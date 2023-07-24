從數字看2020/21香港藝術界有幾「死」
我們想讓你知道的是
2020年絕對是香港史上重要的一年，因為COVID-19令百業蕭條，幾乎各行各業完全停擺，表演藝術界當然不可能獨善其身。香港藝術發展局最新發布《香港藝術界年度調查報告2020/21》，筆者在此特別節錄關於表演藝術界的數據，讓大家一窺疫情的影響。
文：洪思行
2020年絕對是香港史上重要的一年，因為COVID-19令百業蕭條，幾乎各行各業完全停擺，表演藝術界當然不可能獨善其身，隨著場地關閉，表演被逼取消，業界一片死寂，毫無疑問是史無前例的危機。究竟這個百年難得一見的危機對業界帶來的實際衝擊有幾大？香港藝術發展局最新發布《香港藝術界年度調查報告2020/21》，筆者在此特別節錄關於表演藝術界的數據，讓大家一窺疫情的影響。
首先，今年報告最特別之處是製作了閉館時間表，詳細紀錄不同階段關於場地的防疫措施（例如何時入座率限制50%）。根據下表，2020/21年度康文署轄下表演場地完全開放接待現場觀眾總日數只有129日，佔全年35.3%。
由於長期閉館，令節目數量、觀眾人次和票房較2019/20年度大幅下滑，節目數量由4000多場下降至1200多場，票房紀錄降至4000萬，如果以700萬作為香港總人口數量，那麼去季現場表演的人均花費不到六元。
在2020/21年度的2053場表演中，毫不意外地外國藝術家或藝團「清零」，只有16場是「混合演出」，即以網上直播或錄播方式，隔空與本地演出單位參與演出（部分場次資料不詳）
若按藝術種類分類，舞蹈節目量的跌幅最大，近九成，跌幅最小的是戲曲和綜藝及流行表演，同樣是較上年度減少七成。節目量的比例大致相同，不過，以場次計的話，雖然比例的次序不變，但戲劇的跌幅較大（從28.7%跌至25.1%），反而綜藝及流行表演由30.4%升至35.9%。
實體表演藝術節目總觀眾人次跌幅驚人，平均跌逾八成，其中舞蹈更超過九成，只有戲曲觀眾量超過10萬。要注意的是，由於該年度長期受防疫的人數限制，即使有節目，也無法達100%入座率，因此觀眾人次跌幅會比節目量大。
票房方面，除了收入大降外，收費和免費節目的比例結構明顯改變，此前兩個年度的比例大致維持六四之比，但該年度的免費節目顯著上升，差不多成「五五開」。
因應場地長期關閉，各藝團推出網上節目，讓觀眾能安在家中觀賞。報告搜集到1060場網上節目，超過九成都是免費。
在上述1060場網上節目中，有836場為新製作，佔整體近八成。這數字反映藝團除了視網上節目為疫情下的新方向外，也有可能是因為藝團欠缺可轉化成網上節目的舊製作錄像。按比例而言，音樂和綜藝及流行表演是的新製作比例是最高的，分別是93.3%和89.6%。
以上是節錄自《香港藝術界年度調查報告2020/21》關於表演藝術界的資料，使我們有清晰實際的數據，去理解和分析疫情對業界的影響。特別感謝藝發局因應該年度特殊的情況，作出相應的統計如網上節目的數量，令報告更能反映實際情況。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！