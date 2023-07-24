2023/07/24,
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日本鬧人力荒擴大招募外國勞工，放寬規定開放職校留學生找工作

日本鬧人力荒擴大招募外國勞工，放寬規定開放職校留學生找工作
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日本智庫的一份報告指出，到了2040年，日本的勞動缺口可能達到1100萬人，並且除了東京都之外，所有道府縣都將面臨人手不足的危機。受到勞動力短缺的衝擊，日本已逐漸開放國門，接納外國勞工並放寬居留權資格，但目前面臨的最大困境是日幣疲軟，使得外國人賺取日幣的動機大幅降低。

《經濟日報》今（24）日報導，為解決的國內就業勞動力不足的問題，日本政府計劃放寬規定，允許在國內特定職業學校就讀的國際留學生，可於主修領域外尋找工作。這項舉措旨在吸引更多國際學生來日本學習並留下工作，以填補國內勞動缺口。

開放廣泛職業種類給外籍職校生

目前，日本法務省規定職業學校的學生，必須從事與主修相關的職業。然而，根據《日經新聞》的報導，法務省計畫最早在秋季對這項規定進行修正，讓就讀受教育部認證的教育機構的學生，享有與日本大學畢業的外國學生相同的待遇，並且可以更自由地選擇廣泛的職業種類。

勞動力嚴重短缺

《華視》報導，受到少子化與高齡化的衝擊，日本未來將面臨勞動力短缺的挑戰。日本智庫的一份報告指出，到了2040年，日本的勞動缺口可能達到1100萬人，並且除了東京都之外，所有道府縣都將面臨人手不足的危機。基礎建設領域諸如電工、下水道工人、港口和機場建築工等與日常生活息息相關的產業，尤其嚴重。因此，加快自動化和引進人工智慧成為解決勞動力不足的方法之一，但與此同時，日本政府也必須吸引外國人才，讓他們願意長期在日本工作和居住。

《天下雜誌》報導，根據日本國家人口和社會保障研究所4月份的最新預估，目前日本的人口約為1.24億，預計到2070年將減少30%。政府在6月初公布的數據顯示，2022年的總和生育率達到1.26，創下歷史新低，同時新生兒數量也首次降至80萬以下。

有鑒於此，日本國際協力機構（JICA）進行預測指出，為了實現日本政府長期預測中的「高成長」情景，該國必須在2040年前將外國移工數量增加至674萬人，以維持年均1.24%的經濟成長。

擴大招募外國勞工

《NOWnews》報導，過去日本並無明確的移工政策，而是默許留學生、外籍實習生和其他外籍人士在國內就業，以填補服務業和餐飲業等領域龐大的人力缺口。然而，隨著勞動短缺日益嚴重，日本於2019年實施了特定技能簽證制度，首次承認國內勞動力短缺的現象，並擴大外國勞工招募計畫，針對製造業、農業、電子業等14個行業推行「特定技術勞工」計畫。

此計畫不僅允許申請者攜帶家人一同前往，而且在移工工作滿5年後，只要通過語言和技術測驗，即可獲得日本政府無限期居留權的資格，這進一步增加了外國勞工前往日本工作的吸引力。

《華視》報導，近年來，日本已逐漸開放國門，接納外國勞工並放寬居留權資格，但目前面臨的最大困境是日幣疲軟，使得外國人賺取日幣的動機大幅降低。因此，為了讓外國勞工更願意在日本長期定居，打造對移民友善的生活環境，也成為日本政府的另一項重要任務。

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航


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