社工師談國民法官首宗判決：老婦不堪37年受虐殺夫，為何不符合「情堪憫恕」的減刑條件？

文：杜瑛秋（資深社工師）

2022年11月30日新北市發生了一起長期受暴的婦女趁丈夫酒醉睡覺時，拿刀殺害的案件，2023年3月被檢察官依殺人罪嫌起訴，之後由3位職業法官和6位國民法官共同評議審理，經過7月18到7月20日審理，7月21日判決，以《刑法》第271條第1項規定殺人罪，已侵害個人法益中最嚴重之生命法益，判決7年2個月。

判決理由認為，被告長期遭到家暴值得同情，精神鑑定報告書，認為其行為時有完全責任能力，被告趁先生熟睡時對其殺害，且認為案發前雖有遭到家暴，政府提供庇護資源，仍有別的選擇，不符合《刑法》59條「情堪憫恕」減刑之要件。

當司法、社會媒體都在關注「國民法官法」首例判決案件，我更關注是此案件為何成為「國民法官法」審理案件？法官和國民法官審理家暴殺夫的判決理由背後的意識形態為何？是否認為「殺夫」正當理由，只有在被丈夫嚴重暴力危及生命時才能進行的正當防衛，或者認為長期受虐被害人應該是要在「精神耗弱、知覺失調」下才足以構成「殺夫」理由？

如果從女性觀點來看暴力史脈絡，長期受虐婦女在極度身心恐懼、認為無人可阻止施暴者暴力下，被害人會不會為了保護和確保親人和自己可以活著，採取「殺夫」終極手段呢？

婦女處在長期暴力下產生的「習得無助感」

1997年家庭暴力防治法通過至今，不管政府與民間團體不斷透過宣導或教育訓練方式，教導民眾或網絡專業人員認識婚姻暴力迷思，包括被害人難以離開家暴或婚姻關係不代表是自願受暴，也不是被害人想要離開暴力就可以離開、施暴者是各種社經地位都有。

婚姻暴力的本質是權力控制、性別暴力，即施暴者透過心理、經濟、情緒、親友和孩子、肢體暴力、男性身體、父權至上意識控制受虐者，以及認識婚姻暴力循環（即爆發期、蜜月期、平靜期、醞釀期）、受虐者無法離開暴力環境原因、受虐者及其目睹家暴子女身心創傷與影響等等。

許多研究與實務發現，受虐婦女在長期暴力下容易產生創傷壓力症候群、憂鬱症、恐慌症外，還會產生習得無助感。

何謂習得無助感？就是被害人透過各種求助、多次逃離經驗仍然會被施暴者找到、持續被施暴被控制，讓其感受到在怎樣的努力，始終還是「逃不出施暴者手掌心」的無助感。為了避免造成被害者二度創傷，對於警政、社政、司法、教育、等防治網絡相關人員要求接受上述教育訓練外，還有性別敏感度、多元性別認識和多元文化認識等課程。

國民法官法審理組成，有職業法官和國民法官數位，對於國民法官審判程序進行，相關法律條文對於審理一般殺人案件應足夠。然而，家暴殺夫案件非一般殺人案件，被告從長期受虐變成施暴殺人者，這其中涉及社會文化中性別暴力議題、父權文化下女性對於婚姻暴力詮釋、女性被塑造以家人需求為優先，必須服從丈夫、照顧和保護家人免於暴力威脅恐懼優於自己生命安全，以及受虐者身心創傷影響、等議題。

如果職業法官和國民法官本身親密暴力相關訓練、知識與性別敏感度，將長期受虐事實與殺夫理由脫鉤，恐錯失對於整體案件理解與判斷失準。

「殺人」是嚴重侵害他人生命的犯罪行為，殺人者必須為自己行為負起責任和接受司法審判。此案件的被告，她明明知道她殺人後必須接受法律制裁，為何選擇要殺夫？她可以在每次丈夫施暴進行反擊，為何需要趁丈夫酒醉時使用多種工具殺害並確認丈夫死亡才求助家人、自首報警呢？

從被告姊姊證言、新北社工報告、新竹社工證言可發現，被告長期不僅遭受到丈夫嚴重的肢體暴力、精神暴力和威脅恐嚇，被告只要求助、採取任何脫離暴力行動，丈夫想盡辦法要被告放棄返回家中持續施暴，常見手法便是威脅要殺害親友。被告生命經驗中可能無成功逃離家中經驗，對於丈夫威脅恐嚇造成心理恐懼與相信丈夫有一天會對其家人和她殺害，不管她逃到哪裡都會被找到。

筆者實務經驗發現，類似被告的案例實務上經常可遇到。雖然家庭暴力防治法有保護令、有社工服務介入、提供各種社會資源，可是，只要被害人過往求助或逃亡經驗都是失敗而產生習得無助感時，被害人仍難以相信專業人員協助和接受社會資源。除非，被害人必須要有強大親友支持、成功經驗、長期對抗施暴者的勇氣與意志力，克服內心恐懼，才能相信專業人員，相信自己有能力脫離暴力。

除了精神診斷鑑定和社工報告，更應該傳喚專家證人

被告長期受到丈夫的心理高壓控制，如同茱蒂絲．郝曼（2018）在其「從創傷到復原書」中提到，心理學家沃克研究受虐婦女時，發現施虐者使用高壓技巧控制受虐者。

高壓手段要成功控制他人，基本作法就是系統性重複施加心理傷害，技巧性地分階段解除被害者的權益和人際連結，心理控制就是專門用來灌輸恐怖經驗和無助感，摧毀被害者人際關係中的自我感。施虐者總是會威脅說，膽敢逃走的話，就要殺害她們的小孩、父母或任何提供庇護的朋友。其又提到，高壓技巧的最終目的就是要讓被害者相信：施虐者是全能的上帝，反抗是無用的。

施虐者目的就是要在被害者心理植下死亡的恐懼，還要令她相信，自己還活著全要感謝他。

案件發生前幾天，被告被丈夫施暴逃到姐姐家中被查到，為了避免家人被殺害，被告不敢居住，雖有獲得暫時保護令、有庇護所可居住，被告恐懼擔心下選擇返家。前一晚丈夫無視保護令持續暴力威脅，放話告知可能殺掉她時，被告如同聽到死亡預警鐘聲，可能因此逼著她必須採取殺夫因應，以避免自己和家人被殺掉，並終結持長久的暴力夢靨。