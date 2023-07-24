真理大學台文系教授涉性騷學生，遭指控摸胸傳成人片，校方已受理將召開教評會

日前有真理大學畢業生在網路社群Dcard上爆料，該校台文系陳姓教授在約莫5、6年前多次傳A片與女性裸露照片給學生，還撫摸學生胸部，要求學生掀衣服。對此，真理大學校方回應，畢業生發文後校安中心就已通報，目前已經開完系教評會，7月底會完成院教評會、8月進入校教評會。

真理大學畢業生指出，陳姓教授在她大學期間與她和學姊聊心事、做「心靈輔導」，取得學生信任，同時講黃色笑話，或是在群組裡傳AV女優的裸露畫面，甚至在學生談到「想死」時，說反正都要死了，不如讓他「開心一次」。

陳姓教授藉由試探信任，在該名畢業生面前撫摸學姊的胸部，解開其襯衫露出內衣，畢業生抗拒陳姓教授撫摸，陳姓教授就拉著學姊的手摸她的胸部。畢業生也指控，陳姓教授要求她掀衣服給教授看，作為「測試」。在學生待在研究室時，陳姓教授會突然播放成人影片，講解動作的真實性。

畢業生表示，後來對教授的行為見怪不怪，直到被朋友點醒，才意識到自己被非常信任的人性騷擾。之後她翹課、躲在家裡，鬧過自殺，直到現在還沒有完全走出，無法相信人，也無法和異性相處。

真理大學前學生會長高崇倫與被害畢業生取得聯繫，並公布台文系教授姓名。從高崇倫所公布的聊天記錄來看，陳姓教授多次傳送女性上下半身裸露的照片。在訊息內容中，陳姓教授和學生分享女大生穿短褲腿很美、是「移動的腿林」，不斷評價女性身體，還向學生提出「要給我看裸照嗎？」的要求。

高崇倫串連真理大學3屆學生會長以及學生，呼籲真理大學即刻召開三級教評會，召開性平會時保護當事人與其他證人，不讓學生受到二度傷害，同時請教育部督促真理大學全面盤點校內是否還存有其他不良教師，目前已有超過70名學生聯署挺受害者。

從畢業生在Dcard爆料至今已經超過2週，真理大學表示，畢業生發文後由其他學生轉到該校社團「真理大學熱血平台」，當天校安中心就已經依照規定在24小時內完成通報。

真理大學表示，目前學校針對此案已經開完系教評會，7月底會完成院教評會，8月份才會進入校教評會，並決定對陳姓教授的處置。

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核稿編輯：翁世航