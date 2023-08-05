席耶娜《華燈初上，人生永遠不怕夜黑》：日式酒店賣的是「曖昧」，台式酒店五花八門、應有盡有

文：席耶娜

日式酒店：賣的是曖昧

我現在不定期會為一般民眾做條通導覽，很多對八大行業沒什麼概念的參加者最好奇的問題就是：酒店裡到底在幹嘛？什麼是日式酒店？什麼是台式酒店？制服店、禮服店、便服店又是什麼？

為了讓讀者們更好理解，在進一步談我的行業見聞前，先幫大家「科普一下」台灣酒店業的大致型態好了。

條通這邊的風俗業者，大致可以粗分為兩大類：日式酒店與台式酒店。

從地域來看，林森北路這一帶的日式酒店多半集中在南京東路以南，而台式酒店則比較多位於南京東路以北。

因為日式酒店一半以上的客人都是日本人，店家都會要求旗下小姐要會講日語。日式酒店無論是消費模式或是服務風格都走日本風，收費方式很單純，只有算人頭費跟酒錢。包廂是開放的，採公檯制，小姐們會輪流在不同桌為客人服務。早期，日式酒店的小姐甚至必須受「類藝妓」的訓練方式，學習茶道、花道，讀懂日文報紙，講究談吐與儀態，以迎合日本客人的偏好。

Netflix 影集《華燈初上》裡蘇媽媽跟Rose媽媽聯合經營的「光」，就是典型的日式酒店，劇情中有一段談到，日式酒店賣的是「曖昧」，說得就極其精準，日式酒店裡流動的欲望，都只是若有似無、點到為止，小姐提供給客人的服務，更多的是一種「傾聽」。

台式酒店：五花八門，應有盡有

至於台式酒店，則形形色色、各有千秋。所謂制服店、禮服店、便服店，也是台式酒店的分類。

有別於日式酒店的公檯制，小姐是輪流服務不同桌的客人；台式酒店多採私檯制，也就是說，小姐只在同一桌服務選定她的客人。很多台式酒店都有所謂「選妃」制，專業術語叫做「看檯」，店方會安排一輪又一輪的小姐讓客人挑選，就好像是古代皇帝「翻牌子」一樣，被客人挑中的小姐就上檯服務，每一檯時間由十到數十分鐘不等，檯費單價則因店而異。

在台式酒店中，「制服店」消費最便宜，小姐的素質相對起來也比較參差不齊，但以敢玩、敢脫見稱，因為收費相對便宜，玩法尺度又大，客人自然也是三教九流，從上班族到生意人，從富二代到道上兄弟，什麼樣的人都有。

有些民眾以為所謂的「制服」，指的是水手服、護士服或甚至軍服那種角色扮演，其實不是，那一類的衣服都太難脫了，不符合需求。制服店小姐的「制服」是很「清涼」的那種，通常是小可愛加一件薄紗而已，酒店在客人入店消費後三十分鐘，就會關燈秀一次舞，這時小姐會開始脫衣，跟客人來場遊走在尺度邊緣的激情互動。

而「便服店」則是台式酒店中最高級的一種，消費也最貴。主要消費客群是商務人士，其中也不乏高階專業經理人、實業家、企業家，有些是去那裡談生意的，有些則是招待客戶去娛樂的。為了服務這些富商巨賈，便服店的硬體裝潢不僅是台式酒店中最高級奢華的，小姐的顏值、身材、氣質、學歷、談吐，也是台式酒店中最優的，她們不脫衣、不秀舞，單純就是陪客人唱歌、聊天。

至於「禮服店」，在消費方式和小姐素質上，則介於「制服店」與「便服店」之間。跟便服店一樣，禮服店小姐也是不脫衣、不秀舞，因為很多店家會要求小姐穿小禮服上班，故稱「禮服店」。撇除私檯、公檯的差異，禮服店跟便服店在服務內容上，跟日式酒店比較接近。

早期，制服店較不接待外國客，因為怕萬一出什麼事，牽涉到外國人比較麻煩，而外國客人因為人在異鄉，比較多顧忌，加上也沒有「門路」找到這一類的店，因此也較少會去光顧這種玩太開的店。但儘管如此，還是會有一些俗稱「三七仔」或「牽猴仔」的掮客，會在路上搭訕外國人或看起來像日本人的客人，帶他們去一些「特別」的地方玩。

我還記得我第一次去制服店，就是跟著三個日本客人去長見識的。我們進去之後，被帶到一個類似卡拉OK包廂的地方，坐定以後，五個身穿薄紗的小姐走進來，讓客人看檯「選妃」。我們那一次一共看了兩輪，最後點了四位小姐服務，就連做為陪客的我也必須挑一位。

因為那些小姐都不會講日文，我還要負責居間幫他們翻譯。我們亂聊了三十分鐘左右，包廂內的燈光突然暗了下來，音樂震天價響，天花板吊著的鏡面Disco球開始旋轉，投射出千萬點迷離光影。

與此同時，身旁的四位小姐都站起身來，其中一位對我說：「妳跟日本人說，不可以咬喔。」說完，她們就開始脫衣、跨上客人大腿，瘋狂扭腰擺臀起來。

我這些客人都是去慣日式酒店的，顯然不知道會有此陣仗，個個嚇得目瞪口呆，完全不敢輕舉妄動。他們震驚的反應倒是把我逗樂了，在一旁笑得前俯後仰。

相伴一段

無論是日式酒店也好、台式酒店也罷，在這座五光十色的花花城市中，流動著情與慾的，又豈止是酒店業一種？從大頭打理到小頭的理容KTV、提供「手工」和「口技」的半套店和喇叭店、主打東南亞風情的越南店、疫情時因為「人與人連結」鬧得沸沸揚揚的萬華阿公店、春色無邊

小套房的樓鳳、機動性強的傳播妹、飯局妹，都是城市湧流欲望的出口。

我在二十五歲那年，進入這個寄生於情慾上的世界，開始在條通討生活。從一開始在日式酒店當陪侍，到如今自己出來開酒吧，一路走來，看過、聽過太多或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是故事裡的主角。

有人說，「歡場無真愛，酒場無真情」，但什麼是真，什麼是假，又有誰能定義？在這個必須「閱人無數」的行業中，固然有許多人只是一晌貪歡，但也有一些變成了真正的朋友。