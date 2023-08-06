《紅茶之書》：「午後的紅茶」商品標籤上，那位優雅的女士是誰？

文：磯淵猛

下午茶的創始人——安娜瑪麗亞

三十年前的一九八六年，日本第一罐寶特瓶裝紅茶「午後的紅茶」問世，生產公司是日本飲料品牌麒麟。在「午後的紅茶」商品標籤上用的正是第七代貝德福公爵夫人安娜瑪麗亞（Anna Maria Stanhope，一七八三～一八五七年）的肖像。

被稱為「午後的紅茶」的下午茶，以英國茶會的形式流傳至今，更代表著過去傳統的傳承與延續。

而下午茶的最早起源，正是位於倫敦北方一百公里貝德福德郡（Bedfordshire）、擁有四百年歷史的貝德福公爵宅邸沃本莊園（Woburn Abbey）。創始者是安娜瑪麗亞。

安娜瑪麗亞原本是倫敦白金漢宮的侍女，後來嫁給了貝德福公爵，搬到沃本莊園。一八四○年時，她開始利用每天下午的時間喝起紅茶，成為下午茶的起源。

當時的貴族階級流行英式早餐，早餐吃得很豐盛，中午則會外出野餐，只有簡單吃點麵包、肉乾、起司和水果等。

另一方面，兼具社交意味的晚餐則通常會在音樂會或舞台劇結束之後才進行，到了十九世紀時間甚至愈拖愈晚，真正開始晚餐都已經超過晚上八點了。因此，從午餐到晚餐這段長時間的餓肚子便成了一種煎熬。

於是，安娜瑪麗亞為了止餓，便開始在下午三點至五點之間吃些三明治或餅乾之類的點心，並搭配著紅茶一起喝。如果家裡有訪客，她也會將客人引至屋子裡一間藍白色調、名為「藍室」（The Blue Drawing Room）的會客室中，端出紅茶和食物招待。這種方式後來在貴婦之間相當受到好評，慢慢地，「藍室」便成為當時知名的午後女士社交場所。

Photo Credit: 時報文化 安娜瑪麗亞

二○○○年五月，我有幸見到了如今仍住在沃本莊園裡的第十四代的羅賓．塔夫史塔克公爵（Robin Tavistock）。其實原本預計要見到的是公爵夫人，但她臨時必須前往倫敦接見客人，於是便改由公爵來接待我。

這對我來說是簡直是夢想成真，十分幸福。不過當時由於公爵身患重病，所以我也只得到了二十分鐘的會客時間。

塔夫史塔克公爵身形相當魁梧，身高約有一百八十公分，中等身材，氣色看起來還不錯，藏在眼鏡底下的雙眼有著溫和的笑容，實在看不出身體哪裡有狀態。不過他的左手背上貼著OK繃，猜想應該是點滴的痕跡吧。

「很抱歉，我妻子臨時有事。改由我來接待可以嗎？」

這不經意的玩笑讓人更加感受到他的親切。

一百七十幾年前由安娜瑪麗亞所帶動興起的下午茶風潮，如今傳到了全世界，成了紅茶文化中的一環。而安娜瑪麗亞的肖像也成了日本寶特瓶紅茶上的商標。對於這樣的一位祖先，我對塔夫史塔克公爵的想法感到十分好奇。對此，他告訴我。

「十九世紀中期時，社會上吹起一股非常大的中國風潮，當時我們家裡也收藏了許多中國的東西，包括茶壺和茶碗等。其中安娜瑪麗亞尤其對中國的紅茶特別感興趣，這應該是因為她之前在王宮服務，一定是在那時候接觸到了這股流行的最前端吧。」

的確，安娜瑪麗亞研發出下午茶形式的時候，正好是從中國福建進口的紅茶與英國人自己種的阿薩姆紅茶兩者廣泛蔓延、開始相互較勁的時候。

這股下午茶的習慣後來也普及至一般民眾，到了一八四八年，一本專為婦女設計的家庭雜誌《家庭經濟學人》（Family Economist）就曾經針對美味紅茶的沖泡方法提出了幾點注意事項，成為如今仍然通用的原則。

對英國女性來說，沖跑一杯好喝的紅茶招待客人是她們的義務，甚至不僅紅茶要好喝，維持一家開心和樂，更是身為女性的責任。因此在英國，如今仍流傳著這樣的一句話。

「女生只要會泡茶就可以嫁人了。」

塔夫史塔克公爵因為重病在身無法站立太久，但他仍不顧一旁管家的提醒，一一緩慢地跟我們握手聊天，還跟我們一一各別拍了合照。

最後他告訴我們：「我聽我妻子說她在莊園裡的飯店為各位準備了下午茶，請原諒我無法陪同，但東西都已經準備好了，就請各位慢慢享用。」說完他便離去。

三年後，塔夫史塔克公爵離開了人世。而莊園如今則由他的兒子安德魯公爵繼承第十五代的位置。

書籍介紹

本文摘錄自《紅茶之書：穿越東西方文化與趣味冷知識的紅茶品味指南》，時報文化出版

作者：磯淵猛

譯者：賴郁婷

日本紅茶研究第一把交椅、知名飲品「KIRIN午後紅茶」的商品顧問，磯淵猛所寫的「紅茶專門指南」！

「我一直認為，美味並不是口中的記憶，而是烙印在心底的一種感受。雖然液態的紅茶沒有口感可言，但我深信無論是紅茶本身或是一起喝茶的對象和場所，一定都蘊藏著讓人生變得更有深度的力量。」————作者 磯淵猛

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