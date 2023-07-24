2023/07/24,
藝文

從數字看2020/21香港藝術界有幾「死」

從數字看2020/21香港藝術界有幾「死」
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我們想讓你知道的是

2020年絕對是香港史上重要的一年，因為COVID-19令百業蕭條，幾乎各行各業完全停擺，表演藝術界當然不可能獨善其身。香港藝術發展局最新發布《香港藝術界年度調查報告2020/21》，筆者在此特別節錄關於表演藝術界的數據，讓大家一窺疫情的影響。

文：洪思行

2020年絕對是香港史上重要的一年，因為COVID-19令百業蕭條，幾乎各行各業完全停擺，表演藝術界當然不可能獨善其身，隨著場地關閉，表演被逼取消，業界一片死寂，毫無疑問是史無前例的危機。究竟這個百年難得一見的危機對業界帶來的實際衝擊有幾大？香港藝術發展局最新發布《香港藝術界年度調查報告2020/21》，筆者在此特別節錄關於表演藝術界的數據，讓大家一窺疫情的影響。

首先，今年報告最特別之處是製作了閉館時間表，詳細紀錄不同階段關於場地的防疫措施（例如何時入座率限制50%）。根據下表，2020/21年度康文署轄下表演場地完全開放接待現場觀眾總日數只有129日，佔全年35.3%。

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圖1：康文署轄下表演場地的閉館時間表

由於長期閉館，令節目數量、觀眾人次和票房較2019/20年度大幅下滑，節目數量由4000多場下降至1200多場，票房紀錄降至4000萬，如果以700萬作為香港總人口數量，那麼去季現場表演的人均花費不到六元。

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圖2：實體表演藝術節目概覽

在2020/21年度的2053場表演中，毫不意外地外國藝術家或藝團「清零」，只有16場是「混合演出」，即以網上直播或錄播方式，隔空與本地演出單位參與演出（部分場次資料不詳）

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圖3：按本地、訪港演出單位組合的實體表演場次

若按藝術種類分類，舞蹈節目量的跌幅最大，近九成，跌幅最小的是戲曲和綜藝及流行表演，同樣是較上年度減少七成。節目量的比例大致相同，不過，以場次計的話，雖然比例的次序不變，但戲劇的跌幅較大（從28.7%跌至25.1%），反而綜藝及流行表演由30.4%升至35.9%。

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圖4：實體表演藝術節目量及總場次

實體表演藝術節目總觀眾人次跌幅驚人，平均跌逾八成，其中舞蹈更超過九成，只有戲曲觀眾量超過10萬。要注意的是，由於該年度長期受防疫的人數限制，即使有節目，也無法達100%入座率，因此觀眾人次跌幅會比節目量大。

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圖5：實體表演藝術節目總觀眾人次

票房方面，除了收入大降外，收費和免費節目的比例結構明顯改變，此前兩個年度的比例大致維持六四之比，但該年度的免費節目顯著上升，差不多成「五五開」。

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圖6：實體表演藝術收費及免費節目的場次比例

因應場地長期關閉，各藝團推出網上節目，讓觀眾能安在家中觀賞。報告搜集到1060場網上節目，超過九成都是免費。

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圖7：收費及免費的網上表演藝術節目數量及比例

在上述1060場網上節目中，有836場為新製作，佔整體近八成。這數字反映藝團除了視網上節目為疫情下的新方向外，也有可能是因為藝團欠缺可轉化成網上節目的舊製作錄像。按比例而言，音樂和綜藝及流行表演是的新製作比例是最高的，分別是93.3%和89.6%。

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圖8：以表演藝術類別及製作模式劃分的網上節目數量

以上是節錄自《香港藝術界年度調查報告2020/21》關於表演藝術界的資料，使我們有清晰實際的數據，去理解和分析疫情對業界的影響。特別感謝藝發局因應該年度特殊的情況，作出相應的統計如網上節目的數量，令報告更能反映實際情況。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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