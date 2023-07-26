大馬僑生之死：60年前政大與僑委會拒透露葬身之地，50年後他決定尋找二哥死亡的真相

「過了60週年忌日以後，我決定要休息了，至少這十年我已經給了二哥一個交代...」俞自海先生對我說這句「想休息」的話，在今年內就對我說了好幾次，而當今年4月清明節，俞自海前輩（下文直接全稱俞自海）相隔數年，終於來台北為二哥俞自鋒掃墓後，更堅定了這心情。已76歲的俞自海不曉得未來還是否有體力來台灣，而他也無憾這幾年為二哥的付出了，儘管仍等不到政大與僑委會的道歉。

如果不是十一年前，俞自鋒出現在姐姐俞金梅的夢裡的話，那俞自海先生就不會在2013年再到台灣尋找二哥俞自鋒的墓碑，而我也不會在2019年底知道俞自鋒一家的故事了。俞自鋒的墓碑在台北市六張犁公墓被找到後，這十年來，俞自鋒再也沒出現過在家人的夢中，而我不免也「期待」過，俞自鋒學長能否也托夢給我，讓我和俞自海在追尋真相的道路上指點迷津。或許，十年前俞自海和家人為俞自鋒舉行法事之後，俞自鋒已安然轉世到另一個世界了吧。

三年前的今天，筆者刊出了這篇獨家報導《不被送達的死亡報告：用了五十年才從馬來西亞來台找到二哥的墓，但政大始終沒給他真相》，雖然這三年來，俞自海多番要求政治大學、僑委會為他二哥的死道歉，俞自海也在馬來西亞召開記者會、在報章刊登啟事，但至今政大與僑委會依然沒有想為俞自鋒案道歉的意思。

有關來自馬來西亞檳城的政大新聞系僑生俞自鋒，為何在60年前會在台灣死亡，為何家屬認為不是「自殺」，相關案情內容讀者們可閱讀筆者之前的獨家報導，或這三年來其他媒體對俞自海的訪問，本文將著重在個人對俞自鋒案的心路歷程。此外，俞自海也成立了紀念俞自鋒的網站，該網站除了說明案情，俞自海也更明確地闡述了他的立場，讀者們也可閱讀。

我方的真相

三年前筆者對俞自海的訪問在刊出以前，無論是台灣或馬來西亞，鮮少人知道原來曾經有新聞系僑生俞自鋒在1963年在台灣死亡的事情，當時那篇報導也確實造成了一些效應，讓許多人了解到，除了1971年的馬來西亞僑生陳欽生陷入白色恐怖冤牢，可能在更早以前，說不定俞自鋒命案也是被人遺忘的白色恐怖事件。

認識俞自海以後，他曾感謝筆者讓二哥俞自鋒的事情讓更多人知道，但筆者而已，俞自海對追尋真相的意志才是令人敬佩的，實則上，早在筆者遇見俞自海以前，他就已是個行動者。

曾經俞自海也想到台灣留學，但有二哥在台灣莫名身亡的前車之鑑，自然這想法也遭家人反對，於是俞自海在高中畢業後透過函授課程，成功考到會計師資格，在外商工作多年後開了自己的事務所。

當筆者在2022年2月第一次到訪俞自海辦公室時，就注意到辦公室裡的一個書架上，擺了幾個有關俞自鋒案的資料夾，包括以政大、僑委會、教育部的公文來分門別類。俞自海告訴我說，正因為他有身為會計師的職業病，對數字相當敏感，所以對與台灣往來的文件按照時間順序做了整理。當俞自海今年4月來台北時，他給了我一份自行編輯的《留台生之死-我方的真相》的個人報告。

Photo Credit：杜晉軒 俞自海自製的《留台生之死-我方的真相》

俞自鋒是1963年7月26日在台身亡，當時家屬只接獲政大與僑委會的電報通知，告知俞自鋒身亡的消息，卻不交代埋葬地點、死亡報告書和遺物，由於那年代到台灣相當不方便，且俞自鋒的家境困難，因此一直到1979年11月，31歲的俞自海在瞞著父母的情況下獨自來台灣，試圖尋找二哥的墓，給二哥上遲來了十六年的香。由於當時政大與僑委會表示案件已過多年，因此無從得知情況，而俞自鋒大學同學也表示不知墓碑在哪，俞自海的第一次尋墓之旅宣告失敗。

一直到2012年俞自海的大姐俞金梅得到俞自鋒的托夢，俞自鋒在夢裡說「儂想回去檳城走一趟…」，已64歲的俞自海才意識到二哥過世快半世紀，也許該做些什麼。於是隔年5月，俞自海再度來台，儘管此時的台灣已民主化，但政大與僑委會仍表示年代太久遠，依舊愛莫能助相。

雖然2013年第二次到台灣尋墓仍無疾而終，但俞自海回到檳城後，在7月8日寫了第一封電郵給僑委會，希望委員長吳英毅能協助尋找二哥的葬身之處。一週後，7月15日僑委會回覆電郵稱該會與政大的情況一樣，年代久遠而找不到相關檔案，因此「無案可稽」。而政大的立場是，由於俞自鋒案已超過30年的追訴權及民法15年之請求權，故無權主張進行調查。俞自海始終認為，政大的說辭只為強調校方沒有法律責任，實則毫無有追求真相的決心，他從來沒表達過要對學校提告的立場，政大的推託之詞讓他相當失望。

後來俞自海無意間想起，當年的新聞報導提到「死者的遺體已由其就讀學校移往極樂殯儀館。」因此他寫去函台北市殯葬管理處，也得到了回應，最終台北市殯葬管理處和極樂殯儀館在9月26日找到了深藏在六張犁墓園的俞自鋒墓。這好消息傳回檳城後，俞自海迫不及待再來台灣，於是在同年10月31日，他終於能給二哥上香祭拜。

不過，找到二哥墓碑不代表尋找真相的道路已結束，而是新的開始。雖然大哥俞自鑑早在2004年，就在檳城檀香寺為俞自鋒買了個牌位，早已認定這手足再也回不來了，但俞自海認為，既然二哥是在台灣身亡的，那台灣政府就有責任出示死亡證明，給家屬一個完整的交代，因此他從2013年12月8日持續寫信給僑委會，要求開立死亡證書給家屬，但過去十年結果毫無進展。