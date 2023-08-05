席耶娜《華燈初上，人生永遠不怕夜黑》：日式酒店賣的是「曖昧」，台式酒店五花八門、應有盡有
我們想讓你知道的是
本書忠實還原條通的昔日榮景，述說曾經的絕代風華；分享日式酒店陪侍的專業與手腕、職業風險與情緒勞動；更真實道盡COVID-19大疫期間，八大行業被視為「疫情破口」、成為眾矢之的的壓力及辛酸。邀請你！一同走進神祕的條通溫柔鄉，沉浸體會屬於黑夜的美麗與哀愁。
文：席耶娜
日式酒店：賣的是曖昧
我現在不定期會為一般民眾做條通導覽，很多對八大行業沒什麼概念的參加者最好奇的問題就是：酒店裡到底在幹嘛？什麼是日式酒店？什麼是台式酒店？制服店、禮服店、便服店又是什麼？
為了讓讀者們更好理解，在進一步談我的行業見聞前，先幫大家「科普一下」台灣酒店業的大致型態好了。
條通這邊的風俗業者，大致可以粗分為兩大類：日式酒店與台式酒店。
從地域來看，林森北路這一帶的日式酒店多半集中在南京東路以南，而台式酒店則比較多位於南京東路以北。
因為日式酒店一半以上的客人都是日本人，店家都會要求旗下小姐要會講日語。日式酒店無論是消費模式或是服務風格都走日本風，收費方式很單純，只有算人頭費跟酒錢。包廂是開放的，採公檯制，小姐們會輪流在不同桌為客人服務。早期，日式酒店的小姐甚至必須受「類藝妓」的訓練方式，學習茶道、花道，讀懂日文報紙，講究談吐與儀態，以迎合日本客人的偏好。
Netflix 影集《華燈初上》裡蘇媽媽跟Rose媽媽聯合經營的「光」，就是典型的日式酒店，劇情中有一段談到，日式酒店賣的是「曖昧」，說得就極其精準，日式酒店裡流動的欲望，都只是若有似無、點到為止，小姐提供給客人的服務，更多的是一種「傾聽」。
台式酒店：五花八門，應有盡有
至於台式酒店，則形形色色、各有千秋。所謂制服店、禮服店、便服店，也是台式酒店的分類。
有別於日式酒店的公檯制，小姐是輪流服務不同桌的客人；台式酒店多採私檯制，也就是說，小姐只在同一桌服務選定她的客人。很多台式酒店都有所謂「選妃」制，專業術語叫做「看檯」，店方會安排一輪又一輪的小姐讓客人挑選，就好像是古代皇帝「翻牌子」一樣，被客人挑中的小姐就上檯服務，每一檯時間由十到數十分鐘不等，檯費單價則因店而異。
在台式酒店中，「制服店」消費最便宜，小姐的素質相對起來也比較參差不齊，但以敢玩、敢脫見稱，因為收費相對便宜，玩法尺度又大，客人自然也是三教九流，從上班族到生意人，從富二代到道上兄弟，什麼樣的人都有。
有些民眾以為所謂的「制服」，指的是水手服、護士服或甚至軍服那種角色扮演，其實不是，那一類的衣服都太難脫了，不符合需求。制服店小姐的「制服」是很「清涼」的那種，通常是小可愛加一件薄紗而已，酒店在客人入店消費後三十分鐘，就會關燈秀一次舞，這時小姐會開始脫衣，跟客人來場遊走在尺度邊緣的激情互動。
而「便服店」則是台式酒店中最高級的一種，消費也最貴。主要消費客群是商務人士，其中也不乏高階專業經理人、實業家、企業家，有些是去那裡談生意的，有些則是招待客戶去娛樂的。為了服務這些富商巨賈，便服店的硬體裝潢不僅是台式酒店中最高級奢華的，小姐的顏值、身材、氣質、學歷、談吐，也是台式酒店中最優的，她們不脫衣、不秀舞，單純就是陪客人唱歌、聊天。
