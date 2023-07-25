社工師談國民法官首宗判決：老婦不堪37年受虐殺夫，為何不符合「情堪憫恕」的減刑條件？
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「殺人」是嚴重侵害他人生命的犯罪行為，殺人者必須為自己行為負起責任和接受司法審判。此案件的被告，她明明知道她殺人後必須接受法律制裁，為何選擇要殺夫？她可以在每次丈夫施暴進行反擊，為何需要趁丈夫酒醉時使用多種工具殺害並確認丈夫死亡才求助家人、自首報警呢？
文：杜瑛秋（資深社工師）
2022年11月30日新北市發生了一起長期受暴的婦女趁丈夫酒醉睡覺時，拿刀殺害的案件，2023年3月被檢察官依殺人罪嫌起訴，之後由3位職業法官和6位國民法官共同評議審理，經過7月18到7月20日審理，7月21日判決，以《刑法》第271條第1項規定殺人罪，已侵害個人法益中最嚴重之生命法益，判決7年2個月。
判決理由認為，被告長期遭到家暴值得同情，精神鑑定報告書，認為其行為時有完全責任能力，被告趁先生熟睡時對其殺害，且認為案發前雖有遭到家暴，政府提供庇護資源，仍有別的選擇，不符合《刑法》59條「情堪憫恕」減刑之要件。
當司法、社會媒體都在關注「國民法官法」首例判決案件，我更關注是此案件為何成為「國民法官法」審理案件？法官和國民法官審理家暴殺夫的判決理由背後的意識形態為何？是否認為「殺夫」正當理由，只有在被丈夫嚴重暴力危及生命時才能進行的正當防衛，或者認為長期受虐被害人應該是要在「精神耗弱、知覺失調」下才足以構成「殺夫」理由？
如果從女性觀點來看暴力史脈絡，長期受虐婦女在極度身心恐懼、認為無人可阻止施暴者暴力下，被害人會不會為了保護和確保親人和自己可以活著，採取「殺夫」終極手段呢？
婦女處在長期暴力下產生的「習得無助感」
1997年家庭暴力防治法通過至今，不管政府與民間團體不斷透過宣導或教育訓練方式，教導民眾或網絡專業人員認識婚姻暴力迷思，包括被害人難以離開家暴或婚姻關係不代表是自願受暴，也不是被害人想要離開暴力就可以離開、施暴者是各種社經地位都有。
婚姻暴力的本質是權力控制、性別暴力，即施暴者透過心理、經濟、情緒、親友和孩子、肢體暴力、男性身體、父權至上意識控制受虐者，以及認識婚姻暴力循環（即爆發期、蜜月期、平靜期、醞釀期）、受虐者無法離開暴力環境原因、受虐者及其目睹家暴子女身心創傷與影響等等。
許多研究與實務發現，受虐婦女在長期暴力下容易產生創傷壓力症候群、憂鬱症、恐慌症外，還會產生習得無助感。
何謂習得無助感？就是被害人透過各種求助、多次逃離經驗仍然會被施暴者找到、持續被施暴被控制，讓其感受到在怎樣的努力，始終還是「逃不出施暴者手掌心」的無助感。為了避免造成被害者二度創傷，對於警政、社政、司法、教育、等防治網絡相關人員要求接受上述教育訓練外，還有性別敏感度、多元性別認識和多元文化認識等課程。
國民法官法審理組成，有職業法官和國民法官數位，對於國民法官審判程序進行，相關法律條文對於審理一般殺人案件應足夠。然而，家暴殺夫案件非一般殺人案件，被告從長期受虐變成施暴殺人者，這其中涉及社會文化中性別暴力議題、父權文化下女性對於婚姻暴力詮釋、女性被塑造以家人需求為優先，必須服從丈夫、照顧和保護家人免於暴力威脅恐懼優於自己生命安全，以及受虐者身心創傷影響、等議題。
如果職業法官和國民法官本身親密暴力相關訓練、知識與性別敏感度，將長期受虐事實與殺夫理由脫鉤，恐錯失對於整體案件理解與判斷失準。
「殺人」是嚴重侵害他人生命的犯罪行為，殺人者必須為自己行為負起責任和接受司法審判。此案件的被告，她明明知道她殺人後必須接受法律制裁，為何選擇要殺夫？她可以在每次丈夫施暴進行反擊，為何需要趁丈夫酒醉時使用多種工具殺害並確認丈夫死亡才求助家人、自首報警呢？
從被告姊姊證言、新北社工報告、新竹社工證言可發現，被告長期不僅遭受到丈夫嚴重的肢體暴力、精神暴力和威脅恐嚇，被告只要求助、採取任何脫離暴力行動，丈夫想盡辦法要被告放棄返回家中持續施暴，常見手法便是威脅要殺害親友。被告生命經驗中可能無成功逃離家中經驗，對於丈夫威脅恐嚇造成心理恐懼與相信丈夫有一天會對其家人和她殺害，不管她逃到哪裡都會被找到。
筆者實務經驗發現，類似被告的案例實務上經常可遇到。雖然家庭暴力防治法有保護令、有社工服務介入、提供各種社會資源，可是，只要被害人過往求助或逃亡經驗都是失敗而產生習得無助感時，被害人仍難以相信專業人員協助和接受社會資源。除非，被害人必須要有強大親友支持、成功經驗、長期對抗施暴者的勇氣與意志力，克服內心恐懼，才能相信專業人員，相信自己有能力脫離暴力。
除了精神診斷鑑定和社工報告，更應該傳喚專家證人
被告長期受到丈夫的心理高壓控制，如同茱蒂絲．郝曼（2018）在其「從創傷到復原書」中提到，心理學家沃克研究受虐婦女時，發現施虐者使用高壓技巧控制受虐者。
高壓手段要成功控制他人，基本作法就是系統性重複施加心理傷害，技巧性地分階段解除被害者的權益和人際連結，心理控制就是專門用來灌輸恐怖經驗和無助感，摧毀被害者人際關係中的自我感。施虐者總是會威脅說，膽敢逃走的話，就要殺害她們的小孩、父母或任何提供庇護的朋友。其又提到，高壓技巧的最終目的就是要讓被害者相信：施虐者是全能的上帝，反抗是無用的。
施虐者目的就是要在被害者心理植下死亡的恐懼，還要令她相信，自己還活著全要感謝他。
案件發生前幾天，被告被丈夫施暴逃到姐姐家中被查到，為了避免家人被殺害，被告不敢居住，雖有獲得暫時保護令、有庇護所可居住，被告恐懼擔心下選擇返家。前一晚丈夫無視保護令持續暴力威脅，放話告知可能殺掉她時，被告如同聽到死亡預警鐘聲，可能因此逼著她必須採取殺夫因應，以避免自己和家人被殺掉，並終結持長久的暴力夢靨。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航