把資金從成熟行業中抽出來，「國退民進」才是中國國有資本的天然使命
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有退有進，資本在不斷地動態調整中獲得最大的回報。私人資本如此，國有資本也是如此。經濟學家沈凌認為，利用調整出來的國有資金去改善民生，發展新經濟，更加有利於中國宏觀經濟的長期成長，這才是國有資本的天然使命。
文：沈凌（德國波昂大學經濟學博士，現執教於上海華東理工大學商學院）
一個多月前我寫評論，送給證監會領導兩個成語，徙木立信和近悅遠來。一個多月後，最高領導層推出了一個振興民營企業的綱領性文件。
這就好比徙木立信這個故事裡面的第一步：張榜公佈了一個文稿，告訴大家只要搬動城門口的大木頭，就有100斤金子等著你去拿。這個告示當然是一個好消息，但是20日的資本市場反應卻是高開低走，滬深300跌了0.7％，恆生指數跌了0.13％。這個反應既出乎預料，又在情理之中。畢竟前一段那麼多的負面情緒積累在那裡，不可能因為一個文件就180度的大轉彎。
那麼接下來應該怎麼辦呢？有什麼辦法能夠讓圍觀的人真正動起來，去搬動那根大木頭呢？
改革開放40年，中國民營經濟迅速發展，早就已經深入到宏觀經濟的方方面面，和國有經濟水乳交融，不再存在什麼游離於民營經濟和國有經濟之外的真空地帶。
短期來講，國進則民退，國退則民進；長期來講，面對來自美國的打壓，我們需要的是國民皆進，同仇敵愾。所以，短期國退，從而讓出一部分競爭性行業空間留給民營經濟去發展，既能夠把資源賦予高效率的民營經濟，獲得整體資源績效的改善；又能夠為國有經濟的長期發展積累新的動能，有利於宏觀經濟的動態最優，可以說是有百利而無一害。
地產、銀行的發展應與時俱進
舉例來講，中國房地產業已經被人為壓制了好多年，需求受制於一線城市的控購，供給受制於三條紅線的降槓桿，民營房地產受到的打擊尤其大，在房地產這個早就是完全競爭的行業居然也出現了國進民退的現象。
這著實讓人不解。我們調控房地產業的目的是為了宏觀經濟的健康發展，不是為了打擊民營企業扶持國有企業，搞國進民退。所以，讓國有房地產企業逐步退出這個競爭性領域，給符合宏觀經濟政策的優質民營經濟更大的發展空間，就不僅能夠解決房地產行業的問題，還能樹立一個移動大木頭的實實在在的行為標桿，鼓勵大家的投資積極性，達到中央文件的預期目標。
另外一個例子是國有銀行，他們是關係國計民生的重要行業，不存在和房地產行業一樣的國有經濟應該完全退出的要求。
但是中國經濟轉型升級，對資本市場提出了新要求。過去資金通過以國有銀行為代表的金融中介，以間接融資為手段，助力經濟成長的模式，越來越不適用於未來以創新企業為主體的新經濟成長模式。既然未來的資本市場應該以直接融資為主，那麼國有商業銀行的發展也需要與時俱進，不能無限制地繼續擴張業務。
從另外一個角度來講，作為全民出資人的代表，國資委和財政部，也到了該從國有銀行的投資中獲益的階段了。把國有銀行的每年收益大幅度地用分紅或者回購的手段，轉移到出資人手裡，既可以為新產業基金和改善民生等需求提供資源，也可以控制間接金融市場的繼續擴張，相對地幫助和促進直接融資需求的滿足。
以工商銀行為例，每年單股利潤達到一元錢，分紅卻只有0.3元，市盈率才四、五倍，簡直可以說是明珠暗投。市場價值遠未得到體現。如果能夠在未來五年內分紅70－80％，股價翻翻不成問題。既能帶動股市的估值上升，也能夠從分紅中得到大量資本。何樂而不為？
國資從成熟的行業中調整部分出來
有退有進，資本在不斷地動態調整中獲得最大的回報。私人資本如此，國有資本也是如此。
巴菲特（Warren Buffett）減持比亞迪，不是因為比亞迪現在已經走下坡路了。實際上相反，比亞迪現在正是收獲期，過去十多年的積累到了快速回報的時候。巴菲特選擇這個時候減持，是因為比亞迪的盈利模式已經成熟，市場高度認同他的價值。而巴菲特的資金有比比亞迪更具價值的投資去向。
我們在國有銀行和房地產行業上的國有資金，也具備類似的特徵。從這些成熟的行業中調整部分出來，對整個宏觀經濟影響不大，反而還有利於民營企業健康發展。利用調整出來的國有資金去改善民生，發展新經濟，更加有利於我們宏觀經濟的長期成長，這才是國有資本的天然使命。
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原標題：客座評論：徙木立信需要國退民進
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航