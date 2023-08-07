《古今和歌集》譯序：平安王朝的四季戀歌，日本文學傳統的千年瑰寶

文：陳黎、張芬齡

【譯序】《古今和歌集》——平安王朝的四季戀歌

這本《古今和歌集：300首四季與愛戀交織的唯美和歌》從日本經典和歌集《古今和歌集》裡選譯了301首短歌（tanka），1首長歌（chōka，第285首譯詩）以及1首旋頭歌（sedōka，第286首譯詩）。短歌是近一千兩百年來日本最盛行的詩歌形式，由 5-7-5-7-7，三十一音節構成，傳統上用以表達溫柔、渴望、憂鬱等題材，每每是男女戀愛傳達情意之媒介。日本現存最古老的和歌選集《萬葉集》（約成於759年）收錄了4500首左右的歌作，其中有百分之九十三採用短歌的形式。

完成於905年前後的《古今和歌集》是日本第二古老的和歌選，所選1100首詩作中，除長歌五首、旋頭歌四首外，其餘都是短歌。由醍醐天皇（885-930）下令編纂的此本《古今和歌集》是日本史上第一本敕撰（天皇敕命編選的）和歌集，至十五世紀後花園天皇（1419-1470）下令編輯而成的《新續古今和歌集》（1439年），五百多年間共編有二十一本敕撰和歌集。

《古今和歌集》原書，和《萬葉集》一樣，共分二十卷。本中譯選集之編排，將之簡化為六輯，分別是——

輯一：春歌（選自原書卷一「春歌上」、卷二「春歌下」）

輯二：夏歌（選自卷三「夏歌」）

輯三：秋歌（選自卷四「秋歌上」、卷五「秋歌下」）

輯四：冬歌（選自卷六「冬歌」）

輯五：戀歌（選自卷十一「戀歌一」、卷十二「戀歌二」、卷十三「戀歌三」、卷十四「戀歌四」、卷十五「戀歌五」）

輯六：雜歌等（選自卷十七「雜歌上」、卷十八「雜歌下」以及卷七「賀歌」、卷八「離別歌」、卷九「羈旅歌」、卷十「物名歌」、卷十六「哀傷歌」、卷十九「雜體」、卷二十「大歌所御歌、神樂歌、東歌」等）

《萬葉集》4500首歌作中，約有一半是作者未詳之作。《古今和歌集》中無名氏歌作佔了四成，約有450首，拙譯《古今和歌集：300首四季與愛戀交織的唯美和歌》所選303首歌作中，有118首是無名氏之作。《古今和歌集》詩作大致可分為三個時期：「無名氏詩人」時期（約九世紀上半，但全書中無名氏之作並不只限於此時期），「六歌仙」時期（九世紀下半，約858至888年，《古今和歌集》序中論及的僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大友黑主等六詩人活躍的時期），以及編著者的時期（九世紀末至十世紀初）。

書名中的「古」字，指的是紀貫之在假名（日文）序中所說的「『万葉集』に入らぬ古き歌」（未收錄於《萬葉集》中的古歌）——真名（漢文）序中以「《續萬葉集》」稱這些古來舊歌；而「今」字則指與紀友則、紀貫之等編著者同時代的歌作。雖然《萬葉集》和《古今和歌集》皆為二十卷，但編排方式不同。《萬葉集》大致以作者為單位，將同一作者的選詩彙編在一起，顯得有些龐蕪雜亂；《古今和歌集》則以詩作主題分卷（如前所示），編排結構井然有序，分卷嚴謹且合乎情理，銜接的節奏拿捏得宜。

《古今和歌集》雖細分為二十卷，但主要聚焦於「四季」（共六卷）和「戀歌」（共五卷）這兩個中心主題。「四季」的分輯在某種程度上呼應了歲時節氣，以繁複交錯的主題、子題和意象描寫季節的推移，自然景物的變換，以及觸景生情的多樣情思：

在「春歌」，我們讀到對春日的期盼，冬盡春來季節更迭的自然景象，春雨、春風、梅花、柳樹、櫻花、棣棠花、黃鶯……展露的萬種風情；在「夏歌」，我們讀到藉由藤花、花橘、水晶花、蓮葉、布穀鳥所抒發的或思慕或憶舊或悲愁的心境；在「秋歌」，我們讀到秋風、秋月、秋野、秋霧、秋露、秋菊、萩花、女郎花、滕袴、芒草、紅葉，與秋蟲、秋雁、野鹿、七夕時節所勾勒出的多面向的秋意；在「冬歌」，我們讀到冬雨、冬雪、冬梅打造出的銀白有情世界。

在「戀歌」部分，戀情由無到有、由喜到悲的發展軌跡——從懵懂的愛情萌芽前期，愛意的蠢蠢欲動，等待愛情眷顧的焦躁不安，相會時騷動的激情愛火，無法相見時的惆悵與煎熬，企圖跨越流言蜚語和世俗藩籬的愛情宣示，到分離的苦楚與難捨，對愛情的質疑與憂慮，失戀後的神傷與對舊愛的追憶——像刻繪細膩、劇情跌宕的愛的連續劇一幕幕上演，撩撥心弦。

《古今和歌集》具有整體感的編排巧思，讓同一主題的作品之間有著對比或呼應的變奏趣味，它所收錄的詩作固非首首皆驚人、非凡，但它們之間交織、互補、聯動的關係，讓作品產生互相幫襯的相乘效果，使此和歌集在日本文學史上深具意義，佔有重要地位。《古今和歌集》影響深遠，是過去一千年來日本文學傳統的瑰寶，不僅僅因為它是首部奉敕編纂的和歌集，更因其所收錄的歌作極具水準，將短歌從隨興的吟唱提升為著重創意、技巧的藝術，為日本文學注入活水，至今許多評論者仍視此書為日本文學的巔峰之作。

《古今和歌集》樹立了以主題分輯的編纂體例，成為後代和歌選集的編輯典範。藉詩歌主題的變奏、對比、伸衍等元素讓前後首詩作互相呼應，相連成篇、成卷的構組方式，可說是後來連歌（renga）或俳諧連歌（haikai renga）等詩歌形式的先聲。對季節的強調，則強烈影響了重視「季題」的俳句（haiku）此一日本重要詩歌類型的寫作。

《萬葉集》的作者來自不同的社會階層與各行各業，詩風多半質樸、渾厚、純真、抒情、寫實，擬人化是常用的手法。《古今和歌集》的作者多為宮廷詩人，或多或少受過漢詩文的洗禮，善於運用擬人化手法、迂迴的比喻（巧喻）、雙關語、對比的張力以及字的歧義性增添詩歌的趣味，詩風時而優雅、細緻、唯美，時而知性、機智、節制，時而熱情奔放，時而深情冷凝。

在春天，歌人想像飛舞的黃鶯是擅長穿自然之針引自然之線且深諳「尋花問柳」之道的天生能手：「撚青柳的細絲／為線，黃鶯／穿梭花柳間，縫／織出一頂笠——／一頂梅花笠」；人類應該以它們為師，以自然之美稍享老來俏之樂：「如果黃鶯可以／縫織梅花笠／遮頂——我為什麼／不能折梅花為簪，／稍隱我龍鍾老態？」，並且童心未泯地發揮阿Q精神讓「老」這個不速之客吃閉門羹：「早知老／將至，閉門／緊鎖答／『不在』，／拒它於門外！」。