《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》導讀：會辜負我們的少年，才最需要我們幫助

文：李茂生（國立台灣大學法律學院兼任教授）

【導讀】會辜負我們的少年，才最需要我們幫助

對宮口教授有關司法少年著作的翻譯書籍，我已經寫過兩篇推薦文，就是「不會切蛋糕的少年」一與二，都是遠流出版，第一本譯名為《不會切蛋糕的犯罪少年》，而第二本翻譯成《我不是不努力，只是做不到你滿意》，兩本書談的都是臨界智商少年與犯罪的關係。

第一本《不會切蛋糕的犯罪少年》比較著重司法少年的人格特質，諸如學習障礙、情緒障礙、人際關係障礙等，作者認為智能不足導致這些障礙，進而促成犯罪的發生。於書中作者介紹了簡單就能提升智能的頭腦體操，雖然震撼，但不免讓人感到「有這麼簡單嗎」的疑問。

不久作者又出了第二本相關書籍《我不是不努力，只是做不到你滿意》，進一步描繪了這些智能不足的少年的人格特質，諸如無法規畫人生、近視短利、白目等等，並主張我們不能一貫強調自助人助，因為這些少年根本沒有辦法自助，只能靠其他人的協助才能順利活下去，而協助者必須理解這些司法少年一方面是加害人同時也是被害人。

雖然有點粗率，但應該可以說宮口教授的第一本書著重我國《少年事件處理法》第一條目規定的「矯正性格」策略，而第二本書側重於「調整環境」層面。比起理論的論述，甚至實務的運作解說，宮口教授的這兩本書可以說是以通俗的語句講述了他對社會的期待，希望大眾能理解司法少年，並積極協助他們有尊嚴地活下去。

出版這兩本暢銷書後，宮口教授與出版社合作，企圖用漫畫的形式展現兩本書的精髓，而這套漫畫已經出版完畢。我非常能理解漫畫所能承載的能量，事實上很多我所主張的《少年事件處理法》理念就是從《家栽之人》這本漫畫得來的。但是，同時我也能理解宮口教授的憂慮。漫畫雖然能快速將理念傳達出去，但終究是用2D展現，無法充分將細膩之處描繪出來。尤甚者，於傳遞與詮釋的過程中，甚至會出現扭曲的情況。

在這種考量下，宮口教授打算以小說的方式將「不會切蛋糕的少年」一與二的精華，用文字表達出來。成果就是這本《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》，而原文是「ケーキの切れない非行少年たちのカルテ」，亦即不會切蛋糕的犯罪少年的病歷表。

於這本小說中，宮口教授用逆向建構的方式，將自己多年來的診療經驗整合成四個故事，分別描繪了四種性格、四種犯罪類型的少年全貌，並提及針對他們可以採取的對應或處遇方式。

其中第一個故事，也是最長的故事就是田町雪人殺人事件，可以說是「不會切蛋糕的少年」原型。不過，相較於其他三個故事，田町雪人卻是最悲慘的一個，最後幾乎看不到他的未來。相較於此，其他幾位或多或少都得到一些協助與支援。對於暴力犯的門倉恭子，我們可以期待她與年幼女兒的新生。對於放火的荒井路彥，我們幾乎可以看到他與父親一步一腳印地活下去。至於性侵兒童的出水亮一，雖然再犯、唯一的親人失蹤，但似乎也可以看到一絲曙光。

司法少年，特別是那些臨界智商的少年，天生就是不論內在或外在都有許多發展障礙，要克服這些障礙，不僅需要少年本人自覺，也需要在旁的成人協助。不過，這不是件簡單的事情。書中針對矯正處遇談最多的案例就是再犯的出水亮一事件。再犯意味著先前處遇的失敗，然而第一人稱的作者對負責矯正出水的教官布川說：「像他這樣有發展障礙的孩子，原本就算有心想努力也不知該從何努力起，所以更需要協助。會辜負我們的少年其實才最需要我們的幫助。」這句話，或許正是作者寫這本書欲傳達的意念。

貫穿著整本書，在少年院服務的精神科醫師六麥，雖然有學業與家庭壓力，最終放棄轉職到大學保健管理中心當醫師的機會，繼續留在少年院服務。至此，讀者應該就會理解為何一開始談一些好像與本書意旨無關的「通勤地獄」，僅通勤而言，少年院就不是一個輕鬆的職場。此外，讀者應該也會理解為何作者諷刺同研究室的大隈醫師，對其功利的態度不以為然。

面對處遇困難的司法少年，協助其成長的成人不僅需要專業知識與技能，更需要忍受失敗的勇氣與不屈不撓的精神。不論是《家栽之人》的桑田法官，還是「不會切蛋糕的少年」的六麥醫師，雖然只是2D或文字上的人物，只要想到實際上就是有這些人存在，就會獲得努力下去的活力。

書籍介紹

本文摘錄自《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》，遠流出版

作者：宮口幸治

譯者：陳令嫻

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住在鐵窗另一側的，

不是罪大惡極的重刑犯，

而是大量的身心障礙者。

猥褻女童的慣犯

縱火燒死鄰居的少年

挺著8個月身孕入院的少女

出院後犯下殺人罪的前少年犯……

暢銷書《不會切蛋糕的犯罪少年》

真人真事紀實小說！

兒童精神科醫師六麥克彥任職於醫療少年院，不同於一般少年院，這裡收容的是犯下殺人、縱火、猥褻等重罪，或疑似有身心障礙的孩子。

｜田町雪人｜

輕度智能障礙。16歲入院。在少年院是模範生，出院後犯下殺人罪。

｜門倉恭子｜

臨界智能。15歲懷著八個月身孕入院，在院內未婚產下一女。

｜荒井路彥｜

臨界智能，認知功能障礙。14歲在自家縱火，燒死鄰房老婦人。

｜出水亮一｜

自閉症類群障礙。14歲入院。反覆猥褻女童，進出少年院兩次。

日本前眾議院議員山本讓司在其著作《獄窗記》如此描寫監獄裡的實情：「住在鐵窗另一側的，不是什麼罪大惡極的重刑犯，而是大量的身心障礙受刑人。」