至於「禮服店」，在消費方式和小姐素質上，則介於「制服店」與「便服店」之間。跟便服店一樣，禮服店小姐也是不脫衣、不秀舞，因為很多店家會要求小姐穿小禮服上班，故稱「禮服店」。撇除私檯、公檯的差異，禮服店跟便服店在服務內容上，跟日式酒店比較接近。
早期，制服店較不接待外國客，因為怕萬一出什麼事，牽涉到外國人比較麻煩，而外國客人因為人在異鄉，比較多顧忌，加上也沒有「門路」找到這一類的店，因此也較少會去光顧這種玩太開的店。但儘管如此，還是會有一些俗稱「三七仔」或「牽猴仔」的掮客，會在路上搭訕外國人或看起來像日本人的客人，帶他們去一些「特別」的地方玩。
我還記得我第一次去制服店，就是跟著三個日本客人去長見識的。我們進去之後，被帶到一個類似卡拉OK包廂的地方，坐定以後，五個身穿薄紗的小姐走進來，讓客人看檯「選妃」。我們那一次一共看了兩輪，最後點了四位小姐服務，就連做為陪客的我也必須挑一位。
因為那些小姐都不會講日文，我還要負責居間幫他們翻譯。我們亂聊了三十分鐘左右，包廂內的燈光突然暗了下來，音樂震天價響，天花板吊著的鏡面Disco球開始旋轉，投射出千萬點迷離光影。
與此同時，身旁的四位小姐都站起身來，其中一位對我說：「妳跟日本人說，不可以咬喔。」說完，她們就開始脫衣、跨上客人大腿，瘋狂扭腰擺臀起來。
我這些客人都是去慣日式酒店的，顯然不知道會有此陣仗，個個嚇得目瞪口呆，完全不敢輕舉妄動。他們震驚的反應倒是把我逗樂了，在一旁笑得前俯後仰。
相伴一段
無論是日式酒店也好、台式酒店也罷，在這座五光十色的花花城市中，流動著情與慾的，又豈止是酒店業一種？從大頭打理到小頭的理容KTV、提供「手工」和「口技」的半套店和喇叭店、主打東南亞風情的越南店、疫情時因為「人與人連結」鬧得沸沸揚揚的萬華阿公店、春色無邊
小套房的樓鳳、機動性強的傳播妹、飯局妹，都是城市湧流欲望的出口。
我在二十五歲那年，進入這個寄生於情慾上的世界，開始在條通討生活。從一開始在日式酒店當陪侍，到如今自己出來開酒吧，一路走來，看過、聽過太多或獵奇或魔幻的故事，甚至自己就是故事裡的主角。
有人說，「歡場無真愛，酒場無真情」，但什麼是真，什麼是假，又有誰能定義？在這個必須「閱人無數」的行業中，固然有許多人只是一晌貪歡，但也有一些變成了真正的朋友。
Tags：
VOLVO的綠色起源—別讓電動車外的美景，成為海洋生物的浩劫
我們想讓你知道的是
為了改善氣候暖化而於汽車產業中所吹起的從油轉電革命，卻因電動車所搭載的電池元件中諸多金屬與稀土的高度使用，牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。要如何減少稀有金屬於開發時所造成的大自然與海洋破壞？要如何於電池整體使用壽命中達成碳中和並減少對環境的影響？成為了全球各國與各車廠刻不容緩的重要任務。
日新月異的科技發展，讓全球對於如鋰、鈷、甚至稀土的依賴與日俱增，各種馬達、超導化合物、電池、陰極管、雷射等領域皆少不了上述金屬的使用，美國能源部甚至於2008年將稀土材料列為「關鍵材料戰略」之重。當各國爭相奪取上述金屬與稀土的開採與使用之際，對於生態的污染更是嚴重浩劫。稀土開採提煉過程需要使用如大量硫酸與硝酸分解礦石，導致有毒廢物與重金屬殘渣產生嚴重放射性污染，對於土地與河川甚至海洋皆會造成不可逆的環境破壞。
電動車興起 關鍵金屬與稀土依賴加劇
不僅如此，為了對抗溫室效應、減少碳排應運而生的電動車，因關鍵組件電動馬達與電池的搭載，讓其對於鋰、鈷與稀土的依賴更勝過往。為了減少對於當前稀土主要開採供應國家—中國的高度依賴，許多國家更將開採目標轉移至擁有豐富礦藏的海洋。以大平洋的克利珀頓斷裂帶而論，光是鎳含量就預估為陸地含量的3倍，讓許多電池製造商磨刀霍霍，期望能進行深海採礦。
不同於陸地的礦產開採，深海礦產的開採不僅會嚴重影響海洋生態，更會讓海床變得相當脆弱，諸多環保單位皆提出嚴重警告：「此舉絕對不值得嘗試！」。而從民眾觀點出發，根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」，而「永續海洋與保育」項目，也高居第八位。
針對暖世代民眾最關心的「氣候行動」議題，透過能源種類與驅動方式的轉換，汽車或許可減少石化能源的使用，車輛行駛時也能減少廢氣排放問題，針對碳排放抑制有所助益，減緩溫室效應的嚴重度。但當環保足跡擴大範圍審視，電動車搭載的電池元件因為高度使用稀有金屬，所牽涉到的電池原料開發與舊電池回收，成為了新的環保議題。如此一來，讓從油轉電所達成的減碳效應，卻因電池問題而拉低了此波汽車工業革命對於地球的環保價值。
電動車的核心，環保永續關鍵在於電池
因此關鍵在於如何「環保」的從油轉電，減少整體碳足跡並維持環保價值，其中電池的生產、製造與回收過程，不僅需達到碳中和，並要減少對土地、空氣甚至海洋的污染。為達成此目標，各大車廠目前正積極投入電動車發展，北歐國家代表的VOLVO汽車，更將自身「VOLVO For Life」品牌價值，擴大定義為地球環境生生不息的「永續」出發，從過往著重車內駕乘客的安全，拓展到車外生態與生物的安全，讓VOLVO For Life成為與時俱進的永續真諦。
減少電池對環境的影響，成為全球車廠目前全力發展的重點，而謹守VOLVO For Life價值的VOLVO車廠，更擴及電池從生產至回收的整體生命週期的環保價值，從生產階段，就期望達到「電池生產0剝削」目標。VOLVO與英國區塊鏈溯源技術公司CIRCULOR合作，CIRCULOR在供應鏈中創建一個不可更改的監管紀錄鏈，並結合AI人工智慧演算法，來調查並同時辨識異常的數據資料，來透過追蹤電動車電池內的原料是否合規，確保電動車使用的稀有原料「鈷」來源為可信且安全，建立綠色供應鏈與確保海洋生態棲息地的安全，同時也避免非法的勞工剝削情形發生，建立符合道德與永續經營的供應鏈，守護電池的安全。
回收部分，VOLVO以「電池回收0廢料」為目標，承諾每顆電池的重生，與全球最大鋰電池回收工廠UMICORE合作，採用獨家熔爐與高溫冶煉技術，可以充分提煉舊電池中的貴金屬，如鋰、鎳、鈷、稀土、銅等原料，將電池所分解出的元件再利用，達成零廢料耗損。
選擇與UMICORE攜手合作，不僅因UMICORE擁有電池回收的專業技術，更與VOLVO相同恪遵環保最高原則，以非破壞式處理科技，於分解過程0污染排放，還可達成0廢料耗損、廢氣100%回收效能，每年更可處理20萬輛PHEV插電式油電車款與3.5萬輛BEV純電動車，積極地為車主汰換下的舊電池在不破壞環境的前提上，創造可重複利用的循環價值。
全球齊心努力，共同守護地球環境永續
包含各大車廠針對電池回收，以及VOLVO透過貫徹「VOLVO For Life」品牌價值進而嚴格把關的電池整體環保足跡，在在展現於當前電動車時代，不僅需著墨於驅動方式的轉變所減少的碳排影響，更須重視新能源車款於電力與電池使用時對地球環境造成的影響，別讓電動車外的美景，成為這片土地與海洋的新浩劫。畢竟以當前的地球環境而言，我們都禁不起再次嚴重的破壞。
※瞭解更多： https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html