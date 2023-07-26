大馬僑生之死：60年前政大與僑委會拒透露葬身之地，50年後他決定尋找二哥死亡的真相
我們想讓你知道的是
1963年7月26日，來自馬來亞檳城的政大新聞系僑生俞自鋒在台身亡，當時媒體報導稱「為情自殺」，政大與僑委會也拒絕向家屬透露埋葬地點。直至2012年家屬得到托夢，2013年才在台北市六張犁公墓尋獲墓地，這十年來，弟弟俞自海始終要求政大與僑委會還原真相和道歉，但依然不受重視。
「過了60週年忌日以後，我決定要休息了，至少這十年我已經給了二哥一個交代...」俞自海先生對我說這句「想休息」的話，在今年內就對我說了好幾次，而當今年4月清明節，俞自海前輩（下文直接全稱俞自海）相隔數年，終於來台北為二哥俞自鋒掃墓後，更堅定了這心情。已76歲的俞自海不曉得未來還是否有體力來台灣，而他也無憾這幾年為二哥的付出了，儘管仍等不到政大與僑委會的道歉。
如果不是十一年前，俞自鋒出現在姐姐俞金梅的夢裡的話，那俞自海先生就不會在2013年再到台灣尋找二哥俞自鋒的墓碑，而我也不會在2019年底知道俞自鋒一家的故事了。俞自鋒的墓碑在台北市六張犁公墓被找到後，這十年來，俞自鋒再也沒出現過在家人的夢中，而我不免也「期待」過，俞自鋒學長能否也托夢給我，讓我和俞自海在追尋真相的道路上指點迷津。或許，十年前俞自海和家人為俞自鋒舉行法事之後，俞自鋒已安然轉世到另一個世界了吧。
三年前的今天，筆者刊出了這篇獨家報導《不被送達的死亡報告：用了五十年才從馬來西亞來台找到二哥的墓，但政大始終沒給他真相》，雖然這三年來，俞自海多番要求政治大學、僑委會為他二哥的死道歉，俞自海也在馬來西亞召開記者會、在報章刊登啟事，但至今政大與僑委會依然沒有想為俞自鋒案道歉的意思。
有關來自馬來西亞檳城的政大新聞系僑生俞自鋒，為何在60年前會在台灣死亡，為何家屬認為不是「自殺」，相關案情內容讀者們可閱讀筆者之前的獨家報導，或這三年來其他媒體對俞自海的訪問，本文將著重在個人對俞自鋒案的心路歷程。此外，俞自海也成立了紀念俞自鋒的網站，該網站除了說明案情，俞自海也更明確地闡述了他的立場，讀者們也可閱讀。
我方的真相
三年前筆者對俞自海的訪問在刊出以前，無論是台灣或馬來西亞，鮮少人知道原來曾經有新聞系僑生俞自鋒在1963年在台灣死亡的事情，當時那篇報導也確實造成了一些效應，讓許多人了解到，除了1971年的馬來西亞僑生陳欽生陷入白色恐怖冤牢，可能在更早以前，說不定俞自鋒命案也是被人遺忘的白色恐怖事件。
認識俞自海以後，他曾感謝筆者讓二哥俞自鋒的事情讓更多人知道，但筆者而已，俞自海對追尋真相的意志才是令人敬佩的，實則上，早在筆者遇見俞自海以前，他就已是個行動者。
曾經俞自海也想到台灣留學，但有二哥在台灣莫名身亡的前車之鑑，自然這想法也遭家人反對，於是俞自海在高中畢業後透過函授課程，成功考到會計師資格，在外商工作多年後開了自己的事務所。
當筆者在2022年2月第一次到訪俞自海辦公室時，就注意到辦公室裡的一個書架上，擺了幾個有關俞自鋒案的資料夾，包括以政大、僑委會、教育部的公文來分門別類。俞自海告訴我說，正因為他有身為會計師的職業病，對數字相當敏感，所以對與台灣往來的文件按照時間順序做了整理。當俞自海今年4月來台北時，他給了我一份自行編輯的《留台生之死-我方的真相》的個人報告。
俞自鋒是1963年7月26日在台身亡，當時家屬只接獲政大與僑委會的電報通知，告知俞自鋒身亡的消息，卻不交代埋葬地點、死亡報告書和遺物，由於那年代到台灣相當不方便，且俞自鋒的家境困難，因此一直到1979年11月，31歲的俞自海在瞞著父母的情況下獨自來台灣，試圖尋找二哥的墓，給二哥上遲來了十六年的香。由於當時政大與僑委會表示案件已過多年，因此無從得知情況，而俞自鋒大學同學也表示不知墓碑在哪，俞自海的第一次尋墓之旅宣告失敗。
一直到2012年俞自海的大姐俞金梅得到俞自鋒的托夢，俞自鋒在夢裡說「儂想回去檳城走一趟…」，已64歲的俞自海才意識到二哥過世快半世紀，也許該做些什麼。於是隔年5月，俞自海再度來台，儘管此時的台灣已民主化，但政大與僑委會仍表示年代太久遠，依舊愛莫能助相。
雖然2013年第二次到台灣尋墓仍無疾而終，但俞自海回到檳城後，在7月8日寫了第一封電郵給僑委會，希望委員長吳英毅能協助尋找二哥的葬身之處。一週後，7月15日僑委會回覆電郵稱該會與政大的情況一樣，年代久遠而找不到相關檔案，因此「無案可稽」。而政大的立場是，由於俞自鋒案已超過30年的追訴權及民法15年之請求權，故無權主張進行調查。俞自海始終認為，政大的說辭只為強調校方沒有法律責任，實則毫無有追求真相的決心，他從來沒表達過要對學校提告的立場，政大的推託之詞讓他相當失望。
後來俞自海無意間想起，當年的新聞報導提到「死者的遺體已由其就讀學校移往極樂殯儀館。」因此他寫去函台北市殯葬管理處，也得到了回應，最終台北市殯葬管理處和極樂殯儀館在9月26日找到了深藏在六張犁墓園的俞自鋒墓。這好消息傳回檳城後，俞自海迫不及待再來台灣，於是在同年10月31日，他終於能給二哥上香祭拜。
不過，找到二哥墓碑不代表尋找真相的道路已結束，而是新的開始。雖然大哥俞自鑑早在2004年，就在檳城檀香寺為俞自鋒買了個牌位，早已認定這手足再也回不來了，但俞自海認為，既然二哥是在台灣身亡的，那台灣政府就有責任出示死亡證明，給家屬一個完整的交代，因此他從2013年12月8日持續寫信給僑委會，要求開立死亡證書給家屬，但過去十年結果毫無進展。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航