避孕藥怎麼選、哪些人不適合吃？「口服荷爾蒙」會增加癌症和血栓風險嗎？
我們想讓你知道的是
很多人只要聽到荷爾蒙都會非常擔憂，不管是癌症風險還是血栓風險等，這些大家害怕的議題真的如此駭人嗎？其實避孕藥中的學問非常多，而且很多的疑慮，或許就其實是過慮了。
避孕藥的小歷史
避孕從古至今一直都是人們心心念念的議題，從西元前的埃及記載中法老在使用保險套，到亞里斯多德都有提到當時的婦女們是如何用各種植物混合來幫助避孕。更不要說以前的中國婦女會用鉛和汞來避孕，或使胎兒胎死腹中。
這些激烈方法的源頭，其實都是因為人們還無法理解女性排卵背後的原理，因此找不到一個真正有效的避孕方式。直到20世紀我們才迎來了真正避孕藥的革命，當時的我們終於開始理解雌激素、黃體素的化學結構式，也著手想要自己做出人工合成的雌激素跟黃體素。
撇開技術的革新，避孕真正的改革是發生在20世紀，首先包含了兩位女性，瑪格麗特．桑格女士（Margaret Sanger）跟凱瑟琳．麥科密克（Katharine McCormick），以及一名生物學家格雷戈里．平克斯（Gregory Pincus），三位都是美國人。
桑格女士是美國計劃生育聯盟（American Birth Control League，後續轉變成為Planned Parenthood）的創辦人，而為何桑格女士有這麼強烈的動機要來提昌節育呢？主要的原因不是來自於別人，就是來自於她的媽媽。桑格女士的媽媽懷孕了足足十八次，生下了十一個孩子，且在僅僅五十歲初頭就過去了。
一輩子都看著媽媽在懷孕、生子中度過的桑格女士，心中對於節育的概念愈發強烈，所以說出了一句至理名言：「在可以自由掌控我們的身體自主權之前，沒有一個女人可以說她是自由的；在可以自主的決定是否要成為母親之前，沒有一個女人可以說她是自由的。」
之後在桑格女士多方奔走，資助了多位科學家進行開發，直到1960年5月9日，美國FDA才真正認可口服黃體素可以用於避孕，女性們的自主權也往前邁進了一大步。
避孕藥的成分是什麼呢？
其實市面上的避孕藥原理很單純，就是用口服荷爾蒙的方式來模擬女性體內的月經週期。所以按照週期吃的避孕藥都含有「雌激素」跟「黃體素」。我把其分別的功能放在下面：
先提一個有趣的觀念，在避孕藥剛開始的時候，其實是以「雌激素」作為主要的避孕風險。但後來考量到副作用的關係，開始降低雌激素的含量，改以黃體素為主要的避孕成分，除了上圖的詳細機轉之外，大家只要記一個簡單的觀念就好： 「雌激素」主要是為了阻止濾泡長大，且藉由穩定內膜來減少異常陰道出血的狀況；「黃體素」是為了阻止排卵，所以這也是為何「事後避孕藥」是使用高濃度的黃體素的原因。
我很清楚，很多人只要聽到荷爾蒙都會非常擔憂。不管是癌症風險還是血栓風險等，這些大家害怕的議題真的如此駭人嗎？我在後面會跟大家介紹。
但其實以適量的雌激素來看，她有以下的幫助：
- 維持骨質的密度，預防骨質疏鬆
- 讓停經前女性的子宮內膜得以增厚，準備懷孕
- 保持皮膚的光澤以及陰道的潤滑
- 讓平常的心情得以平穩
除了以上好處之外，其實避孕藥中的雌激素普遍含量都非常低。更不要提其實就算不吃避孕藥，女性卵巢本身也就會分泌雌激素，且皮膚跟脂肪其實也都會轉換出各種雌激素，這本來就是我們體內原本就有的荷爾蒙。
避孕藥怎麼選？
前面說過「黃體素」是目前避孕藥的主要成分，而市面上的黃體素非常多種，但他們全部都是人工合成的。我把一到四代的黃體素成分放在下圖中。
以前兩代來說，因為都是由「雄性素」轉變而來，所以常常帶有一些雄性素相關的副作用，包含長痤瘡，一種青春痘表現的痘痘之外，還比較容易有油性的皮膚，水腫、肥胖跟血脂的異常也是我們比較不喜歡的副作用，其中第一代的黃體素就是因為雄性素相關副作用太強，所以目前都沒有再使用了。
而一些較便宜的避孕藥跟一代的事後避孕藥，其實就是含有二代黃體素「Levonorgestre」（LNG），大家聽到這裡也不用緊張，因為短期的吃其實不太會有很大的影響。而她的學名原本是稱為「Norgestrel」，但因為是左旋（Levorotary）對映體，所以最後稱為「Levo-norgestrel」，結構如下：
而人們為了避免這些副作用，我們從二代的化學結構式上面做了改變，開發出了第三代的黃體素，最常見的就是「Desogestrel」跟「Gestodene」。含有第三代黃體素最大的特色就是不容易長痘痘、不會變胖跟多毛跟血脂異常，但缺點就是血栓的風險較高，不過好在我們亞洲女生除了高危險群之外，其實本身血栓的風險本來就低。結構如下：
而到了第四代的黃體素，一切有了天翻地覆的改變，以DRSP來說，我們反而是用利尿劑來當作原型去做調整，所以相關的避孕藥反而有「抗水腫」的能力。而另外一個第四代CPA，我必須先說明，這個黃體素稱為第四代是因為「發明的時間排序」的關係，因為如果是以「化學結構式」來看CPA是屬於第一代的黃體素。
但以效果來說，不管是含DRSP還是CPA的黃體素，都是有「抗雄性素」的能力，所以反而可以改善痤瘡、多毛跟抽血如果有雄性素過高的問題，但大象醫師提醒，降低雄性素還是有一個相關的問題，那就是「性慾（Libido）」會降低一些，大家要特別注意喔！
哪些人不適合吃避孕藥呢？
這邊有兩個小觀念，第一個是避孕藥中的雌激素是肝臟代謝的，代謝的酵素主要是透過CYP450來做代謝，因此如果有肝功能相關異常，包含肝癌、肝硬化、慢性肝炎或是肝指數異常的族群，是不適合使用避孕藥的。
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html