《紅茶之書》：「午後的紅茶」商品標籤上，那位優雅的女士是誰？
我們想讓你知道的是
當時的貴族階級流行英式早餐，早餐吃得很豐盛，中午則會外出野餐，只有簡單吃點麵包、肉乾、起司和水果等。另一方面，兼具社交意味的晚餐則通常會在音樂會或舞台劇結束之後才進行，到了十九世紀時間甚至愈拖愈晚，真正開始晚餐都已經超過晚上八點了。因此，從午餐到晚餐這段長時間的餓肚子便成了一種煎熬...
文：磯淵猛
下午茶的創始人——安娜瑪麗亞
三十年前的一九八六年，日本第一罐寶特瓶裝紅茶「午後的紅茶」問世，生產公司是日本飲料品牌麒麟。在「午後的紅茶」商品標籤上用的正是第七代貝德福公爵夫人安娜瑪麗亞（Anna Maria Stanhope，一七八三～一八五七年）的肖像。
被稱為「午後的紅茶」的下午茶，以英國茶會的形式流傳至今，更代表著過去傳統的傳承與延續。
而下午茶的最早起源，正是位於倫敦北方一百公里貝德福德郡（Bedfordshire）、擁有四百年歷史的貝德福公爵宅邸沃本莊園（Woburn Abbey）。創始者是安娜瑪麗亞。
安娜瑪麗亞原本是倫敦白金漢宮的侍女，後來嫁給了貝德福公爵，搬到沃本莊園。一八四○年時，她開始利用每天下午的時間喝起紅茶，成為下午茶的起源。
當時的貴族階級流行英式早餐，早餐吃得很豐盛，中午則會外出野餐，只有簡單吃點麵包、肉乾、起司和水果等。
另一方面，兼具社交意味的晚餐則通常會在音樂會或舞台劇結束之後才進行，到了十九世紀時間甚至愈拖愈晚，真正開始晚餐都已經超過晚上八點了。因此，從午餐到晚餐這段長時間的餓肚子便成了一種煎熬。
於是，安娜瑪麗亞為了止餓，便開始在下午三點至五點之間吃些三明治或餅乾之類的點心，並搭配著紅茶一起喝。如果家裡有訪客，她也會將客人引至屋子裡一間藍白色調、名為「藍室」（The Blue Drawing Room）的會客室中，端出紅茶和食物招待。這種方式後來在貴婦之間相當受到好評，慢慢地，「藍室」便成為當時知名的午後女士社交場所。
二○○○年五月，我有幸見到了如今仍住在沃本莊園裡的第十四代的羅賓．塔夫史塔克公爵（Robin Tavistock）。其實原本預計要見到的是公爵夫人，但她臨時必須前往倫敦接見客人，於是便改由公爵來接待我。
這對我來說是簡直是夢想成真，十分幸福。不過當時由於公爵身患重病，所以我也只得到了二十分鐘的會客時間。
塔夫史塔克公爵身形相當魁梧，身高約有一百八十公分，中等身材，氣色看起來還不錯，藏在眼鏡底下的雙眼有著溫和的笑容，實在看不出身體哪裡有狀態。不過他的左手背上貼著OK繃，猜想應該是點滴的痕跡吧。
「很抱歉，我妻子臨時有事。改由我來接待可以嗎？」
這不經意的玩笑讓人更加感受到他的親切。
一百七十幾年前由安娜瑪麗亞所帶動興起的下午茶風潮，如今傳到了全世界，成了紅茶文化中的一環。而安娜瑪麗亞的肖像也成了日本寶特瓶紅茶上的商標。對於這樣的一位祖先，我對塔夫史塔克公爵的想法感到十分好奇。對此，他告訴我。
「十九世紀中期時，社會上吹起一股非常大的中國風潮，當時我們家裡也收藏了許多中國的東西，包括茶壺和茶碗等。其中安娜瑪麗亞尤其對中國的紅茶特別感興趣，這應該是因為她之前在王宮服務，一定是在那時候接觸到了這股流行的最前端吧。」
的確，安娜瑪麗亞研發出下午茶形式的時候，正好是從中國福建進口的紅茶與英國人自己種的阿薩姆紅茶兩者廣泛蔓延、開始相互較勁的時候。
這股下午茶的習慣後來也普及至一般民眾，到了一八四八年，一本專為婦女設計的家庭雜誌《家庭經濟學人》（Family Economist）就曾經針對美味紅茶的沖泡方法提出了幾點注意事項，成為如今仍然通用的原則。
對英國女性來說，沖跑一杯好喝的紅茶招待客人是她們的義務，甚至不僅紅茶要好喝，維持一家開心和樂，更是身為女性的責任。因此在英國，如今仍流傳著這樣的一句話。
「女生只要會泡茶就可以嫁人了。」
塔夫史塔克公爵因為重病在身無法站立太久，但他仍不顧一旁管家的提醒，一一緩慢地跟我們握手聊天，還跟我們一一各別拍了合照。
最後他告訴我們：「我聽我妻子說她在莊園裡的飯店為各位準備了下午茶，請原諒我無法陪同，但東西都已經準備好了，就請各位慢慢享用。」說完他便離去。
三年後，塔夫史塔克公爵離開了人世。而莊園如今則由他的兒子安德魯公爵繼承第十五代的位置。
書籍介紹
本文摘錄自《紅茶之書：穿越東西方文化與趣味冷知識的紅茶品味指南》，時報文化出版
作者：磯淵猛
譯者：賴郁婷
日本紅茶研究第一把交椅、知名飲品「KIRIN午後紅茶」的商品顧問，磯淵猛所寫的「紅茶專門指南」！
「我一直認為，美味並不是口中的記憶，而是烙印在心底的一種感受。雖然液態的紅茶沒有口感可言，但我深信無論是紅茶本身或是一起喝茶的對象和場所，一定都蘊藏著讓人生變得更有深度的力量。」————作者 磯淵猛
集合泡茶技巧、紅茶小常識、歷史與軼聞、紅茶與食物的搭配，一本香氣和趣味俱足的經典小品！
一杯香氣迷人、茶湯胭紅的紅茶，從茶葉、水、茶具、溫度，乃至時間，每個小細節皆有講究，如何泡茶？如何品嘗？本書由專家引路，帶領我們一窺紅茶的奧祕，讓您啜飲紅茶的同時，也能享受豐富的古今趣聞。
紅茶茶杯也有理想型？白色、寬口、把手兩指寬、骨瓷，更能提升入喉口感。
紅茶也曾用來賭博？船賽獲勝者所載運的紅茶更受歡迎。
紅茶要不要加牛奶？英國小說家喬治‧歐威爾主張「先倒紅茶，再加牛奶」。
奶茶好喝的祕訣？茶葉用量要比單喝紅茶時多。
紅茶曾被凱薩琳王妃選作她的陪嫁品之一。
享譽全球的「唐寧」（TWININGS）紅茶，是由唐寧家族從國外帶回英國的。
湯瑪士‧立頓的宣傳口號「從茶園直送茶壺的好茶」，至今仍是舉世通用名言。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航