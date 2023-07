好想讓更重要的聲音被聽見！未來大人物擴大徵選至8/10，參加5大心法

第7屆未來大人物徵選熱烈舉行中,我們已收到踴躍徵件的訊息投稿。海量訊息中,來自全台各角落的聲音,有持續熱血地方創生的青年團隊、也看到了努力創新連結的新創產業、更有走在不是常理想像中「事業」中的團隊。

更獨特的是,我們收到來自海外青年的訊息,他們努力在國外生活,並藉由他們的視野探索這個世界、並且提出積極行動想以微薄卻又新創的聲音來抗衡這個世界的不平等。

眾多訊息也都告訴我們,需要讓更重要的聲音被聽見、需要讓青年的機會被更包容,因此我們決定「2023第7屆未來大人物」徵選活動,延期收件至8/10截止。

期待張開雙手擁抱各種多元、期盼更多開放性的時間與空間,能接納更多青年朋友的倡議。

未來大人物徵選5大心法

心法1:活動擴大舉行,期限延期至8/10

面對積極報名的廣大訊息,我們需要有足夠的消化時間。也因應想加入卻還沒能好好撰寫報名訊息的年輕團隊,「2023第7屆未來大人物」徵選活動,延期收件至8/10中午12:00截止。

心法2:冷靜思緒、寫下你想改變的心聲

我們期盼找到35歲以下年輕人,正在做著「改變社會」的非典型努力。希望藉由報名表格內的提問,也一起梳理這些努力執行著的改變。我們需要你撥空靜下心,回到初始寫下初衷,提出你想改變的心聲。

心法3:預留10/1、10/2參加面試

報名活動後,將由7位評審展開專業且嚴謹的初審審視。隨即將於10/1~10/2展開為期兩整天的複審面試。我們期待入選者都能親自來到面試地點與評審面對面,暢所欲言你的倡議。

心法4:留下11/18參與未來大人物發表會

「2023第7屆未來大人物」徵選將訂於11/18於台北社會創新實驗中心展開發表會,我們也期待所有入選團隊都能參與年度盛會。發表會上,將能聽見所有倡議青年的發聲與受到各界肯定與鼓勵。

心法5:參加一場獨一無二的「未來大人物餐桌計畫」

入選團隊與青年,還能在11/18發表會當日晚上,參與「未來大人物餐桌計畫」晚宴。採集歷屆未來大人物的生產者農特產,由飛雀餐桌行動主理人同時也是2022年未來大人物的謝宜澂轉化成料理躍上桌。每一口都能吃到未來大人物青年的努力與心意。

本屆主席丁菱娟說:「未來大人物是看機會不看困境,追夢想且不怕挑戰的年輕人。」本屆未來大人物評審代表黃紋綺也說:「成為那個你想看見的改變 Be the change you want to see in the world.」

我們開啟與擴大徵件的無限可能性與機會,正走在改變與倡議路上的青年,我們等你來報名。加入未來大人物行列吧。

