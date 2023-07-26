TNL+ 2023/07/26,
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韓國暴雨淹沒隧道帶走14條人命，造成悲劇的是「極端氣候」還是「極端人禍」？

韓國暴雨淹沒隧道帶走14條人命，造成悲劇的是「極端氣候」還是「極端人禍」？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

早在豪雨來襲前夕，氣象廳就不斷提醒各地方政府得嚴防豪大雨與水患，但是忠清北道相關單位並未聽從警告，於豪大雨之際並未對易釀事的車道，實施安全交通管制，故在短短幾分鐘之內，就讓洪水倒灌入五松宮坪車道內，釀成「死亡車道」遺憾事故。

7、8月台灣又近颱風季節，然而國民一定有感，上次登陸台灣的颱風，已經是陳年往事的2019年8月「白鹿颱風」。易言之，已有近4年，台灣國內並未放過颱風假，許多颱風多繞境台灣不入，實屬幸運。但台灣真因少了颱風侵襲，這幾年就風調雨順？恐非如此。

眾所皆知的，長久以來的台灣各地水庫缺水，抑或夏天暴熱高溫，乃至5、6月的梅雨季節，短時間的豪大雨降雨量等極端氣候，都曾在國內各縣市傳出災情，有時候儘管政府事先做好不少防災、疏洪等措施，但終究難敵十幾年來全球暖化、反聖嬰，與溫室效應等地球環境之反撲。

在此也只能提醒各位讀者，面對大自然的變化，除了我們做好防範、環保與減緩氣候變遷外，當面臨極端氣候來襲，千萬不能輕心，得做好萬全準備。

韓國總統尹錫悅於15日閃電造訪烏克蘭首都基輔，為「亞洲最高層級元首」拜訪烏克蘭一例（日本首相岸田文雄，曾於今年3月訪烏），且與正陷於火線的烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面110分鐘。

會談中承諾韓國將會提供軍事、財政等各方面援助，表明並肩反俄立場，而此舉動，無疑間接證成尹錫悅先前於各大公開談話，或在美國與拜登（Joe Biden）見面時，聯合美日抗朝疏中反俄的「自由大聯盟」立場，而挑動俄國外交敏感神經。俄方指出，韓國若是落實軍經支援烏克蘭，無疑對俄國間接宣戰之舉，而此韓國總統外訪發展效應，仍是值得我們後續觀察。

但不幸的是，正在尹錫悅風光地進行國事外交，前幾天韓國朋友告知不幸消息，當地社會「又」再度遭遇，幾近夏天都會重複發生洪水悲劇。

猶記得去（2022）年夏季，韓國首爾面臨近80年來最大洪水暴雨侵襲，不論是首都各大地鐵站，抑或是人來人往的江南站，短時間的豪大雨淹沒繁華車道下班路途，讓不少上班族無奈地坐在水淹車身車頂，等待洪水消退的駭人照片；乃至水淹知名漢江公園景點，以及水吞噬居住於半地下室居民等傷亡新聞歷歷在目。

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