「咽喉逆流」與「胃食道逆流」不同，患者不一定都有火燒心或胃酸逆流感

文：余昊璋醫師

「覺得喉嚨卡卡，一直有異物感，吞不下去也咳不出來⋯⋯ 」 「喉嚨不舒服，不停清喉嚨、咳嗽變成習慣，有點尷尬⋯⋯」 「聲音老是沙啞，多說些話就喉嚨痛⋯⋯」

這些是在耳鼻喉科門診，每天都會聽到的主訴。排除掉一些急性、細菌感染等情況，常被診斷為「慢性咽喉炎」。

慢性咽喉炎常見的病因

鼻涕倒流：包括過敏性鼻炎與鼻竇炎等。 與焦慮、壓力相關的咽喉緊張症：話講多了就會有症狀，一直清喉嚨，放假休息好了，上班又復發。常見於老師、業務、醫生、服務業等上班需要一直講話的族群。 咽喉胃酸逆流：逆流的胃酸及食糜內容物造成喉嚨的慢性發炎。由於這個疾病愈來愈常見，以下進一步說明。

咽喉逆流的症狀及徵象

「聲音沙啞、反覆清喉嚨、吞嚥困難、慢性咳嗽、咽喉異物感等」。從以上描述可看出，幾乎是慢性咽喉炎的同義詞了。

每當告知病患時，病患總會回說：「可是我沒有覺得胃酸逆流啊！」

確實，咽喉逆流與常聽到的胃食道逆流不同，不常有胸口灼熱感（火燒心）或胃酸逆流感，研究發現逆流到的喉嚨的不一定是液體，也可以是氣體；不一定是酸性的胃酸，也可以是非酸性的膽汁或消化蛋白酶。

咽喉逆流的診斷

診斷鼻出血，因為看到血。

蜂窩性組織炎，會有紅腫熱痛。

但關於咽喉逆流，醫生無法在咽喉看見胃酸，只能從它走過留下來的痕跡分析判斷，為了增加診斷的準確性，醫生會透過問診（或問卷）評估症狀及利用咽喉內視鏡來檢查。

咽喉內視鏡可以直接查看喉部及聲帶，檢查喉嚨黏膜是否充血、聲帶有無水腫或附近組織有無損傷，這些都是咽喉逆流的跡象。

內視鏡並不會讓人太不舒服，會建議患者接受檢查，主要是要先排除口咽或喉嚨惡性腫瘤的存在。

咽喉逆流的藥物治療

治療的目標是減少胃酸的刺激。

與一般頭痛醫頭、腳痛醫腳不同，面對喉嚨慢性發炎，民眾會問是否要用消炎藥或抗生素，但消炎止痛頂多用於急性期，這類藥物可能會刺激更多的胃酸而加重病情，另外抗生素是用來消滅細菌的，而慢性咽喉炎很少是因為細菌感染導致的。

常用的藥物有：

1️. 胃酸抑制劑，減少胃酸的分泌量，有以下兩種：

氫離子幫浦抑制劑 （耐適恩Esomeprazole、泰克胃通Lansoprazole、百抑潰Rabeprazole Sodium）

第二型組織胺拮抗劑（泰胃美cimetidine、胃莫潰famotidine、善胃得ranitidine）

2️. 制酸劑（胃藥），用來中和胃酸

3️. 其他：海藻酸製劑（在胃部形成屏障阻擋逆流）、促腸胃蠕動藥（加快胃排空）、抗憂鬱劑（調整自律神經的失調）

治療流程

需要吃多久的藥取決於您症狀的嚴重程度，一般會建議治療兩到三個月，並追蹤觀察用藥後的病況，約有五、六成的病患會得到改善；對於沒有改善的病患，可以調整藥物的劑量與使用時間，從治療的結果來倒推可能的病因，也就是說，如果治療有效，可以反過來確認這個診斷。如果治療無效，就要思考其他疾病的可能，因此，需要與您的醫生密切合作，以尋求最佳治療方案。

治療兩、三個月後，如果沒有進步，會建議患者進一步接受檢查，找出更準確的病因和決定下一階段的治療方向。檢查包括：

胃鏡檢查：檢測幽門螺旋桿菌、排除食道癌。

24小時食道酸鹼度檢查：紀錄逆流的發生頻率及時間，是目前最客觀的診斷工具。

食道動力學檢查：檢查食道蠕動功能。

至於那些吃了藥會好、停藥又復發的患者，更是需要與醫師討論如何服藥，而且要密切追蹤有無用藥的副作用，以最常使用的氫離子幫浦抑制劑來說，要注意可能造成身體微量元素（如維他命B12、鈣、鎂離子）吸收不良、造成困難梭狀芽胞桿菌有關之下痢、腎臟疾病等等。（註：筆者曾聽聞有些病患為求方便自行到藥局買藥，一試成主顧吃長期，實在毋湯！）

逆流患者的生活與飲食

胃酸是好東西，但分泌太多就不好，藥物的目標是減少胃酸分泌，但這比較像是治標，真正治本的方法應該去思考它為什麼會分泌太多，之所以會分泌太多還是歸因於不合適的生活方式與飲食型態：

生活型態：壓力、焦慮、熬夜、宵夜、暴食、抽煙⋯⋯老生常談了。

飲食建議：植物蛋白（各式豆類、燕麥、堅果、菠菜、花椰菜、蘑菇⋯⋯）、各式蔬菜、低脂的動物性脂肪（魚肉、雞胸肉、里肌肉⋯⋯ ），有研究指出地中海型飲食會有幫助，烹調料理方式也有影響，宜清淡、避辛辣。過度加工的精緻澱粉、高油脂的紅肉、各類零食、甜點，都是地雷。

美國消化醫學會的治療指引，建議少量多餐、減重、戒煙，避免油膩飲食、碳酸飲料⋯⋯睡眠時枕頭墊高或者左側側躺。

至於咖啡，廣告台詞耳熟能詳，連醫生都直覺它就是胃酸逆流的原兇，但是有越來越多研究發現其實並無相關，咖啡可能只是代罪羔羊。

關於胃酸逆流跟飲食型態的研究仍在進行，目前還沒有足夠的科學證據，所有關於飲食的衞教，醫生也只是根據病理生理的推論來給出建議而已，其實最正確的飲食方式並不是聽別人的，而是聽自己的。什麼可以吃、什麼不能吃，傾聽自己身體怎麼說最重要，吃了之後覺得不舒服的就是少吃。

其實不管是咽喉逆流、胃食道逆流，或是想要減重、促進健康、避免大腸癌等其他惡性疾病，最重要的都是調整生活方式與飲食型態，管好所有吃進肚子裏的東西，就先健康一半了。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

原標：【余昊璋醫師】關於胃酸逆流變成慢性咽喉炎的那些事

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九