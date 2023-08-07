《這樣賣吃的，成為活下來的那5%》：想誘惑顧客腦中的「懶惰猴子」，方法在於刺激和數字

文：金裕鎮（김유진）

馴服懶猴

有一隻懶惰的猴子。

這是因TED演講而出名的提姆・厄本（Tim Urban）所說的故事，十分發人省思。懶惰的猴子自己也不知道自己很懶惰，因此習慣了無論什麼事情都要拖延。只顧眼前的舒適和快樂，取得本能想要的東西。不知道自己真正該做的事，只是急於追求快感。這傢伙不但不願意做勞累的事，連感受一點不快都不願意。不分善惡，討厭邏輯性思考，就像整天吵著吃奶的嬰兒一樣，連時間觀念都沒有，餓了就哭，吃飽就睡。

最嚴重的是，牠根本不想計算。也正因如此，牠相當衝動，為了滿足瞬間的需求會不分青紅皂白，用一句話來形容就是暴躁。懶猴有各種各樣的感覺，牠有著視覺、嗅覺、聽覺、觸覺、味覺等超過20多種的感覺，所以對刺激非常敏感，刺激牠的話就會突然跳起來。這隻懶猴生活在我們的腦中。

經營名為「韓麵條」連鎖店的老闆傳來一則訊息。他說進駐的百貨公司希望舉行紀念開幕的折扣活動，他與員工討論出的結果有：特定菜單打折、全菜單打折、免費贈送餃子，並詢問其中哪個做法比較好。得要先正確掌握意圖才能回答他的問題。既然已經開幕了，就會想要宣傳一下，既希望能夠有面子，但也並不想吃太大的虧。

再深入一點探討看看吧。這個活動到底是為了誰？為了自己？顧客？百貨公司？答案是三者皆是。那麼，有沒有辦法讓三者都變得幸福呢？如果先賣個關子，住在各位腦中的猴子可能會「生氣」，所以先回答，有。讓有關聯性的三者都幸福的方法是有的，但是這個問題的答案很明確，說服懶惰的猴子是當務之急。我給他的答案如下：

折扣50%！

點一道菜就加贈一道菜

也沒忘了叮嚀他說絕對不能改變上下順序，上面的「50%」一定要用紅色粗體字來寫。懶猴對數字的抵抗力很弱。不，嚴格來說，懶猴傾向以得到的數字作為標準，不問也不深究，說打五折牠就相信。折扣幅度愈大愈好，若打個不乾不脆的折，還不如不打。執意要寫紅字的理由：懶猴喜歡紅色，特別是打折時感動會倍增。紅字的英語是red letter，韓文中的漢字音是赤字，漢字是紅字，日語也是赤字（あかじ）。對，就是這個赤字！

這是自營業者，不，是全世界商人最討厭的一個單字，就是「損失」之意。赤字一詞的日文源自於支出多於收入而產生的虧損額，會在記帳時用紅色的字填寫。

猴子看到用紅字寫的折扣金額，急忙判斷主人會蒙受損失，認為用紅色寫下10~20%左右的折扣就是謊言。相反地，如果數字上升到50%以上，如70、80、90%，懶猴就會無法抑制衝動，產生想不顧一切衝去買下的想法。

看到夾在報紙之間的清倉特賣、結束營業特價、跳樓大拍賣活動傳單會心跳加快的原因就在此。雖然不是所有產品都有相同的折扣，但會堅信至少可以找到老闆吃虧、自己獲益的寶物。

猴子在看到「50%」這個詞的瞬間，會在腦海裡斬釘截鐵地說：「整體的折扣率是50%」。顧客如此認為，百貨公司和店主也能帶著笑容的理由就在這裡。打折的條件是這樣的，只有先選擇一個品項，才能享受加點品項的優惠。

為了方便計算，先假定一碗麵的價格為1萬韓元吧。顧客支付1萬5000韓元，領取二碗麵。那麼每碗的單價呢？最終折扣率為25%，而不是50%。其中並沒有騙術，只有到最後都不仔細計算的猴子會感到委屈。

但是猴子會覺得很委屈嗎？不會。不管是翻車還是摔倒，總之猴子都得到折扣了。對付這隻猴子的店主設法讓猴子感到高興，只是運用了實際上少給、但看起來多給的技巧而已。這裡還可以再加上一個高級技巧，那就是根據訂單量，讓外帶也適用折扣。我想要再大聲強調個數百次，這是「不買也沒關係，但卻讓人無論如何都忍不住購買」的技巧，是完全可以額外多加30分的高超技巧。

只要是免費的，猴子就連鹼液都肯喝，50%的折扣讓牠眼花撩亂。若想確認這件事究竟是不是真的，現在馬上就去百貨公司的地下街看看吧。在那裡，教育程度高低、財產多寡都沒有意義，你會看到人們對三個1萬韓元（新台幣約240元）、半價折扣的「本能」反應。

話說回來，顧客和類人猿就算了，百貨公司本身又如何呢？在百貨公司享受50%折扣優惠的猴子絕對不會善罷甘休。他們會傾注全部心力透過Kakaotalk、Instagram、Facebook宣傳，證明了消費就是炫耀。這樣一來，百貨公司麵食區的銷售額自然會上升，對百貨公司的整體收益也有所幫助。

不要忘記，以後我們還會多次呼叫懶惰的猴子，在面對牠時，即使什麼都忘了也要記得下面這段話：想誘惑擁有20多種感覺的猴子，方法在於刺激和數字。如果什麼都撩撥不到他，你就無法成為猴子的朋友或愛人。

刺激再刺激，只有這樣才能引起反應。

不多不少，就加一

「加一」策略有如核子武器般強大。這個策略的目標是打破既定的交換價值，交換價值的成見常在無意中占據我們腦袋的一席之地。人的交易行為很單純，如果比之前所知道的價值高或低，就會開始關注。因為知道平均售價，所以情緒才會動搖。

「珍島毛皮打五折！」看到這句話會跳上計程車的人不多。但是如果修改數字，情況就會產生變化。「珍島毛皮打九折！」

人們就會因這個數字動搖了。想著有可能可以撈到什麼寶吧，而動身採取行動。也就是說，如果能夠獲得比支付金額更大的價值，人們就會變得興致勃勃。