日本鬧人力荒擴大招募外國勞工，放寬規定開放職校留學生找工作
我們想讓你知道的是
日本智庫的一份報告指出，到了2040年，日本的勞動缺口可能達到1100萬人，並且除了東京都之外，所有道府縣都將面臨人手不足的危機。受到勞動力短缺的衝擊，日本已逐漸開放國門，接納外國勞工並放寬居留權資格，但目前面臨的最大困境是日幣疲軟，使得外國人賺取日幣的動機大幅降低。
《經濟日報》今（24）日報導，為解決的國內就業勞動力不足的問題，日本政府計劃放寬規定，允許在國內特定職業學校就讀的國際留學生，可於主修領域外尋找工作。這項舉措旨在吸引更多國際學生來日本學習並留下工作，以填補國內勞動缺口。
開放廣泛職業種類給外籍職校生
目前，日本法務省規定職業學校的學生，必須從事與主修相關的職業。然而，根據《日經新聞》的報導，法務省計畫最早在秋季對這項規定進行修正，讓就讀受教育部認證的教育機構的學生，享有與日本大學畢業的外國學生相同的待遇，並且可以更自由地選擇廣泛的職業種類。
勞動力嚴重短缺
《華視》報導，受到少子化與高齡化的衝擊，日本未來將面臨勞動力短缺的挑戰。日本智庫的一份報告指出，到了2040年，日本的勞動缺口可能達到1100萬人，並且除了東京都之外，所有道府縣都將面臨人手不足的危機。基礎建設領域諸如電工、下水道工人、港口和機場建築工等與日常生活息息相關的產業，尤其嚴重。因此，加快自動化和引進人工智慧成為解決勞動力不足的方法之一，但與此同時，日本政府也必須吸引外國人才，讓他們願意長期在日本工作和居住。
《天下雜誌》報導，根據日本國家人口和社會保障研究所4月份的最新預估，目前日本的人口約為1.24億，預計到2070年將減少30%。政府在6月初公布的數據顯示，2022年的總和生育率達到1.26，創下歷史新低，同時新生兒數量也首次降至80萬以下。
有鑒於此，日本國際協力機構（JICA）進行預測指出，為了實現日本政府長期預測中的「高成長」情景，該國必須在2040年前將外國移工數量增加至674萬人，以維持年均1.24%的經濟成長。
擴大招募外國勞工
《NOWnews》報導，過去日本並無明確的移工政策，而是默許留學生、外籍實習生和其他外籍人士在國內就業，以填補服務業和餐飲業等領域龐大的人力缺口。然而，隨著勞動短缺日益嚴重，日本於2019年實施了特定技能簽證制度，首次承認國內勞動力短缺的現象，並擴大外國勞工招募計畫，針對製造業、農業、電子業等14個行業推行「特定技術勞工」計畫。
此計畫不僅允許申請者攜帶家人一同前往，而且在移工工作滿5年後，只要通過語言和技術測驗，即可獲得日本政府無限期居留權的資格，這進一步增加了外國勞工前往日本工作的吸引力。
《華視》報導，近年來，日本已逐漸開放國門，接納外國勞工並放寬居留權資格，但目前面臨的最大困境是日幣疲軟，使得外國人賺取日幣的動機大幅降低。因此，為了讓外國勞工更願意在日本長期定居，打造對移民友善的生活環境，也成為日本政府的另一項重要任務。
新聞來源
- 日本缺工搶人 擬開放職校留學生擴大找工作（經濟日報）
- 日本缺工搶人 擬開放職校留學生擴大找工作 （世界新聞網）
- 日本2040年恐缺工千萬人 基礎建設首當其衝（華視）
- 缺600多萬外國移工！日本祭出4大「搶人」政策有用嗎？（天下雜誌）
- 大缺工時代來臨！日韓祭政策誘因搶人才 台灣如何留住移工？（NOWnews）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：翁世航
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購