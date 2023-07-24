2023/07/24,
政治

港府公布新制區議會選舉12月10日舉行，泛民僅餘力量未決定參選

港府公布新制區議會選舉12月10日舉行，泛民僅餘力量未決定參選
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香港第7屆區議會選舉將於12月10日舉行，這也是港府改變區議員產生模式後首次舉行選舉。目前香港尚存的泛民力量已不多，當中以民主黨歷史最久，人數也較多，但它至今未決定是否參加年底的區議會選舉。

（中央社）香港政府今天（24日）宣布，第7屆區議會選舉將於12月10日舉行，這也是港府改變區議員產生模式後首次舉行選舉。在「愛國者治港」原則之下，預料本屆參選者都只能是「愛國者」。

港府發言人表示，行政長官已依據區議會條例確定新一屆區議會的選舉日期，一般選舉的提名期自10月17日開始，10月30日結束。

發言人說，港府將致力確保選舉公開、公平、誠實，並安全有序、高效和人性化地進行，並呼籲選民行使公民權利，踴躍投票。

區議會屬地方性質，專責商議改善地方民生，比如交通和環境清潔等，資源全由政府撥款。

在2019年底的上屆區議會選舉中，泛民挾著「反送中」運動的氣勢大獲全面，建制派大敗；在這次選舉中，泛民在452席民選議席中拿下388席，比例達85.9%，而建制僅拿下59席，僅佔13%。

選舉結束後，泛民力量主導各區議會，藉著這個平台繼續發出「反送中」訴求，包括要求行政長官和立法會全體議員進行普選，並不時在議會高呼「光復香港，時代革命」，甚至有個別議員提出類似「港獨」口號。

在「反送中」結束後，港府通過立法要求區議員宣誓效忠特區政府，部分泛民議員因此被剝奪議席或自行辭去席位。接著，港府修改區議會選舉條例，大幅改變議員的組成和產生辦法。

經改革後的區議會，全部議席由479席減至470席，當中直選議席更由450席銳減至88席，由44個選區選出，每區兩席。

此外，新一屆區議會將會重設179個委任議席，另外176席由地區滅罪、防火和分區委員會間接選出，餘下27席是留給新界鄉議委員會的當然（保障）議席。

對於新一屆議會大幅削減直選議席，部分西方媒體批評這是民主大倒退。

目前香港尚存的泛民力量已不多，當中以民主黨歷史最久，人數也較多，但它至今未決定是否參加年底的區議會選舉。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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