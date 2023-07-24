「芭本海默」引爆觀影熱潮：諾蘭《奧本海默》強碰《芭比》，為何兩部大片同時上映卻能雙贏？
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被影迷戲稱「芭本海默」的《芭比》以及《奧本海默》終於上映，而兩部片子引發的全球的觀影熱潮，其中，標誌克里斯多夫諾蘭多個第一次的《奧本海默》，也寫下了極佳票房成績，不過，更重要的是，為什麼《芭比》、《奧本海默》在票房上能夠互補？並且造成兩部片子雙贏的狀況？
名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的第12部劇情長片，由環球影業發行的《奧本海默》於上週在全球盛大上映，這也是諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。
而《奧本海默》首週末的票房也已出爐，雖然強碰華納兄弟、葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的《芭比》，但仍舊寫下票房佳績，北美收下8050萬美元、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元的成績。
《奧本海默》的成績低於《芭比》的北美1.55億美元、全球累計3.37億美元的票房，但其實，對於一部3小時的限制級歷史電影而言，《奧本海默》的票房非常不俗，事實上，《奧本海默》與《芭比》被影迷戲稱造成的「芭本海默」（Barbenheimer）觀影熱潮，寫下兩部大片的雙贏現象。
《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》，此書為一本傳記小說，透過理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。
而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕，並找來第6度合作的席尼墨菲（Cillian Murphy）飾演奧本海默，艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則是飾演其妻子凱瑟琳，佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）則是其舊情人。其餘卡司包含麥特戴蒙（Matt Damon）、小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、雷米馬利克（Rami Malek）等人。
其中，《奧本海默》也標誌了編導克里斯多夫諾蘭的多個第一次——這是諾蘭首部徹底的傳記電影、首部使用黑白膠卷在IMAX攝影機拍攝的電影，以及諾蘭首度以性愛場面為特色的電影。
而對於《奧本海默》的票房，在未上映之前，北美預期開出5000萬美元，除了強碰《芭比》之外，也因為《奧本海默》片中的性愛場面被列為限制級，而且片長3小時，加上歷史時代劇的硬背景，勢必影響排片場次的數量以及進場觀眾的數量。
但是，《奧本海默》在北美首週末於3610個地點上映，首映當天獲得了3300萬美元的票房收入，其中周四的預售收入為1050萬美元，最終週末3天，《奧本海默》的票房為8050萬美元，高出預期。甚至，原先《芭比》預期為北美1億美元，但最終為1.55億美元，也高出預期。
而《奧本海默》也成為諾蘭導演生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更屬難能可貴。
從類型、演員、調性皆截然不同的好萊塢破億製作的兩部大片，彼此隔空較勁的角力過程，就讓「芭本海默」形成一股文化現象，自發性的網路迷因圖不斷推陳出新，而影迷彼此間的話題與期待度則持續升溫。
根據全美最大的連鎖電影院AMC指出，超過2萬名AMC的會員，在《芭比》和《奧本海默》上映10天前，就已經購買了兩部片的電影票，準備在上映首日一起觀賞此兩部電影——換句話說，對於許多觀眾而言，是非常樂於一起欣賞這兩部電影。
當時，AMC全球節目執行副總裁兼首席內容長伊莉莎白法蘭克（Elizabeth Frank）就表示：「超過2萬名觀眾已經買好票，準備在同一天觀看《芭比》和《奧本海默》，這是一個很好的跡象，表明這兩部令人難以置信的電影，討論日漸增加，而且話題正在轉化為實際的門票銷售。從7月7日到7月10日，決定同一天觀看兩部電影，並已購買電影票的觀眾數量增加了33%。我們很高興看到這種浪潮。」
《芭比》和《奧本海默》上映之後，也創造了自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）以來，北美週末總票房最高的週末，甚至成為北美影史第四高的總票房週末，是雙贏的結果——這兩部作品向好萊塢展示了，所有人都可以成為贏家。
值得注意的是，北美影史週末總票房前三名，皆是由大型系列續集的首映領銜，包含2019年4月，《復仇者聯盟：終局之戰》初登板以3.57億美元的成績，創造了週末總票房4.02億美元的狀況；此後依序為2018年4月《復仇者聯盟：無限之戰》（2.57億美元）領銜創造的3.14億美元總票房；2015年12月《STAR WARS：原力覺醒》（2.47億美元）領銜創造的3.13億美元總票房。
《奧本海默》以及《芭比》，兩片則並非續集電影，前者是主打諾蘭的名號，後者則是主打全球知名的「芭比娃娃」IP所創造的商業化商機。而且，或許也因為這兩部電影的類型、演員、調性乃至於客群觀眾皆截然不同，加上網路迷因圖的發酵，導致此兩片相輔相成，雙雙寫下票房佳績。
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