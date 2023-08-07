《衝破慣性》：改變不良習慣就如同鑿刻新水道，得先學會放大微小的進展

文：洪聰敏

建置「新行為神經迴路」的科學方法

首先，我們得先了解，人類除了由大腦皮層以下的神經（如：脊髓）就可以完成的反射動作（如：膝反射）之外，其他的行為，大部分是經由大腦神經迴路控制後的產物。即便是經驗豐富不看食譜就能做出滿漢全席的廚師，或者是不需要地圖就可以抄捷徑帶您抵達目的地的計程車司機，還是根本完全不用想就知道每天要怎麼從公司回家的上班族。這些駕輕就熟的動作，早已被大腦重複思考／運作太多次，早已建立起穩定的神經迴路，才能以自動化的方式運行，讓我們感覺根本不需要特別「有意識」去想，就可以輕鬆完成；讓我們誤以為那些熟能生巧的事，根本不需要用腦。

假設您會開車，可以試著回想第一次坐上駕駛座，握著方向盤時的緊張感；現在的您，可能已經可以邊開車邊聽著喜愛的音樂，還能大聲地跟著哼唱了。這兩者的差別在哪？相信您一定已經知道了。

為什麼我們要有自動化的運行模式呢？因為人類的大腦是一個非常耗能的器官，雖然體積只占身體的2%，卻有著體內最龐大、最密集的血管網絡，需要全身20%左右的血流養分才足以支撐運作。為了維持如此重要又耗能的器官正常運作，大腦就得採取謹慎節能的機制，靠著自動化的運行模式，藉由穩固的神經迴路自然運作，可以節省每次都得重新判斷思考的能量耗損。

透過如此精明的節能模式，我們就能夠更有效率地運作生活的日常，將有限的能量放在學習新事物或者需要高度專注的工作上。

這個看似完美的設計，有一個很重要的關鍵：建立起的自動化行為模式，必須是有益身心健康，能夠提升我們生活品質的。如果您的「習慣」是每天睡前追劇、看到甜食就會失控、長時間的坐式生活、或者每晚都要來一份重口味的宵夜……等等。那麼就必須想辦法開始改變、拆解、建構新的神經連結網絡。

「想讓自己變得更好」、「我要開始改變」，這些念頭，相信一定不只一次出現在您的腦海。或許您也曾經用過一些方法，可能成功，可能失敗。現在，讓我用科學跟您解釋緣由，往後相信您會更清楚問題的癥結，也會更知道要怎麼面對卡關的時刻，願意為了完成目標再多堅持一點了！

透過上面的說明，相信聰明的讀者已經知道，要改變舊有的不良習慣，得先在大腦中建置一條新的神經迴路。

試想在一道匯集水流已久的小河旁邊，想鑿出一條新的水道，會遇到什麼情況？

一開始，舊有的小河，還是完全不費力地就匯集了99.99%的水流；剛開挖的新水道淺淺的，可能只有不小心灑過去的0.01%，感覺對新渠道根本完全沒幫助；反覆經過十次水流之後，大概也只有0.1%的小小水滴進到新溝渠；再反覆十次，看起來好像也沒多大的改變。很多人在這個時候，就會選擇放棄不做了，因為努力半天也沒看到進展，只是白費力氣，那就乾脆繼續讓水（自然地）流向本來的路徑就好。

但是，如果此刻的您可以看見從0.01%到0.1%，其實已經大幅進步了10倍，能夠看見每一次水流都默默刻蝕著新溝渠的深度，那麼您一定會有滿滿的信心與動力持續向前。而且，每當更多比例的水流向溝渠，除了增加新溝渠的深度之外，也同時在把原本很深的舊溝渠填補，逐步降低它的深度。很快地，就能看見大於10倍的躍進！

需要足夠的反覆，一次又一次的鑿刻，直到水流流向完全改變為止。

透過鑿刻新水道的例子，我們可以看到幾個重要的成功要件：

第一，放大微小的進展。從幾乎被忽視的0.01%中，看到已經不同於過往的改變。把0.01%到0.1%的進步，解讀成是10倍的躍進，增加自己繼續前進的動力，讓自己更有自信一步步完成目標。

第二，縮小目標的進程。如果一開始就把「鑿刻出一個新水道」當作是唯一目標的話，過程中，就只會注意到水道是否已經完成？也就是要達到100%才算成功。這樣只有0跟1的設定，會讓我們很快就失去動力。無法完成目標的挫敗感，更會讓人喪失信心與勇氣。此時，如果我們可以學習把「終極目標」切成許多小等分，不但可以比較容易完成，在達成每個小目標的同時，也會產生更多的信心，推進自己往下一步邁進！（這是兩個非常重要的心理技能，在後面的章節中會再加以詳述。）

以鑿刻新水道的例子向各位讀者說明，在大腦中建置「新行為神經迴路」的過程也是如此。

開啟改變的第一步，就是自覺。我們必須倚靠大腦執行長——前額葉，察覺到自己需要脫離原有的舊習慣模式，察覺自己需要開始改變。

接著透過「執行功能」的引導，意識到自己的不足或是可以改進的地方，並開始進行設定目標→擬定計畫→執行→監控→及時回饋檢討→修正→再次執行的步驟。

透過無數次的反覆，如鑿刻新溝渠般不斷加深印記、強化軌跡，最終穩定成為自動化的連結迴路，形成習慣（水流方向完全改變）。

接下來，以戒除甜食／飲料為例，來讓您更具體了解，要怎麼一步步進行改變，並且成功改變。

假設舊有的習慣：每天午餐之後，都要來一杯全糖的飲料。

透過大腦執行長（前額葉）意識→為了健康與優美的體態，必須要改變。

所以下定決心，從現在起，再也不喝飲料了！

設下這個目標，您覺得成功的機會比較大？還是失敗的機率比較高？

相信您應該可以猜到答案。從每天都要喝飲料的習慣，直接變成完全不喝，就是前面提到只有0跟1兩個選項。沒有中間緩衝彈性的空間，會讓原本就不容易的改變過程更加困難。訂定一個完美的理想，期許自己向前躍進，這個目標100%正確！但是抵抗誘惑很困難，克制慾望很辛苦，此時，人們就會默默地回到自己最習慣的模式，回到最舒適的圈子，打回原形，失敗告終。