好想讓更重要的聲音被聽見！未來大人物擴大徵選至8/10，參加5大心法
我們想讓你知道的是
因為來自台灣各地的訊息、因為來自海外青年的懇求，我們聽到了。好想讓更重要的聲音被聽見，2023第7屆未來大人物徵選決定擴大徵選至8/10。你的努力不該被埋沒，快來加入我們。
第7屆未來大人物徵選熱烈舉行中，我們已收到踴躍徵件的訊息投稿。海量訊息中，來自全台各角落的聲音，有持續熱血地方創生的青年團隊、也看到了努力創新連結的新創產業、更有走在不是常理想像中「事業」中的團隊。
更獨特的是，我們收到來自海外青年的訊息，他們努力在國外生活，並藉由他們的視野探索這個世界、並且提出積極行動想以微薄卻又新創的聲音來抗衡這個世界的不平等。
眾多訊息也都告訴我們，需要讓更重要的聲音被聽見、需要讓青年的機會被更包容，因此我們決定「2023第7屆未來大人物」徵選活動，延期收件至8/10截止。
期待張開雙手擁抱各種多元、期盼更多開放性的時間與空間，能接納更多青年朋友的倡議。
未來大人物徵選5大心法
心法1：活動擴大舉行，期限延期至8/10
面對積極報名的廣大訊息，我們需要有足夠的消化時間。也因應想加入卻還沒能好好撰寫報名訊息的年輕團隊，「2023第7屆未來大人物」徵選活動，延期收件至8/10中午12:00截止。
心法2：冷靜思緒、寫下你想改變的心聲
我們期盼找到35歲以下年輕人，正在做著「改變社會」的非典型努力。希望藉由報名表格內的提問，也一起梳理這些努力執行著的改變。我們需要你撥空靜下心，回到初始寫下初衷，提出你想改變的心聲。
心法3：預留10/1、10/2參加面試
報名活動後，將由7位評審展開專業且嚴謹的初審審視。隨即將於10/1～10/2展開為期兩整天的複審面試。我們期待入選者都能親自來到面試地點與評審面對面，暢所欲言你的倡議。
心法4：留下11/18參與未來大人物發表會
「2023第7屆未來大人物」徵選將訂於11/18於台北社會創新實驗中心展開發表會，我們也期待所有入選團隊都能參與年度盛會。發表會上，將能聽見所有倡議青年的發聲與受到各界肯定與鼓勵。
心法5：參加一場獨一無二的「未來大人物餐桌計畫」
入選團隊與青年，還能在11/18發表會當日晚上，參與「未來大人物餐桌計畫」晚宴。採集歷屆未來大人物的生產者農特產，由飛雀餐桌行動主理人同時也是2022年未來大人物的謝宜澂轉化成料理躍上桌。每一口都能吃到未來大人物青年的努力與心意。
本屆主席丁菱娟說：「未來大人物是看機會不看困境，追夢想且不怕挑戰的年輕人。」本屆未來大人物評審代表黃紋綺也說：「成為那個你想看見的改變 Be the change you want to see in the world.」
我們開啟與擴大徵件的無限可能性與機會，正走在改變與倡議路上的青年，我們等你來報名。加入未來大人物行列吧。
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。