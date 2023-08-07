《古今和歌集》譯序：平安王朝的四季戀歌，日本文學傳統的千年瑰寶
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《古今和歌集》是繼《萬葉集》之後日本第二古老的和歌集，成書於905年的平安時代，是日本史上第一本天皇敕命編選的和歌集，公認為日本文學傳統的瑰寶。《古今和歌集》聚焦於「四季」和「戀歌」兩大主題，作者多為宮廷歌人。相較於《萬葉集》的古樸直敘，《古今和歌集》的詩風更為細膩而唯美。
文：陳黎、張芬齡
【譯序】《古今和歌集》——平安王朝的四季戀歌
這本《古今和歌集：300首四季與愛戀交織的唯美和歌》從日本經典和歌集《古今和歌集》裡選譯了301首短歌（tanka），1首長歌（chōka，第285首譯詩）以及1首旋頭歌（sedōka，第286首譯詩）。短歌是近一千兩百年來日本最盛行的詩歌形式，由 5-7-5-7-7，三十一音節構成，傳統上用以表達溫柔、渴望、憂鬱等題材，每每是男女戀愛傳達情意之媒介。日本現存最古老的和歌選集《萬葉集》（約成於759年）收錄了4500首左右的歌作，其中有百分之九十三採用短歌的形式。
完成於905年前後的《古今和歌集》是日本第二古老的和歌選，所選1100首詩作中，除長歌五首、旋頭歌四首外，其餘都是短歌。由醍醐天皇（885-930）下令編纂的此本《古今和歌集》是日本史上第一本敕撰（天皇敕命編選的）和歌集，至十五世紀後花園天皇（1419-1470）下令編輯而成的《新續古今和歌集》（1439年），五百多年間共編有二十一本敕撰和歌集。
《古今和歌集》原書，和《萬葉集》一樣，共分二十卷。本中譯選集之編排，將之簡化為六輯，分別是——
- 輯一：春歌（選自原書卷一「春歌上」、卷二「春歌下」）
- 輯二：夏歌（選自卷三「夏歌」）
- 輯三：秋歌（選自卷四「秋歌上」、卷五「秋歌下」）
- 輯四：冬歌（選自卷六「冬歌」）
- 輯五：戀歌（選自卷十一「戀歌一」、卷十二「戀歌二」、卷十三「戀歌三」、卷十四「戀歌四」、卷十五「戀歌五」）
- 輯六：雜歌等（選自卷十七「雜歌上」、卷十八「雜歌下」以及卷七「賀歌」、卷八「離別歌」、卷九「羈旅歌」、卷十「物名歌」、卷十六「哀傷歌」、卷十九「雜體」、卷二十「大歌所御歌、神樂歌、東歌」等）
《萬葉集》4500首歌作中，約有一半是作者未詳之作。《古今和歌集》中無名氏歌作佔了四成，約有450首，拙譯《古今和歌集：300首四季與愛戀交織的唯美和歌》所選303首歌作中，有118首是無名氏之作。《古今和歌集》詩作大致可分為三個時期：「無名氏詩人」時期（約九世紀上半，但全書中無名氏之作並不只限於此時期），「六歌仙」時期（九世紀下半，約858至888年，《古今和歌集》序中論及的僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大友黑主等六詩人活躍的時期），以及編著者的時期（九世紀末至十世紀初）。
