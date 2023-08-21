曾培祐《思考馬達》：整理資訊的四種方式，起手式可由「俯瞰型整理法」開始
我們想讓你知道的是
本書透過淺白的說明和豐富的實例，拆解思考馬達每個步驟的細節；同時找到無法啟動思考馬達的原因，帶領你有效移除、順利運轉；最後將這套方法實際運用在生活和工作中，並且引導身邊的重要他人也啟動思考馬達，一同做出重要決定，優化人生。
文：曾培祐
整理資訊的四種方式
繼續以小美為例。
當小美自問：「下次再遇到類似情況時，為了避免同樣的錯誤再次發生，我應該注意的兩件事是什麼？」接著她開始搜尋關於問題的答案，
透過「回顧自身經驗」，回想自己的工作流程中可以改進的地方，並列出六個下次遇到類似情況能夠更好的做法。然後透過「請教相關人士」，小美去問了頗聊得來的前輩，請對方給自己工作上建議。前輩很熱心，給了小美八個工作上可以更好的指點。換句話說，小美在搜尋階段總共得到了十四個資訊。
十四個！光聽到這個數字就覺得一個頭兩個大！許多人就是因為搜尋到的資訊太龐大，不知道該如何歸納結論，最後選擇放棄。明明已經找到資訊，最後卻以放棄結尾，是最可惜的一件事。因此，如何優化這個環節，可以善用歸納結論的四種方式：
方式一：俯瞰型整理法
小美可以將十四個資訊分別寫在便利貼上，然後貼在牆壁，接著後退兩步，觀看整面牆的內容，就像老鷹由上往下俯瞰全局一般，所以稱之為「俯瞰型整理法」。許多電影或電視劇中警察辦案時，也常把得到的所有線索都張貼在一面大牆或白板上，他們運用的就是俯瞰型整理法，這種方法可以讓大腦從中獲得靈感。
我將俯瞰型整理法放在方法一，是因為我認為所有資訊整理的起手式都可以從這個方法開始，將資訊全部視覺化地呈現出來，就能讓大腦更輕易地歸納出結論。如果你蒐集到的資訊量很龐大時，不妨先以俯瞰型整理法整理資訊，這會讓歸納結論更加輕鬆。
方法二：分類型整理法
市面上有許多以麥肯錫（McKinsey & Company）為名的書籍，像是《麥肯錫問題分析與解決技巧》、《麥肯錫邏輯思考術》和《麥肯錫極簡工作法》等，它們不約而同地強調一件事——分類，這是將複雜事情變簡單的關鍵工具。因此，當我們蒐集到大量資訊、大腦覺得複雜又混亂的時候，就要提醒自己運用「分類型整理法」。
分類的基準有很多種，我最常運用的有下面四種：
一、以「時間」分類：可以分成「前期」、「中期」和「後期」，或者「過去」、「現在」和「未來」。
二、以「重要性」分類：可以分成「非常重要」、「普通重要」和「重要」。
三、以「可行性」分類：可以分成「有能力執行」、「執行有點難度」和「執行非常困難」。
四、以「急迫性」分類：可以分成「非常緊急」、「沒那麼緊急」和「不緊急」。
值得一提的是，將「俯瞰型整理法」和「分類型整理法」結合在一起，對歸納資訊的效果非常好。也就是先將蒐集到的資料全部視覺化地整理出來，並張貼在牆壁上，接著將這些資訊進行分類，牆壁上就會呈現出已分門別類好的資訊，讓大腦能夠更輕鬆有效率地歸納出結論。
方法三：深掘型整理法
深掘型就是假設選定一個結論，然後不斷地問「為什麼」。例如，建維要開一間咖啡廳，他根據自己想要的裝潢風格，在網路上搜尋了多種牆壁顏色，暫時選了「平靜藍」。但這個顏色真的好嗎？其實他心裡有點猶豫。這時建維就可以進行深掘型整理法，不斷地在心裡自問自答：
問：「為什麼是平靜藍這個顏色？」
答：「因為這符合我要的安靜沉思的風格。」
問：「為什麼平靜藍符合安靜沉思的風格？」
答：「因為藍色會讓人思緒沉澱，我希望不管是誰、原本在忙什麼事情，只要進到我的咖非廳，因為看到平靜藍而讓自己慢慢沉靜。」
問：「為什麼一定要平靜藍，其他藍色不行嗎？」
答：「再深一點的藍色會讓人感到憂鬱，無形中使得氣氛變得壓抑。但淺一點的藍色又會讓人想到夏天的海邊，反而讓人坐不住，想要出去走走，心情無法沉靜。」
透過這樣不斷地以「為什麼」作為開頭的自問自答，讓自己更清楚為什麼要選擇平靜藍。
當然，也有可能在自問自答的過程中否定了自己原本的結論，這表示最適合的結論還沒出現。二○二二年是我從事講師工作的第十年，覺得自己應該要學習更多的知識和技能，於是經過一番資料的搜索，我選定了「心理諮商研究所」，但內心還不是很篤定這是不是最適合的決定，畢竟念研究所需要付出無數的時間和資源。我開始在心裡自問自答：
問：「為什麼要讀研究所？」
答：「因為想要持續精進自己，讓我的學員上我的課程時有更多收穫。」
問：「為什麼是心理諮商研究所？」
答：「因為我的工作需要不斷地和人接觸及對話，掌握心理諮商的專業和技巧，對於我的工作會有加分作用。」
問：「為什麼是現在這個時間點？這是最適合讀研究所的時機嗎？」
答：「孩子剛滿五歲，週末正是需要家人陪伴的時候，如果週末都去上研究所課程，可能就錯過了和他相處的機會。而且一旦去念研究所，代表有些演講、課程都得取消，直接影響了我的收入。看來現在是不是念研究所最好的時機，值得再思考。」
問：「什麼樣的情況才算是最適合的時機？」
答：「等孩子再大一點，比如上小學後，週末會有自己的社團活動。還有我要開始布局線上課程，如果都能轉成線上課程，就有更充裕的時間進修，也不會對收入有太大衝擊。」
經過這樣一番的內心對話，我就決定延遲進修計畫了。
透過上述兩個例子可以看出，建維運用深掘型整理法更加堅定了自己選擇平靜藍的原因，內心不再猶疑，做起事來會更堅定果決、有效率，我自己也運用深掘型整理法，明白了現在不是讀研究所的最佳時機。從資料蒐集到得出結論的過程，深掘型整理法是個優化的實用工具。
方法四：綜合型整理法
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我們想讓你知道的是
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