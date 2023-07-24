美澳「護身軍刀」聯合軍演13國參與、3萬軍隊集結，美國駐日大使：給中國的一記警鐘

台灣漢光實兵演習今（24）日登場，模擬共軍對台發動攻擊各軍種的應變，而就在上週末，澳洲和美國主導的聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）也於澳洲北部展開，有來自13個國家、超過3萬名軍人參與，創下該軍演有史以來最大規模，反映出美國嚇阻中國攻台、加強在印太地區與盟友國家的合作能力。

澳洲和美國自2005年起每2年舉行一次聯合軍演，不過今年的演習是迄今為止規模最大的一次，除了澳洲和美國外，另外還有日本、韓國、加拿大、英國、紐西蘭、法國、德國、印尼、斐濟、巴布亞紐幾內亞和東加王國，兵力超過3萬人，而印度、菲律賓、新加坡、泰國也派出觀察團到場觀摩。

In the lead up to #TalismanSabre2023, soldiers from the Australian and US special forces conducted a parachute training activity 🪂



Teams travelled from @AusAirForce RAAF Base Richmond to Jervis Bay in a @usairforce MC-130J - a great chance for teams to exchange skills 🇦🇺 🤝 🇺🇸 pic.twitter.com/00sBKIluon — Talisman Sabre (@TalismanSabre) July 24, 2023

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，這次軍演範圍更廣、也更複雜，反映出美國嚇阻中國對台發動軍事行動、並加強在印太區域的聯盟、提高與盟國合作能力的計畫。

在這次軍演中，士兵將進行兩棲登陸、海陸空等各軍種的戰鬥與機動部署，也將著重於後勤能力，為了要測試在太平洋地區快速部署軍力和裝備的能力。

美國陸軍海馬斯多管火箭系統（Himars）營的營長柯爾（Alexander Kerr）表示，與日本、韓國和澳洲的聯合演練，對他來說是第一次。

澳洲是美國近年印太戰略中越來越重要的盟友，美國透過澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）軍售核動力潛艦給澳洲，也計畫在澳洲北部部署更多轟炸機，未來若發生區域衝突，澳洲可能成為關鍵集結地。

而近期美澳和中國在地緣競爭的太平洋島國如斐濟、巴布亞紐幾內亞、東加王國也參與了這次的演習。

印尼、德國首次加入美澳軍演，日本試射12型反艦導彈

印尼和德國是第一次參與這項聯合軍演，德國派出240名傘兵和海軍陸戰隊參加這次演習，讓德國士兵適應澳洲的氣候和地形。德國陸軍參謀長麥斯中將（Alfons Mais）表示，德國想藉此傳遞一個訊息：德國關切印太區域的事態，希望展現出自己是一個可靠的合作夥伴，並且和澳洲及其他印太區域的夥伴共享相同的價值觀。

The german Army is ready to fight. Paratroopers take up their starting position for the training attack at #TalismanSabre2023 https://t.co/ue8RXdbspP — Heer (@Deutsches_Heer) July 22, 2023

另外日本陸上自衛隊也在軍演中首次在澳洲試射了12型反艦導彈，射程約200公里。《NHK》指出，該導彈被日本視為具備攻擊敵方導彈基地和其他目標的潛力，日本防衛省計劃將導彈射程擴大到1000公里；報導指出， 日本開發的12型反艦導彈首次在澳洲發射，展現了日本和澳洲之間正尋求合作，特別是當中國加強海上活動之際。

Japan fires Type-12 anti-ship missile for first time in Australia as part of Talisman Sabre. https://t.co/UDfCGovmb4 — Blake Herzinger (@BDHerzinger) July 22, 2023

軍演規模破紀錄，專家：大家不喜歡被中國擺布

曾多次參與護身軍刀軍演的澳州前國防部官員、現任雪梨大學美國研究中心經濟安全主任錢納（Hayley Channer）表示，這次參與軍演的國家數量可以看出，中國在此區域的活動，包括在南海上空攔截其他國家的飛機，「已經嚇到很多國家」，這場軍演對中國傳遞的訊息是，「各國不喜歡這樣，大家不喜歡被擺布，它們將一起努力增強軍事技能和戰力。」

美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）也推文表示，「護身軍刀是給中國的一記警鐘。真正的全球合作夥伴關係正在成形：13國、30萬大 軍，傳遞一個響亮、清晰和明確的訊息：我們團結一致，捍衛我們在印太地區的價值觀與利益。」

中國軍艦軍演期間現蹤昆士蘭海岸

護身軍刀演習期間，一艘中國人民解放軍艦隊（編號793）出現在昆士蘭州海岸附近，可能會南下到軍事訓練區蕭瓦特灣（Shoalwater Bay），被認為是在試圖收集有關演習的機敏資訊。

First image emerges of RAAF's encounter with Chinese spy ship during Talisman Sabre https://t.co/sKXlt6AXn6 via @ABCaustralia — Joe Varner (@josephbvarner) July 23, 2023

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核稿編輯：翁世航