書名中的「古」字，指的是紀貫之在假名（日文）序中所說的「『万葉集』に入らぬ古き歌」（未收錄於《萬葉集》中的古歌）——真名（漢文）序中以「《續萬葉集》」稱這些古來舊歌；而「今」字則指與紀友則、紀貫之等編著者同時代的歌作。雖然《萬葉集》和《古今和歌集》皆為二十卷，但編排方式不同。《萬葉集》大致以作者為單位，將同一作者的選詩彙編在一起，顯得有些龐蕪雜亂；《古今和歌集》則以詩作主題分卷（如前所示），編排結構井然有序，分卷嚴謹且合乎情理，銜接的節奏拿捏得宜。
《古今和歌集》雖細分為二十卷，但主要聚焦於「四季」（共六卷）和「戀歌」（共五卷）這兩個中心主題。「四季」的分輯在某種程度上呼應了歲時節氣，以繁複交錯的主題、子題和意象描寫季節的推移，自然景物的變換，以及觸景生情的多樣情思：
在「春歌」，我們讀到對春日的期盼，冬盡春來季節更迭的自然景象，春雨、春風、梅花、柳樹、櫻花、棣棠花、黃鶯……展露的萬種風情；在「夏歌」，我們讀到藉由藤花、花橘、水晶花、蓮葉、布穀鳥所抒發的或思慕或憶舊或悲愁的心境；在「秋歌」，我們讀到秋風、秋月、秋野、秋霧、秋露、秋菊、萩花、女郎花、滕袴、芒草、紅葉，與秋蟲、秋雁、野鹿、七夕時節所勾勒出的多面向的秋意；在「冬歌」，我們讀到冬雨、冬雪、冬梅打造出的銀白有情世界。
在「戀歌」部分，戀情由無到有、由喜到悲的發展軌跡——從懵懂的愛情萌芽前期，愛意的蠢蠢欲動，等待愛情眷顧的焦躁不安，相會時騷動的激情愛火，無法相見時的惆悵與煎熬，企圖跨越流言蜚語和世俗藩籬的愛情宣示，到分離的苦楚與難捨，對愛情的質疑與憂慮，失戀後的神傷與對舊愛的追憶——像刻繪細膩、劇情跌宕的愛的連續劇一幕幕上演，撩撥心弦。
《古今和歌集》具有整體感的編排巧思，讓同一主題的作品之間有著對比或呼應的變奏趣味，它所收錄的詩作固非首首皆驚人、非凡，但它們之間交織、互補、聯動的關係，讓作品產生互相幫襯的相乘效果，使此和歌集在日本文學史上深具意義，佔有重要地位。《古今和歌集》影響深遠，是過去一千年來日本文學傳統的瑰寶，不僅僅因為它是首部奉敕編纂的和歌集，更因其所收錄的歌作極具水準，將短歌從隨興的吟唱提升為著重創意、技巧的藝術，為日本文學注入活水，至今許多評論者仍視此書為日本文學的巔峰之作。
《古今和歌集》樹立了以主題分輯的編纂體例，成為後代和歌選集的編輯典範。藉詩歌主題的變奏、對比、伸衍等元素讓前後首詩作互相呼應，相連成篇、成卷的構組方式，可說是後來連歌（renga）或俳諧連歌（haikai renga）等詩歌形式的先聲。對季節的強調，則強烈影響了重視「季題」的俳句（haiku）此一日本重要詩歌類型的寫作。
《萬葉集》的作者來自不同的社會階層與各行各業，詩風多半質樸、渾厚、純真、抒情、寫實，擬人化是常用的手法。《古今和歌集》的作者多為宮廷詩人，或多或少受過漢詩文的洗禮，善於運用擬人化手法、迂迴的比喻（巧喻）、雙關語、對比的張力以及字的歧義性增添詩歌的趣味，詩風時而優雅、細緻、唯美，時而知性、機智、節制，時而熱情奔放，時而深情冷凝。
在春天，歌人想像飛舞的黃鶯是擅長穿自然之針引自然之線且深諳「尋花問柳」之道的天生能手：「撚青柳的細絲／為線，黃鶯／穿梭花柳間，縫／織出一頂笠——／一頂梅花笠」；人類應該以它們為師，以自然之美稍享老來俏之樂：「如果黃鶯可以／縫織梅花笠／遮頂——我為什麼／不能折梅花為簪，／稍隱我龍鍾老態？」，並且童心未泯地發揮阿Q精神讓「老」這個不速之客吃閉門羹：「早知老／將至，閉門／緊鎖答／『不在』，／拒它於門外！」。
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。