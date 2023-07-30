2023/07/30,
生活

【散文】陳煌《尋仙》：人們認為住在山城多好，但每一隻山鳥和一株野樹都不這麼認為

【散文】陳煌《尋仙》：人們認為住在山城多好，但每一隻山鳥和一株野樹都不這麼認為
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

在野鳥的世界裡，我已進入牠們的領域，但我依然無法進入牠們啼鳴的內心世界，和意義，但不論如何，牠們早已透過不同啼鳴而傳遍整個野地了。無論如何，牠們的啼鳴讓野地活了起來。野地活了，人與這世界也不致太孤單……

文：陳煌

山路

有山，就有山路。

有山，但不一定沒有人煙，因為人煙是人生成的，山路也是人走出來的。

那山路並不寬，一邊是山麓，長滿各種雜樹，我能叫出名字的，和不能叫出名字的，但絕對沒有果樹，而另一邊是對著山勢邊坡，野草叢生，也是我能叫出名字的，和不能叫出名字的，中間的山路隨著山腰而走。

曾經有人告訴我，那一條山路可以通到另一個遠處山頭的另一邊，彎彎曲曲。所以，我的望遠鏡，能隱約眺望到山巒樹林上，那高高得遠遠的隱約樓宇。

因此，荒野的山路應該到彼處為止吧。

我不曾試著將山路走完，因為走著走著就到了盡頭，我有點害怕見到山下的城市，或是沿著山勢而坐落的樓宇。

有城市，或樓宇的地方都會侵入荒野。荒野就不再荒野。

我盡量不再接近那地方，只在還接近荒野的荒野之地流連。那裡，我可以和所有野地的野性，一起遠眺城市，樓宇，我們像是局外人一樣。總之，我還是不想那樣走到盡頭，那有一種逐漸被城市侵犯的異樣感覺。那時候，我只想一個人待在野地，離城市越遠越好，如果能走路可達，再遠，會進入野地，也一個人尋路而去。

只要荒野的山路荒無人跡也行，偶見的路燈也是荒廢的，並不影響所有野生動植物的生活即可。

不過，我難以確定山路邊的破舊路燈荒廢是長久的，因為據說，以後會有更新的大路，和更多的樓宇會通過進駐這裡，因此有多少荒野變成山城，不得而知。

人們認為，住在山城多好。但每一隻山鳥，和一株野樹都不這麼認為。

因為，山鳥和野樹都無法與人抗衡。

我樂見，包括這一條沿著山腰而被最早開出來的山路，石子滿佈，落雨時泥濘難行，除了我，和一位偶爾出現的獵鳥人之外，沒人會經過這裡。

小彎嘴畫眉會成群由一側密密矮樹叢或竹林中，探頭探腦地探看一下動靜，然後掠過山路，闖入另一側的雜樹林中，牠們雙眼綁著黑色眼罩，如四十大盜般飛馳而過，如入無人之境。

運氣好的話，一隻難得一見的白鼻心，或竹雞會疾風似的飛快迅速橫橫竄過山路，腳沾滿泥巴。

那時，我幾乎熟知山路的任何鉅細靡遺，以及沿路的四季。

只是，只要有路，兩旁的風景再好，荒野再野，就早晚會被拓寬，被無數人車進駐，被各式樓宇侵入，老舊荒廢的小路燈也會更換，到時也會遮去滿天的星空。

所以，我珍惜那早已長久破舊荒廢不亮的幾盞路燈，它們在山路上僅僅是擺設，山鳥與野樹都不需要它們照明，任何一隻草蟲與花也是，我也是。

我只在天暗下來前離開山路，留下來只有不應被干擾的野性世界。

那時，我在想，如果沒有山路出現，也很好。

一切都原本地留給野性的荒野。

書籍介紹

本文摘錄自《尋仙：追憶微生態私生活的自然念想》，時報出版

作者：陳煌

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曾經裝入眼簾，就會裝在心窩；曾經裝入行囊，就會裝在記憶深處。
我們就如野鳥、野花草一樣，一輩子都在尋找一個夢土！
在心靈中，在現實中，一個安適得宜的家，夢想之地。

——陳煌自然寫作新篇．45幅手繪生態插圖——
【藉由生態寫作、花草蟲鳥速寫，探尋自然、人我關係，一本尋仙記。】

在野鳥的世界裡，我已進入牠們的領域，但我依然無法進入牠們啼鳴的內心世界，和意義，但不論如何，牠們早已透過不同啼鳴而傳遍整個野地了。無論如何，牠們的啼鳴讓野地活了起來。野地活了，人與這世界也不致太孤單……

許多野生植物肆無忌憚的遍佈山丘，尤其像姑婆芋這樣看似觀賞，卻野性十足的外來植物，寬大的葉片足以捧接最多的陽光，和雨水，讓野蛙或蝸牛當運動場，有需要時還可以當雨傘使用。白鷺鷥飛遠了，我在想，山不來，我就過去，仙不見，我就去看祂。然後，或許預計在一個欲晚的雨天，撐這一把傘，石階而上，看看能不能尋到仙人。

在文字篇章之間，遨遊著、舒坦著，作者陳煌的仙人與神仙之地已駐在其中。

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Photo Credit: 時報出版

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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