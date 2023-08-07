《這樣賣吃的，成為活下來的那5%》：想誘惑顧客腦中的「懶惰猴子」，方法在於刺激和數字
我們想讓你知道的是
如果《其實你可以再賣貴一點》是一本關於數字的法寶，幫你搞定訂價策略的疑難雜症，那《這樣賣吃的，成為活下來的那5%》能為你揭露更深一層關於行銷的細節與訣竅，讓路過的客人停下來；讓沒有特別期待，只是隨機進店的客人變常客；讓常客變成死忠粉絲，還自動幫你宣傳！
文：金裕鎮（김유진）
馴服懶猴
有一隻懶惰的猴子。
這是因TED演講而出名的提姆・厄本（Tim Urban）所說的故事，十分發人省思。懶惰的猴子自己也不知道自己很懶惰，因此習慣了無論什麼事情都要拖延。只顧眼前的舒適和快樂，取得本能想要的東西。不知道自己真正該做的事，只是急於追求快感。這傢伙不但不願意做勞累的事，連感受一點不快都不願意。不分善惡，討厭邏輯性思考，就像整天吵著吃奶的嬰兒一樣，連時間觀念都沒有，餓了就哭，吃飽就睡。
最嚴重的是，牠根本不想計算。也正因如此，牠相當衝動，為了滿足瞬間的需求會不分青紅皂白，用一句話來形容就是暴躁。懶猴有各種各樣的感覺，牠有著視覺、嗅覺、聽覺、觸覺、味覺等超過20多種的感覺，所以對刺激非常敏感，刺激牠的話就會突然跳起來。這隻懶猴生活在我們的腦中。
經營名為「韓麵條」連鎖店的老闆傳來一則訊息。他說進駐的百貨公司希望舉行紀念開幕的折扣活動，他與員工討論出的結果有：特定菜單打折、全菜單打折、免費贈送餃子，並詢問其中哪個做法比較好。得要先正確掌握意圖才能回答他的問題。既然已經開幕了，就會想要宣傳一下，既希望能夠有面子，但也並不想吃太大的虧。
再深入一點探討看看吧。這個活動到底是為了誰？為了自己？顧客？百貨公司？答案是三者皆是。那麼，有沒有辦法讓三者都變得幸福呢？如果先賣個關子，住在各位腦中的猴子可能會「生氣」，所以先回答，有。讓有關聯性的三者都幸福的方法是有的，但是這個問題的答案很明確，說服懶惰的猴子是當務之急。我給他的答案如下：
折扣50%！
點一道菜就加贈一道菜
也沒忘了叮嚀他說絕對不能改變上下順序，上面的「50%」一定要用紅色粗體字來寫。懶猴對數字的抵抗力很弱。不，嚴格來說，懶猴傾向以得到的數字作為標準，不問也不深究，說打五折牠就相信。折扣幅度愈大愈好，若打個不乾不脆的折，還不如不打。執意要寫紅字的理由：懶猴喜歡紅色，特別是打折時感動會倍增。紅字的英語是red letter，韓文中的漢字音是赤字，漢字是紅字，日語也是赤字（あかじ）。對，就是這個赤字！
這是自營業者，不，是全世界商人最討厭的一個單字，就是「損失」之意。赤字一詞的日文源自於支出多於收入而產生的虧損額，會在記帳時用紅色的字填寫。
猴子看到用紅字寫的折扣金額，急忙判斷主人會蒙受損失，認為用紅色寫下10~20%左右的折扣就是謊言。相反地，如果數字上升到50%以上，如70、80、90%，懶猴就會無法抑制衝動，產生想不顧一切衝去買下的想法。
看到夾在報紙之間的清倉特賣、結束營業特價、跳樓大拍賣活動傳單會心跳加快的原因就在此。雖然不是所有產品都有相同的折扣，但會堅信至少可以找到老闆吃虧、自己獲益的寶物。
猴子在看到「50%」這個詞的瞬間，會在腦海裡斬釘截鐵地說：「整體的折扣率是50%」。顧客如此認為，百貨公司和店主也能帶著笑容的理由就在這裡。打折的條件是這樣的，只有先選擇一個品項，才能享受加點品項的優惠。
為了方便計算，先假定一碗麵的價格為1萬韓元吧。顧客支付1萬5000韓元，領取二碗麵。那麼每碗的單價呢？最終折扣率為25%，而不是50%。其中並沒有騙術，只有到最後都不仔細計算的猴子會感到委屈。
但是猴子會覺得很委屈嗎？不會。不管是翻車還是摔倒，總之猴子都得到折扣了。對付這隻猴子的店主設法讓猴子感到高興，只是運用了實際上少給、但看起來多給的技巧而已。這裡還可以再加上一個高級技巧，那就是根據訂單量，讓外帶也適用折扣。我想要再大聲強調個數百次，這是「不買也沒關係，但卻讓人無論如何都忍不住購買」的技巧，是完全可以額外多加30分的高超技巧。
只要是免費的，猴子就連鹼液都肯喝，50%的折扣讓牠眼花撩亂。若想確認這件事究竟是不是真的，現在馬上就去百貨公司的地下街看看吧。在那裡，教育程度高低、財產多寡都沒有意義，你會看到人們對三個1萬韓元（新台幣約240元）、半價折扣的「本能」反應。
話說回來，顧客和類人猿就算了，百貨公司本身又如何呢？在百貨公司享受50%折扣優惠的猴子絕對不會善罷甘休。他們會傾注全部心力透過Kakaotalk、Instagram、Facebook宣傳，證明了消費就是炫耀。這樣一來，百貨公司麵食區的銷售額自然會上升，對百貨公司的整體收益也有所幫助。
不要忘記，以後我們還會多次呼叫懶惰的猴子，在面對牠時，即使什麼都忘了也要記得下面這段話：想誘惑擁有20多種感覺的猴子，方法在於刺激和數字。如果什麼都撩撥不到他，你就無法成為猴子的朋友或愛人。
刺激再刺激，只有這樣才能引起反應。
不多不少，就加一
「加一」策略有如核子武器般強大。這個策略的目標是打破既定的交換價值，交換價值的成見常在無意中占據我們腦袋的一席之地。人的交易行為很單純，如果比之前所知道的價值高或低，就會開始關注。因為知道平均售價，所以情緒才會動搖。
「珍島毛皮打五折！」看到這句話會跳上計程車的人不多。但是如果修改數字，情況就會產生變化。「珍島毛皮打九折！」
人們就會因這個數字動搖了。想著有可能可以撈到什麼寶吧，而動身採取行動。也就是說，如果能夠獲得比支付金額更大的價值，人們就會變得興致勃勃。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
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訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
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