宮崎駿《你想活出怎樣的人生》電影觀賞心得（無雷）
我們想讓你知道的是
關於這部電影，推特上有日本人是這麼形容的：「這簡值是宮崎駿的原汁，原來之前的電影都是稀釋液。」若是再回到這個問題本身，我們所處的世界裡，有很多的必然，電影中也藏了一些隱喻，告訴了我們很多事情是被決定的，而且甚至彷彿是被詛咒似的，不斷上演重複的悲劇命運。
文：yun
關於這部電影，推特上有日本人是這麼形容的：
這簡值是宮崎駿的原汁，原來之前的電影都是稀釋液。
我不是宮崎駿宅，不太知道這部電影有多少彩蛋，但真的處處充滿了宮崎駿風，動畫製作的美感，還是讓人非常享受其中。
很多事情，不是憑一己之力就能決定的
電影中，有許多的背景設定，讓人感受到了環境的不可決定性，有些控制不了的事情就是如此發生了，然後影響到了身在其中的人們。而人們也很容易因為那些自己無法決定的事情而無法靜下心來、感到煩躁。
現實世界的我們可以逃往電影、動畫的世界，而電影裡的主人公則是順著劇情被帶往了另一個想像的時空之中。
剛看完電影的我，或許是入戲太深，還一直在推敲電影裡面演的細節到底有什麼寓意，也反覆的思考那些劇情的推展究竟都是為了什麼。看完電影的當天，心中充滿疑惑。但神奇的是，隔天當我再次回想起電影時，突然好像懂了些什麼。
記得有篇報導寫說，宮崎駿先生希望看完電影的大家之後，不要沉浸在虛擬的世界當中，可以思考在真實世界中的自己「想要活出怎樣的人生」。而電影裡面開頭所鋪陳的那些現實，就正如我們真實人生當中各種無法決定的環境與事件，他們發生了，而我們別無選擇。
在宮崎駿的電影裡，常常出現很多漂亮的場景，帶著我們探索。
但我們能在想像的世界裡，思考能做些什麼
這也是我覺得文學之所以迷人且不可或缺的原因之一，尤其是在具有故事性的作品中，跟著作品中的角色展開某些冒險，跟著他們一起認識這個世界，也和其它的角色互動，參照於自身所處的真實世界，我們也將主人公的境遇及每個抉擇當成一個參考。
這部電影的這個傾向尤其強烈，其實主角正在進行一趟思索的旅程，他在電影中思考著環境、家人與他的關係。而電影裡的他，總是非常勇敢，一直不停地向前走。而這樣的劇情安排本來是困擾我的，因為我想不透為什麼劇情要這樣走，但沉澱過後也就明白，這在說的就是人生。儘管我們不知道路的前方有什麼，我們還是需要走下去。
而往前進的同時，原本內心裡感到困惑、失落、悲傷的曾經，可能將隨著往前走的同時轉化了那些原本覺得很負面的遭遇。此外，這部電影仍然很溫柔的，讓主角的身旁有著陪伴他的夥伴，不論那些支持著自己的人是家人還是朋友，在看似一個人前進的路上，默默的，總會有人在背後。
「你想活出怎樣的人生」，是一場與自我的對話
若是再回到這個問題本身，我們所處的世界裡，有很多的必然，電影中也藏了一些隱喻，告訴了我們很多事情是被決定的，而且甚至彷彿是被詛咒似的，不斷上演重複的悲劇命運。
但是那些已經發生的種種，並不見得就是千真萬確的，仍能透過外在的力量去燒毀它、斬斷它。客觀的世界裡有很多事物在上演著它們的戲碼，如何詮釋及解讀，端看我們怎麼去想它。
電影中主角的想法在最後有了轉變，而神奇的異世界也在電影的最後崩塌，主角終歸還是回到了現實，正如我們也將要離開電影院，回到我們的真實人生去繼續思索並往前而行。電影的結束輕描淡寫，又再交代了幾條背景資訊，然後讓主角離開了那個與自我對話的房間。
正如我前面所提及的，剛看完電影，我心中滿是問號，但這部電影有著強大的後座力，慢慢的思索之後，在腦中又想了更多，又進行了更多與自我的對話。而我原本以為宮崎駿先生會給我們一個答案，但是並沒有，這部電影留給我們的，是一個問題。
推薦大家進電影院，也期待台灣盡快上映，來花一場電影的時間，好好地問這樣一個問題：
你想活出怎樣的人生
君たちはどう生きるか
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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