美澳「護身軍刀」聯合軍演13國參與、3萬軍隊集結，美國駐日大使：給中國的一記警鐘
我們想讓你知道的是
澳州前國防部官員表示，這次參與軍演的國家數量可以看出，中國在印太區域的行為「已經嚇到很多國家」，這場軍演對中國傳遞的訊息是，「各國不喜歡這樣，大家不喜歡被擺佈，將一起努力增強軍事技能和戰力。」
台灣漢光實兵演習今（24）日登場，模擬共軍對台發動攻擊各軍種的應變，而就在上週末，澳洲和美國主導的聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）也於澳洲北部展開，有來自13個國家、超過3萬名軍人參與，創下該軍演有史以來最大規模，反映出美國嚇阻中國攻台、加強在印太地區與盟友國家的合作能力。
澳洲和美國自2005年起每2年舉行一次聯合軍演，不過今年的演習是迄今為止規模最大的一次，除了澳洲和美國外，另外還有日本、韓國、加拿大、英國、紐西蘭、法國、德國、印尼、斐濟、巴布亞紐幾內亞和東加王國，兵力超過3萬人，而印度、菲律賓、新加坡、泰國也派出觀察團到場觀摩。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，這次軍演範圍更廣、也更複雜，反映出美國嚇阻中國對台發動軍事行動、並加強在印太區域的聯盟、提高與盟國合作能力的計畫。
在這次軍演中，士兵將進行兩棲登陸、海陸空等各軍種的戰鬥與機動部署，也將著重於後勤能力，為了要測試在太平洋地區快速部署軍力和裝備的能力。
美國陸軍海馬斯多管火箭系統（Himars）營的營長柯爾（Alexander Kerr）表示，與日本、韓國和澳洲的聯合演練，對他來說是第一次。
澳洲是美國近年印太戰略中越來越重要的盟友，美國透過澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）軍售核動力潛艦給澳洲，也計畫在澳洲北部部署更多轟炸機，未來若發生區域衝突，澳洲可能成為關鍵集結地。
而近期美澳和中國在地緣競爭的太平洋島國如斐濟、巴布亞紐幾內亞、東加王國也參與了這次的演習。
印尼、德國首次加入美澳軍演，日本試射12型反艦導彈
印尼和德國是第一次參與這項聯合軍演，德國派出240名傘兵和海軍陸戰隊參加這次演習，讓德國士兵適應澳洲的氣候和地形。德國陸軍參謀長麥斯中將（Alfons Mais）表示，德國想藉此傳遞一個訊息：德國關切印太區域的事態，希望展現出自己是一個可靠的合作夥伴，並且和澳洲及其他印太區域的夥伴共享相同的價值觀。
另外日本陸上自衛隊也在軍演中首次在澳洲試射了12型反艦導彈，射程約200公里。《NHK》指出，該導彈被日本視為具備攻擊敵方導彈基地和其他目標的潛力，日本防衛省計劃將導彈射程擴大到1000公里；報導指出，日本開發的12型反艦導彈首次在澳洲發射，展現了日本和澳洲之間正尋求合作，特別是當中國加強海上活動之際。
軍演規模破紀錄，專家：大家不喜歡被中國擺布
曾多次參與護身軍刀軍演的澳州前國防部官員、現任雪梨大學美國研究中心經濟安全主任錢納（Hayley Channer）表示，這次參與軍演的國家數量可以看出，中國在此區域的活動，包括在南海上空攔截其他國家的飛機，「已經嚇到很多國家」，這場軍演對中國傳遞的訊息是，「各國不喜歡這樣，大家不喜歡被擺布，它們將一起努力增強軍事技能和戰力。」
美國駐日大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel）也推文表示，「護身軍刀是給中國的一記警鐘。真正的全球合作夥伴關係正在成形：13國、30萬大軍，傳遞一個響亮、清晰和明確的訊息：我們團結一致，捍衛我們在印太地區的價值觀與利益。」
中國軍艦軍演期間現蹤昆士蘭海岸
護身軍刀演習期間，一艘中國人民解放軍艦隊（編號793）出現在昆士蘭州海岸附近，可能會南下到軍事訓練區蕭瓦特灣（Shoalwater Bay），被認為是在試圖收集有關演習的機敏資訊。
延伸閱讀
- 北約史上最大規模軍演將登場，德國中將：我們要保衛每一公分的領土
- 美日菲將首次舉行海防聯合演習，菲律賓強調「與中國在南海爭端無關」
- 我在日本兵推扮演台灣總統：「台海有事即日本有事」，安保三文件發表後的新局勢
- 澳洲與德國達成逾10億美元國防協議，將生產百輛「拳師」裝甲車因應俄羅斯威脅
- 澳洲國防專家警告：支持美國對抗中國，可能導致自身捲入「以核災作結的戰爭」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。