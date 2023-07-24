【未來大人物進行式】王繼維：續成為生活實踐的人，就是理想中的大人物
我們想讓你知道的是
生於高雄旗山，成立台青蕉樂團與團隊，用搖滾樂賣香蕉。王繼維用自然農法種香蕉，在旗山老街開立台青蕉香蕉創意工坊，推廣香蕉文創與社區小旅行，推廣老店老街老產業。並持續在生活實踐中找理想生活的價值。
未來大人物徵選正式進入第7屆，現正報名中。除了熱邀走在逐夢路上的每個年輕人加入外，我們更邀請歷屆未來大人物一同分享。此時、此刻，你成為自我定義成功的那種大人了嗎？
這是來自2016 年未來大人物 王繼維的專文。
文：王繼維
時光飛逝，從2016獲選未來大人物的日子，已經過了2500多天，這段日子充滿挑戰跟實踐探索的日常。
經歷2016年至2018旗山大溝頂商場的迫遷案，我們很成功的讓台灣反思居住迫遷的問題和現實社會保存文化。但激昂之後，也勇敢的接受保存商場失敗的結果，還要繼續面對日常。
當年，旗山小鎮失去一條文化老街街道後，不完美中仍有完美，我們並沒有時間能夠停滯前進。2018年，台青蕉開始用音樂創作重整自己跟生活，啟動地方跟世界連結的想像。我們用「種下青春」這張專輯，嘗試連結不同文化的亞洲社會，開啟了新地方想像跟海外巡演。
有感於台灣的地方，都有能量跨越台北跟世界接軌，我們帶著地方因為種下青春而行動的感受、帶著地方各種文化跟故事，踏上巡迴的旅途，將台灣的香蕉氣味和展演，帶入各個異文化的國度，這段過程再次理解自己、地方和世界的關係，帶著歌聲重新出發。
展演過後，2019年我們將10年內被紀錄的旗山老專門店為收整，出版「小鎮專門店」書本，來留下地方的日常，重新梳理生活產業的格局與視野。除了提供想進入地方來創生的夥伴有所依據，也算對於旗山失去一條老街的生活，有了交代。
這是激情後的理性、這是轉換日常變成的生活能量。記得，在入選2016年未來大人物時候，我說：「持續為自己的生活擦屁股！」才有未來大人物的價值。
因此，所謂的大人物，就是生活實踐者，也就是知行合一，積極面對生活脈絡，期許自己成為一個生命經驗連續的個體。
疫情的3年，不足以讓我們離開前進的動線，反而繼續促使地方的創生行動成為台灣顯學，這除了讓我們繼續催促著在地方勞動的自由意志，也帶著地方傳統產業以再現代化的姿態，重新出發。
只因為自由意志的勞動，才是實踐成為大人物的基礎，讓一個人能夠從志願變成專業。
香蕉2.0的加值計畫從2021年開始推展，我們持續推往更多「香蕉全利用」的生活想像，像是香蕉包材、香蕉染劑、時尚元素跟產業想像。
還想把各地專長的志願者移居農村，實現「半農半X」的理想生活，以地方勞動的自由意志為重要的核心，重整過去以地方人為組織核心的腳步，開始納入共同詮釋地方的人們所進入的價值。
農村的未來性，地方的未來想像，因為自己當了父親、有了孩子，也開始有所變化。而進入40歲的開始，家庭經營，是務實面對；理想生活，溫柔而堅定的開展，心性逐漸從當年的激昂熱血轉為誠摯熱情。
不變的是還持續在生活實踐中找理想生活的價值，變成自己理想大人物的生活走入。
你也一樣努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！