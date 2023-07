「芭本海默」引爆觀影熱潮：諾蘭《奧本海默》強碰《芭比》，為何兩部大片同時上映卻能雙贏？

名導克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)執導的第12部劇情長片,由環球影業發行的《奧本海默》於上週在全球盛大上映, 這也是 諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。

而《奧本海默》首週末的票房也已出爐,雖然強碰華納兄弟、葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)執導的《芭比》,但仍舊寫下票房佳績,北美收下8050萬美元、北美之外的國際市場獲得9365萬美元,全球總計1.74億美元的成績。

《奧本海默》的成績低於《芭比》的北美1.55億美元、全球累計3.37億美元的票房,但其實,對於一部3小時的限制級歷史電影而言,《奧本海默》的票房非常不俗,事實上,《奧本海默》與《芭比》被影迷戲稱造成的「芭本海默」(Barbenheimer)觀影熱潮,寫下兩部大片的雙贏現象。

Photo Credit: GettyImages 諾蘭

《奧本海默》改編自凱柏德(Kai Bird)、馬丁薛文(Martin J. Sherwin)於2005年出版的著作《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》,此書為一本傳記小說,透過 理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人,「 原子彈之父」羅伯特奧本海默(J. Robert Oppenheimer)的 視角,深入二戰期間原子彈的製造過程,並挖掘他 在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

而克里斯多夫諾蘭將其改編搬上大銀幕,並找來第6度合作的席尼墨菲(Cillian Murphy)飾演奧本海默,艾蜜莉布朗(Emily Blunt)則是飾演其妻子凱瑟琳,佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)則是其舊情人。其餘卡司包含麥特戴蒙(Matt Damon)、小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)、肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)、雷米馬利克(Rami Malek)等人。

其中,《奧本海默》也標誌了編導克里斯多夫諾蘭的多個第一次——這是諾蘭首部徹底的傳記電影、首部使用黑白膠卷在IMAX攝影機拍攝的電影,以及諾蘭首度以性愛場面為特色的電影。

而對於《奧本海默》的票房,在未上映之前,北美預期開出5000萬美元,除了強碰《芭比》之外,也因為《奧本海默》片中的性愛場面被列為限制級,而且片長3小時,加上歷史時代劇的硬背景,勢必影響排片場次的數量以及進場觀眾的數量。

但是,《奧本海默》在北美首週末於3610個地點上映,首映當天獲得了3300萬美元的票房收入,其中周四的預售收入為1050萬美元,最終週末3天,《奧本海默》的票房為8050萬美元,高出預期。甚至,原先《芭比》預期為北美1億美元,但最終為1.55億美元,也高出預期。

而《奧本海默》也成為諾蘭導演生涯中,北美首週末票房第3名的作品,僅次於《黑暗騎士:黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且,《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP,有此成績更屬難能可貴。

從類型、演員、調性皆截然不同的好萊塢破億製作的兩部大片,彼此隔空較勁的角力過程,就讓「芭本海默」形成一股文化現象,自發性的網路迷因圖不斷推陳出新,而影迷彼此間的話題與期待度則持續升溫。

根據全美最大的連鎖電影院AMC指出,超過2萬名AMC的會員,在《芭比》和《奧本海默》上映10天前,就已經購買了兩部片的電影票,準備在上映首日一起觀賞此兩部電影——換句話說,對於許多觀眾而言,是非常樂於一起欣賞這兩部電影。

當時, AMC全球節目執行副總裁兼首席內容長伊莉莎白法蘭克(Elizabeth Frank)就表示:「超過2萬名觀眾已經買好票,準備在同一天觀看 《芭比》和《奧本海默》 ,這是一個很好的跡象,表明這兩部令人難以置信的電影,討論日漸增加,而且話題正在轉化為實際的門票銷售。從7月7日到7月10日,決定同一天觀看兩部電影,並已購買電影票的觀眾數量增加了33%。我們很高興看到這種浪潮。」

Photo Credit: GettyImages

《芭比》和《奧本海默》上映之後,也創造了自COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)以來,北美週末總票房最高的週末,甚至成為北美影史第四高的總票房週末,是雙贏的結果——這兩部作品向好萊塢展示了,所有人都可以成為贏家。

值得注意的是,北美影史週末總票房前三名,皆是由大型系列續集的首映領銜,包含2019年4月,《復仇者聯盟:終局之戰》初登板以3.57億美元的成績,創造了週末總票房4.02億美元的狀況;此後依序為2018年4月《復仇者聯盟:無限之戰》(2.57億美元)領銜創造的3.14億美元總票房;2015年12月《STAR WARS:原力覺醒》(2.47億美元)領銜創造的3.13億美元總票房。

《奧本海默》以及《芭比》,兩片則並非續集電影,前者是主打諾蘭的名號,後者則是主打全球知名的「芭比娃娃」IP所創造的商業化商機。而且,或許也因為這兩部電影的類型、演員、調性乃至於客群觀眾皆截然不同,加上網路迷因圖的發酵,導致此兩片相輔相成,雙雙寫下票房佳績。