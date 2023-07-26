烏克蘭戰爭前夕囤糧囤肥，開戰價格全面暴漲後中國「悶聲發大財」？
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俄羅斯中止了多邊協議，不再承諾烏克蘭糧食出口船隻的安全，本就高企的國際糧價很有可能進一步上漲。根據德廣聯的一項獨家調查，早在戰爭開始前數月，俄羅斯就開始試圖操縱國際糧價，而中國也在整個過程中扮演了並不光彩的角色。
文：ARD
烏克蘭是全球最重要的糧食出口國之一，俄烏戰爭的爆發也因此引發了全球性的糧價上漲。不少依賴進口糧食的欠發達國家更是遭遇了。
德廣聯的一項獨家調查指出，早在戰爭開始前數月，俄羅斯以及中國就開始限制化肥出口：2021年9月，作為全球最大磷肥生產國與出口國的中國宣佈對這一重要產品實施大範圍的出口管控，北京當局給出的理由是能源供應緊張，需要對高耗能的化肥產業進行調控並穩定國內的物價；同年11月，俄羅斯也跟進限制氮肥出口量。到了2022年2月2日，即戰爭開始前三星期，俄羅斯更是宣佈停止氮肥出口兩個月。
作為全球最主要的氮肥出口方，俄羅斯的出口管制措施導致開戰前全球化肥出口量就下跌了20％。德國波昂大學發展研究中心的經濟學家科恩赫爾（Lukas Kornher）指出，中俄兩國的化肥出口限制措施，對依賴進口物資的非洲國家造成了尤其大的衝擊，面對高企的化肥價格，當地農民只能減少施肥，直接影響農田收成，進一步加劇了這些國家的糧食短缺。
在2021年秋天之前的一年多時間裡，國際化肥價格基本與天然氣價格同步緩慢增長。這主要是因為化肥生產是高耗能產業。但是到了2021年10月中國的大範圍化肥出口管控開始實施之後，國際化肥價格開始暴漲，同期的天然氣價格卻出現了小幅下降。
2022年俄烏戰爭開打後，全球的天然氣、化肥、糧食價格都全面暴漲。一直到了2022年夏末，價格才開始小幅回落。
俄中友誼無上限出口糧食有上限
如果說，化肥出口管控措施與地緣政治局勢之間的關聯尚有不少「巧合」成分，那麼俄羅斯以及中國在國際糧食市場上的一系列操作，就很難再用「巧合」來解釋。
德廣聯在調查中發現，產糧大國俄羅斯在戰爭開始前直接限制糧食出口：2021年12月，克里姆林宮宣佈從2022年2月15日起將當年上半年的小麥出口量限制在800萬噸。更為巧合的是，一星期後的2月23日，也就是俄烏戰爭開打前一天，中國海關總署發布公告，正式允許俄羅斯全境小麥進口；而這項協議則是2月初普亭（Vladimir Putin）總統訪華、與習近平宣佈「俄中友誼無上限」時達成的。
歐洲議會對華關係小組組長、德國綠黨籍議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer，又譯比蒂克菲爾）認為這一切絕非巧合。他在接受德廣聯採訪時說：「如果仔細觀察中國的行為，那麼除了認為中國企圖從俄烏戰爭中獲益，不可能有其他的解讀。」
中國為危機時刻囤積糧食
俄羅斯2022年究竟向中國出口了多少糧食，並沒有一致的可靠數據。中國媒體報導稱，俄羅斯對華農產品出口總額2022年增長了40％，達到了70億美元的規模。俄羅斯農業部下屬的聯邦農產品出口發展中心則稱，俄羅斯穀物對華出口額2022年增幅為78％，但並沒有透露總量規模。
目前，中國已經是全球最大糧食進口國，對國際糧價有著舉足輕重的影響。與此同時，中國也在大規模增加糧食儲備，但並不透露具體的數字。外部分析人士估算，全球的儲備糧食中，超過一半都在中國。
德國經濟學家科恩赫爾指出，中國大幅增加糧食儲備的目的是確保本國的糧食供應安全，讓本國民眾持續享有低廉的食品價格。他在接受德廣聯採訪時還說，北京此舉同樣也是為危機做準備。
根據美國方面披露的數據，即便在2022年全球糧價暴漲的時期，中國依然在全球市場收購糧食擴大儲備：2022年全年，中國進口小麥1200萬噸，比前一年增加了200萬噸。
與此同時，俄羅斯的糧食出口量還在增長。國際食物政策研究所（IFPRI）的數據顯示，2022年，俄羅斯小麥出口量增加了1050萬噸，而烏克蘭的小麥出口量則下降了530萬噸。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：烏克蘭戰火連天 中國悶聲大發財?
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航