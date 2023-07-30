【散文】陳煌《尋仙》：人們認為住在山城多好，但每一隻山鳥和一株野樹都不這麼認為
我們想讓你知道的是
在野鳥的世界裡，我已進入牠們的領域，但我依然無法進入牠們啼鳴的內心世界，和意義，但不論如何，牠們早已透過不同啼鳴而傳遍整個野地了。無論如何，牠們的啼鳴讓野地活了起來。野地活了，人與這世界也不致太孤單……
文：陳煌
山路
有山，就有山路。
有山，但不一定沒有人煙，因為人煙是人生成的，山路也是人走出來的。
那山路並不寬，一邊是山麓，長滿各種雜樹，我能叫出名字的，和不能叫出名字的，但絕對沒有果樹，而另一邊是對著山勢邊坡，野草叢生，也是我能叫出名字的，和不能叫出名字的，中間的山路隨著山腰而走。
曾經有人告訴我，那一條山路可以通到另一個遠處山頭的另一邊，彎彎曲曲。所以，我的望遠鏡，能隱約眺望到山巒樹林上，那高高得遠遠的隱約樓宇。
因此，荒野的山路應該到彼處為止吧。
我不曾試著將山路走完，因為走著走著就到了盡頭，我有點害怕見到山下的城市，或是沿著山勢而坐落的樓宇。
有城市，或樓宇的地方都會侵入荒野。荒野就不再荒野。
我盡量不再接近那地方，只在還接近荒野的荒野之地流連。那裡，我可以和所有野地的野性，一起遠眺城市，樓宇，我們像是局外人一樣。總之，我還是不想那樣走到盡頭，那有一種逐漸被城市侵犯的異樣感覺。那時候，我只想一個人待在野地，離城市越遠越好，如果能走路可達，再遠，會進入野地，也一個人尋路而去。
只要荒野的山路荒無人跡也行，偶見的路燈也是荒廢的，並不影響所有野生動植物的生活即可。
不過，我難以確定山路邊的破舊路燈荒廢是長久的，因為據說，以後會有更新的大路，和更多的樓宇會通過進駐這裡，因此有多少荒野變成山城，不得而知。
人們認為，住在山城多好。但每一隻山鳥，和一株野樹都不這麼認為。
因為，山鳥和野樹都無法與人抗衡。
我樂見，包括這一條沿著山腰而被最早開出來的山路，石子滿佈，落雨時泥濘難行，除了我，和一位偶爾出現的獵鳥人之外，沒人會經過這裡。
小彎嘴畫眉會成群由一側密密矮樹叢或竹林中，探頭探腦地探看一下動靜，然後掠過山路，闖入另一側的雜樹林中，牠們雙眼綁著黑色眼罩，如四十大盜般飛馳而過，如入無人之境。
運氣好的話，一隻難得一見的白鼻心，或竹雞會疾風似的飛快迅速橫橫竄過山路，腳沾滿泥巴。
那時，我幾乎熟知山路的任何鉅細靡遺，以及沿路的四季。
只是，只要有路，兩旁的風景再好，荒野再野，就早晚會被拓寬，被無數人車進駐，被各式樓宇侵入，老舊荒廢的小路燈也會更換，到時也會遮去滿天的星空。
所以，我珍惜那早已長久破舊荒廢不亮的幾盞路燈，它們在山路上僅僅是擺設，山鳥與野樹都不需要它們照明，任何一隻草蟲與花也是，我也是。
我只在天暗下來前離開山路，留下來只有不應被干擾的野性世界。
那時，我在想，如果沒有山路出現，也很好。
一切都原本地留給野性的荒野。
書籍介紹
本文摘錄自《尋仙：追憶微生態私生活的自然念想》，時報出版
作者：陳煌
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曾經裝入眼簾，就會裝在心窩；曾經裝入行囊，就會裝在記憶深處。
我們就如野鳥、野花草一樣，一輩子都在尋找一個夢土！
在心靈中，在現實中，一個安適得宜的家，夢想之地。
——陳煌自然寫作新篇．45幅手繪生態插圖——
【藉由生態寫作、花草蟲鳥速寫，探尋自然、人我關係，一本尋仙記。】
在野鳥的世界裡，我已進入牠們的領域，但我依然無法進入牠們啼鳴的內心世界，和意義，但不論如何，牠們早已透過不同啼鳴而傳遍整個野地了。無論如何，牠們的啼鳴讓野地活了起來。野地活了，人與這世界也不致太孤單……
許多野生植物肆無忌憚的遍佈山丘，尤其像姑婆芋這樣看似觀賞，卻野性十足的外來植物，寬大的葉片足以捧接最多的陽光，和雨水，讓野蛙或蝸牛當運動場，有需要時還可以當雨傘使用。白鷺鷥飛遠了，我在想，山不來，我就過去，仙不見，我就去看祂。然後，或許預計在一個欲晚的雨天，撐這一把傘，石階而上，看看能不能尋到仙人。
在文字篇章之間，遨遊著、舒坦著，作者陳煌的仙人與神仙之地已駐在其中。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航