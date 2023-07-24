2023/07/24,
軍事

漢光演習首日驚傳意外：基隆祥豐營區120迫砲爆炸9人送醫，其中2人傷勢嚴重

漢光演習首日驚傳意外：基隆祥豐營區120迫砲爆炸9人送醫，其中2人傷勢嚴重
北部萬安演習登場，員警引導民眾疏散。Photo Credit: 中央社

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陸軍第六軍團指揮部今日下午證實，基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫，於今日下午3點多在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，原因不明，造成9人送醫，其中2名傷勢較重。

「漢光39號」實兵演習今（24）日登場，首日演練各軍種「戰力保存」，模擬共軍對台發動攻擊，不過稍早卻傳出爆炸。

陸軍第六軍團指揮部今日下午證實，基隆陸軍六軍團三支部祥豐營區彈藥庫，於今日下午3點多在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，原因不明，造成9人送醫，其中2名傷勢較重。

國防部表示，陸軍第三地區支援指揮部基隆彈藥分庫發生爆炸事件，初步清查造成9員官兵輕重傷，已分送地區軍、民醫院急救。國防部已指導軍醫單位及陸軍司令部，全力協助受傷官兵救治事宜，並針對肇案原因深入調查釐清。

第六軍團指出，司令部、陸勤部及六軍團將編組相關專業幹部，成立專案小組調查、釐清，並持恆落實各項作業風險管控作為，確維部隊安全。

63式120公釐迫擊砲是曲射火砲是中華民國仿製以色列索坦K5式120公厘迫擊砲，進行若干改良而製，具有重量輕、拆解容易等優點，射程約有6100公尺，為目前中華民國陸軍營級單位與海軍陸戰隊所屬的主要火力支援重迫擊砲。

另外由於中度颱風杜蘇芮強度持續增強、可能侵襲台灣，基於安全因素及防颱整備考量，空軍已決定取消明（25）日台東豐年機場戰力整補操演課目。國防部表示，對於因天候因素取消或調整之課目，各級部隊將結合後續駐地、專精等階段訓練持續強化。

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核稿編輯：翁世航


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