如何找到一份夢幻工作？讓我們從「DREAM」這個字開始思考（下）

A = Attitude 態度

假如要我來定義一份夢幻工作，我想最基本的應該就是除了收入之外，還得要有其他收穫。而其中一項許多人可以藉由工作得到的收穫，就是養成正確的態度。

所謂正確有用的態度，不僅能讓你接下來的職場生涯更加順利，同時也應該要對你的整個人生都有幫助，換句話說，當你能夠擁有並展現這些態度時，不管是不是在工作上，其他人都會對你另眼相待，甚至讚譽有加。

一份工作能夠有助於養成的態度當然包羅萬象，只怕寫上20項都寫不完，在此我就先列出多數工作應該都有助於培養出的5項態度：

（1） 自覺。自覺的相反詞大家應該都很熟悉，那就是白目。有在職場歷練與否的差別，其中一項就是這個人是不是白目。當然，就算有很多年工作資歷的人，可能一樣還是會很白目，所以自覺才會是一樣值得培養的態度，因為放眼我們周遭的許多人，就是那麼缺乏自覺，而那看來不是會隨著年齡或資歷就一定會具備的一項特質或能力，所以才更需要藉由工作來培養。

（2） 成熟。每個人都曾經很菜，但要從菜逼巴變成能夠獨當一面及值得信賴，你在心智上的成熟就會更加重要。當然，所謂的成熟，不是愈陳愈香，所以不要以為自己有幾分資歷了，就可以動輒對其他資淺的人比手畫腳或頤指氣使，因為這種作法及心態，反倒證明你是個還不夠成熟的人。

（3） Coachable，許多人把這個詞翻譯為「可被教導的」，但我覺得教導或指導這個詞都不太對，因為coachable這個字來自於coach（教練），所以可能要結合工作上的教練技巧才會比較貼切。而coachable與否，在NBA乃至各項職業運動的球員發展也都常用，簡單說就是一個球員即使天賦再高、潛力再強，但假如這個人就是不coachable的話，就算他真的有朝一日能成為球隊的主將，大概為球隊所帶來的麻煩也不會少，有時甚至會比他能帶來的正面貢獻還多。

在職場上其實也是如此，有些員工或同仁屬於coachable，而有些其他人就不那麼coachable，而這也決定了他們的發展上限，以及與整家公司乃至整個團隊的契合度。真要我說的話，當遇到一個不coachable到頑劣程度的人，最好還是直接把他放生即可，無須戀棧。

但也提醒大家，由於coach教練技巧的本身講究啟發，所以別把coachable這種態度誤以為是聽話或態度溫順就好；萬一這個人就是怎麼點都點不通，無論態度再好再客氣，其實也就是不夠coachable。

（4） 正面積極。態度夠不夠正面及夠不夠積極，往往會影響的不只是他自己，而還能影響周遭的其他人。別說在工作上了，就連在日常生活中，我也常遇到一些負面能量滿滿的人，而只要一遇到這種人，即使只是在臉書上看到這些人的發文，都會讓我頭皮發麻，久而久之對這種人只想敬而遠之。

不要以為這種人一定看起來都很陰暗，其中也有一些人，看起來長袖善舞而交遊廣闊，甚至刻意的很想引人注意或與人結交。但其實愈是這種人，就愈要小心，因為當一個人會刻意靠著與他人結交來擴大自己的影響力時，通常若不是對其他人有所圖謀，就是自己有個孤獨的內心而無法忍受寂寞。前者若得不到他想要的東西，就會開始從你身上情緒勒索；後者則若連自己都無法面對的話，不只會謊話連篇的去捏造對自己有利的故事，而且心中的怨念往往大的會讓一般人無法承受。無論是兩種人中的哪一種人，觀其言而察其行，然後除了敬而遠之，還是敬而遠之，不要讓自己的生命中出現太多這種出滿負能量的人。

（5） 專注。藉由一份工作，除了專業知識和技能的培養外，另一項很可能會從中養成的態度就是專注。有人會專注細節、有人會專注眼前的任務、還有人會專注在各個不同環節的需求。缺乏專注，就可能一事無成，而當自己經常捅出不該捅的婁子時，不妨好好想想，自己該如何才能提升自己的專注力。

M = Motivation 動機

除非你只想當個躺平族，否則每個人的工作都應該有個動機，而且應該是個夠強的動機。這個動機是什麼都無所謂，你的工作動機和我的工作動機並不相同也沒關係，重點是這份工作能不能提供自己一個或多個夠強的動機，讓自己願意想方設法把工作做好。

別說講到錢就很庸俗，一個人的工作動機當然可以是為了錢啊！但假如你工作的動機是為了錢，請問這份工作能不能讓你在當下賺到夠多的錢？又能不能在未來讓你賺到夠多的錢？萬一不行，尤其是將來的加薪空間不大，但你的工作動機就是為了錢的話，那你就不妨把這份工作從你的夢幻工作清單上劃掉了。

當然，不是每個人工作都是為了錢，對有些人來說，錢只要加減夠用就好，工作時間有沒有彈性，是不是隨時想請假就能請假，才是他們的重點，這樣它們才能春天時出國賞櫻，冬天時也出國滑雪，生活過得好不愜意。也就是說，萬一你的工作動機是時間上的彈性，但你卻選了一份錢賺的很多、但幾乎一年365天都要on call的工作，你就是自己在給自己找苦頭吃。

還有些人的工作動機，是為了挑戰自己的極限。這種人當然就不適合一份朝九晚五的工作，也不應該找間容不下大菩薩的小廟，請努力的讓自己找到一份能夠超越生理和心理極限的工作吧！