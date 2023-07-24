【未來大人物進行式】王繼維：續成為生活實踐的人，就是理想中的大人物

文：王繼維

時光飛逝，從2016獲選未來大人物的日子，已經過了2500多天，這段日子充滿挑戰跟實踐探索的日常。

經歷2016年至2018旗山大溝頂商場的迫遷案，我們很成功的讓台灣反思居住迫遷的問題和現實社會保存文化。但激昂之後，也勇敢的接受保存商場失敗的結果，還要繼續面對日常。

當年，旗山小鎮失去一條文化老街街道後，不完美中仍有完美，我們並沒有時間能夠停滯前進。2018年，台青蕉開始用音樂創作重整自己跟生活，啟動地方跟世界連結的想像。我們用「種下青春」這張專輯，嘗試連結不同文化的亞洲社會，開啟了新地方想像跟海外巡演。

有感於台灣的地方，都有能量跨越台北跟世界接軌，我們帶著地方因為種下青春而行動的感受、帶著地方各種文化跟故事，踏上巡迴的旅途，將台灣的香蕉氣味和展演，帶入各個異文化的國度，這段過程再次理解自己、地方和世界的關係，帶著歌聲重新出發。

Photo Credit - 王繼維 將台灣的香蕉氣味和展演，帶入各個異文化的國度。

展演過後，2019年我們將10年內被紀錄的旗山老專門店為收整，出版「小鎮專門店」書本，來留下地方的日常，重新梳理生活產業的格局與視野。除了提供想進入地方來創生的夥伴有所依據，也算對於旗山失去一條老街的生活，有了交代。

這是激情後的理性、這是轉換日常變成的生活能量。記得，在入選2016年未來大人物時候，我說：「持續為自己的生活擦屁股！」才有未來大人物的價值。

因此，所謂的大人物，就是生活實踐者，也就是知行合一，積極面對生活脈絡，期許自己成為一個生命經驗連續的個體。

疫情的3年，不足以讓我們離開前進的動線，反而繼續促使地方的創生行動成為台灣顯學，這除了讓我們繼續催促著在地方勞動的自由意志，也帶著地方傳統產業以再現代化的姿態，重新出發。

只因為自由意志的勞動，才是實踐成為大人物的基礎，讓一個人能夠從志願變成專業。

香蕉2.0的加值計畫從2021年開始推展，我們持續推往更多「香蕉全利用」的生活想像，像是香蕉包材、香蕉染劑、時尚元素跟產業想像。

Photo Credit - 王繼維 香蕉2.0計畫目標為香蕉全利用。

還想把各地專長的志願者移居農村，實現「半農半X」的理想生活，以地方勞動的自由意志為重要的核心，重整過去以地方人為組織核心的腳步，開始納入共同詮釋地方的人們所進入的價值。

農村的未來性，地方的未來想像，因為自己當了父親、有了孩子，也開始有所變化。而進入40歲的開始，家庭經營，是務實面對；理想生活，溫柔而堅定的開展，心性逐漸從當年的激昂熱血轉為誠摯熱情。

不變的是還持續在生活實踐中找理想生活的價值，變成自己理想大人物的生活走入。

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan