漢光演習首日驚傳意外：基隆祥豐營區120迫砲爆炸9人送醫，其中2人傷勢嚴重
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陸軍第六軍團指揮部今日下午證實，基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫，於今日下午3點多在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，原因不明，造成9人送醫，其中2名傷勢較重。
「漢光39號」實兵演習今（24）日登場，首日演練各軍種「戰力保存」，模擬共軍對台發動攻擊，不過稍早卻傳出爆炸。
陸軍第六軍團指揮部今日下午證實，基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫，於今日下午3點多在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，原因不明，造成9人送醫，其中2名傷勢較重。
國防部表示，陸軍第三地區支援指揮部基隆彈藥分庫發生爆炸事件，初步清查造成9員官兵輕重傷，已分送地區軍、民醫院急救。國防部已指導軍醫單位及陸軍司令部，全力協助受傷官兵救治事宜，並針對肇案原因深入調查釐清。
第六軍團指出，司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。
63式120公釐迫擊砲是曲射火砲是中華民國仿製以色列索坦K5式120公厘迫擊砲，進行若干改良而製，具有重量輕、拆解容易等優點，射程約有6100公尺，為目前中華民國陸軍營級單位與海軍陸戰隊所屬的主要火力支援重迫擊砲。
另外由於中度颱風杜蘇芮強度持續增強、可能侵襲台灣，基於安全因素及防颱整備考量，空軍已決定取消明（25）日台東豐年機場戰力整補操演課目。國防部表示，對於因天候因素取消或調整之課目，各級部隊將結合後續駐地、專精等階段訓練持續強化。
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核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
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飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
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安全可靠是頂規電競電源的第一考量
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