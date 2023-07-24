推動Kirei美好永續生活 花王獲台灣永續行動獎一金一銀肯定

由台灣永續能源研究基金會所屬之TCSA台灣企業永續獎執行委員會主辦之「2023 亞太暨台灣永續行動獎」，7月21日假台北世貿一館舉行頒獎典禮，在台深耕59年的花王(台灣)，積極推動ESG，以「SDG12循環減塑實現永續生活」獲得金級獎項、「SDG05 花王攜品牌挺月經平權」獲得銀級獎項肯定，由董事長長谷川尚一代表出席頒獎典禮並接受頒獎。

花王已有超過60項產品使用再生塑料製瓶，包裝上的環保標章亦讓消費更友善環境

花王(台灣)以日用消費品製造產業領頭羊的角色，倡議循環減塑，聚焦「響應政府政策」、「企業產品減塑」和「紮根教育改變消費行為」三大面向，打造循環減塑的生活模式，為減碳做出貢獻，同時亦全力號召利害相關人員加入創造共感，驅動台灣消費者實踐永續生活轉型。全方位的循環減塑作為獲得評審的讚賞，奪下「SDG12循環減塑實現永續生活」金級獎項的殊榮。

除了以企業之姿推動ESG之外，花王亦攜手旗下蕾妮亞品牌，發揮品牌本身的核心價值，力挺月經平權，獲得「SDG05 花王攜品牌挺月經平權」銀級獎項的佳績。於2022年加入新北市好日子愛心大平台，應援新北市57所偏遠高中職、國中小約2063名學生，與學校健康中心建立關懷網絡，提供花王月亮包為急難需求之用，亦與新北市教育局聯手展開衛教宣導活動。此方案透過建立產、官、學的共好合作模式，讓公益價值與社會影響力極大化，為營造兩性平等的友善校園並肩努力。

具備在地研發、製造動能的花王，近年來積極倡議循環經濟、力推產品減塑；同時，全力支持旗下各個品牌，創造永續價值，為社會做出貢獻。在消費端，更以紮根教育的方式，帶領消費者啟動永續生活轉型。此次獲得台灣永續行動獎一金一銀的兩項方案，便是實現Kirei美好永續生活的具體展現！