夠把資源賦予高效率的民營經濟，獲得整體資源績效的改善；又能夠為國有經濟的長期發展積累新的動能，有利於宏觀經濟的動態最優，可以說是有百利而無一害。

地產、銀行的發展應與時俱進

舉例來講，中國房地產業已經被人為壓制了好多年，需求受制於一線城市的控購，供給受制於三條紅線的降槓桿，民營房地產受到的打擊尤其大，在房地產這個早就是完全競爭的行業居然也出現了國進民退的現象。

這著實讓人不解。我們調控房地產業的目的是為了宏觀經濟的健康發展，不是為了打擊民營企業扶持國有企業，搞國進民退。所以，讓國有房地產企業逐步退出這個競爭性領域，給符合宏觀經濟政策的優質民營經濟更大的發展空間，就不僅能夠解決房地產行業的問題，還能樹立一個移動大木頭的實實在在的行為標桿，鼓勵大家的投資積極性，達到中央文件的預期目標。

另外一個例子是國有銀行，他們是關係國計民生的重要行業，不存在和房地產行業一樣的國有經濟應該完全退出的要求。

但是中國經濟轉型升級，對資本市場提出了新要求。過去資金通過以國有銀行為代表的金融中介，以間接融資為手段，助力經濟成長的模式，越來越不適用於未來以創新企業為主體的新經濟成長模式。既然未來的資本市場應該以直接融資為主，那麼國有商業銀行的發展也需要與時俱進，不能無限制地繼續擴張業務。

從另外一個角度來講，作為全民出資人的代表，國資委和財政部，也到了該從國有銀行的投資中獲益的階段了。把國有銀行的每年收益大幅度地用分紅或者回購的手段，轉移到出資人手裡，既可以為新產業基金和改善民生等需求提供資源，也可以控制間接金融市場的繼續擴張，相對地幫助和促進直接融資需求的滿足。

以工商銀行為例，每年單股利潤達到一元錢，分紅卻只有0.3元，市盈率才四、五倍，簡直可以說是明珠暗投。市場價值遠未得到體現。如果能夠在未來五年內分紅70－80％，股價翻翻不成問題。既能帶動股市的估值上升，也能夠從分紅中得到大量資本。何樂而不為？

國資從成熟的行業中調整部分出來

有退有進，資本在不斷地動態調整中獲得最大的回報。私人資本如此，國有資本也是如此。

巴菲特（Warren Buffett）減持比亞迪，不是因為比亞迪現在已經走下坡路了。實際上相反，比亞迪現在正是收獲期，過去十多年的積累到了快速回報的時候。巴菲特選擇這個時候減持，是因為比亞迪的盈利模式已經成熟，市場高度認同他的價值。而巴菲特的資金有比比亞迪更具價值的投資去向。

我們在國有銀行和房地產行業上的國有資金，也具備類似的特徵。從這些成熟的行業中調整部分出來，對整個宏觀經濟影響不大，反而還有利於民營企業健康發展。利用調整出來的國有資金去改善民生，發展新經濟，更加有利於我們宏觀經濟的長期成長，這才是國有資本的天然使命。

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原標題：客座評論：徙木立信需要國退民進

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九