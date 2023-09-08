避孕藥怎麼選、哪些人不適合吃？「口服荷爾蒙」會增加癌症和血栓風險嗎？

避孕藥的小歷史

避孕從古至今一直都是人們心心念念的議題，從西元前的埃及記載中法老在使用保險套，到亞里斯多德都有提到當時的婦女們是如何用各種植物混合來幫助避孕。更不要說以前的中國婦女會用鉛和汞來避孕，或使胎兒胎死腹中。

這些激烈方法的源頭，其實都是因為人們還無法理解女性排卵背後的原理，因此找不到一個真正有效的避孕方式。直到20世紀我們才迎來了真正避孕藥的革命，當時的我們終於開始理解雌激素、黃體素的化學結構式，也著手想要自己做出人工合成的雌激素跟黃體素。

撇開技術的革新，避孕真正的改革是發生在20世紀，首先包含了兩位女性，瑪格麗特．桑格女士（Margaret Sanger）跟凱瑟琳．麥科密克（Katharine McCormick），以及一名生物學家格雷戈里．平克斯（Gregory Pincus），三位都是美國人。

桑格女士是美國計劃生育聯盟（American Birth Control League，後續轉變成為Planned Parenthood）的創辦人，而為何桑格女士有這麼強烈的動機要來提昌節育呢？主要的原因不是來自於別人，就是來自於她的媽媽。桑格女士的媽媽懷孕了足足十八次，生下了十一個孩子，且在僅僅五十歲初頭就過去了。

一輩子都看著媽媽在懷孕、生子中度過的桑格女士，心中對於節育的概念愈發強烈，所以說出了一句至理名言：「在可以自由掌控我們的身體自主權之前，沒有一個女人可以說她是自由的；在可以自主的決定是否要成為母親之前，沒有一個女人可以說她是自由的。」

之後在桑格女士多方奔走，資助了多位科學家進行開發，直到1960年5月9日，美國FDA才真正認可口服黃體素可以用於避孕，女性們的自主權也往前邁進了一大步。

避孕藥的成分是什麼呢？

其實市面上的避孕藥原理很單純，就是用口服荷爾蒙的方式來模擬女性體內的月經週期。所以按照週期吃的避孕藥都含有「雌激素」跟「黃體素」。我把其分別的功能放在下面：

Photo Credit：大象醫生

先提一個有趣的觀念，在避孕藥剛開始的時候，其實是以「雌激素」作為主要的避孕風險。但後來考量到副作用的關係，開始降低雌激素的含量，改以黃體素為主要的避孕成分，除了上圖的詳細機轉之外，大家只要記一個簡單的觀念就好： 「雌激素」主要是為了阻止濾泡長大，且藉由穩定內膜來減少異常陰道出血的狀況；「黃體素」是為了阻止排卵，所以這也是為何「事後避孕藥」是使用高濃度的黃體素的原因。

我很清楚，很多人只要聽到荷爾蒙都會非常擔憂。不管是癌症風險還是血栓風險等，這些大家害怕的議題真的如此駭人嗎？我在後面會跟大家介紹。

但其實以適量的雌激素來看，她有以下的幫助：

維持骨質的密度，預防骨質疏鬆 讓停經前女性的子宮內膜得以增厚，準備懷孕 保持皮膚的光澤以及陰道的潤滑 讓平常的心情得以平穩

除了以上好處之外，其實避孕藥中的雌激素普遍含量都非常低。更不要提其實就算不吃避孕藥，女性卵巢本身也就會分泌雌激素，且皮膚跟脂肪其實也都會轉換出各種雌激素，這本來就是我們體內原本就有的荷爾蒙。

避孕藥怎麼選？

前面說過「黃體素」是目前避孕藥的主要成分，而市面上的黃體素非常多種，但他們全部都是人工合成的。我把一到四代的黃體素成分放在下圖中。

Photo Credit：大象醫生

以前兩代來說，因為都是由「雄性素」轉變而來，所以常常帶有一些雄性素相關的副作用，包含長痤瘡，一種青春痘表現的痘痘之外，還比較容易有油性的皮膚，水腫、肥胖跟血脂的異常也是我們比較不喜歡的副作用，其中第一代的黃體素就是因為雄性素相關副作用太強，所以目前都沒有再使用了。

而一些較便宜的避孕藥跟一代的事後避孕藥，其實就是含有二代黃體素「Levonorgestre」（LNG），大家聽到這裡也不用緊張，因為短期的吃其實不太會有很大的影響。而她的學名原本是稱為「Norgestrel」，但因為是左旋（Levorotary）對映體，所以最後稱為「Levo-norgestrel」，結構如下：

Photo Credit：大象醫生

而人們為了避免這些副作用，我們從二代的化學結構式上面做了改變，開發出了第三代的黃體素，最常見的就是「Desogestrel」跟「Gestodene」。含有第三代黃體素最大的特色就是不容易長痘痘、不會變胖跟多毛跟血脂異常，但缺點就是血栓的風險較高，不過好在我們亞洲女生除了高危險群之外，其實本身血栓的風險本來就低。結構如下：

Photo Credit：大象醫生

而到了第四代的黃體素，一切有了天翻地覆的改變，以DRSP來說，我們反而是用利尿劑來當作原型去做調整，所以相關的避孕藥反而有「抗水腫」的能力。而另外一個第四代CPA，我必須先說明，這個黃體素稱為第四代是因為「發明的時間排序」的關係，因為如果是以「化學結構式」來看CPA是屬於第一代的黃體素。

但以效果來說，不管是含DRSP還是CPA的黃體素，都是有「抗雄性素」的能力，所以反而可以改善痤瘡、多毛跟抽血如果有雄性素過高的問題，但大象醫師提醒，降低雄性素還是有一個相關的問題，那就是「性慾（Libido）」會降低一些，大家要特別注意喔！

Photo Credit：大象醫生

哪些人不適合吃避孕藥呢？

Photo Credit：大象醫生

這邊有兩個小觀念，第一個是避孕藥中的雌激素是肝臟代謝的，代謝的酵素主要是透過CYP450來做代謝，因此如果有肝功能相關異常，包含肝癌、肝硬化、慢性肝炎或是肝指數異常的族群，是不適合使用避孕藥的。