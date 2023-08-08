《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》導讀：會辜負我們的少年，才最需要我們幫助
我們想讓你知道的是
《不會切蛋糕的犯罪少年》告訴我們關於犯罪少年的基礎知識，而本書賦予了場景與語境，將矯正教育與整個社會立體化，帶領我們真正去認識少年「本人」。少年院究竟是個什麼樣的地方？教官們在做什麼？少年們為何非得痛下殺手？出院後真的改過自新了嗎？在作者寫實而冷澈的筆觸下，這本書將翻轉你的既有認知。
文：李茂生（國立台灣大學法律學院兼任教授）
【導讀】會辜負我們的少年，才最需要我們幫助
對宮口教授有關司法少年著作的翻譯書籍，我已經寫過兩篇推薦文，就是「不會切蛋糕的少年」一與二，都是遠流出版，第一本譯名為《不會切蛋糕的犯罪少年》，而第二本翻譯成《我不是不努力，只是做不到你滿意》，兩本書談的都是臨界智商少年與犯罪的關係。
第一本《不會切蛋糕的犯罪少年》比較著重司法少年的人格特質，諸如學習障礙、情緒障礙、人際關係障礙等，作者認為智能不足導致這些障礙，進而促成犯罪的發生。於書中作者介紹了簡單就能提升智能的頭腦體操，雖然震撼，但不免讓人感到「有這麼簡單嗎」的疑問。
不久作者又出了第二本相關書籍《我不是不努力，只是做不到你滿意》，進一步描繪了這些智能不足的少年的人格特質，諸如無法規畫人生、近視短利、白目等等，並主張我們不能一貫強調自助人助，因為這些少年根本沒有辦法自助，只能靠其他人的協助才能順利活下去，而協助者必須理解這些司法少年一方面是加害人同時也是被害人。
雖然有點粗率，但應該可以說宮口教授的第一本書著重我國《少年事件處理法》第一條目規定的「矯正性格」策略，而第二本書側重於「調整環境」層面。比起理論的論述，甚至實務的運作解說，宮口教授的這兩本書可以說是以通俗的語句講述了他對社會的期待，希望大眾能理解司法少年，並積極協助他們有尊嚴地活下去。
出版這兩本暢銷書後，宮口教授與出版社合作，企圖用漫畫的形式展現兩本書的精髓，而這套漫畫已經出版完畢。我非常能理解漫畫所能承載的能量，事實上很多我所主張的《少年事件處理法》理念就是從《家栽之人》這本漫畫得來的。但是，同時我也能理解宮口教授的憂慮。漫畫雖然能快速將理念傳達出去，但終究是用2D展現，無法充分將細膩之處描繪出來。尤甚者，於傳遞與詮釋的過程中，甚至會出現扭曲的情況。
在這種考量下，宮口教授打算以小說的方式將「不會切蛋糕的少年」一與二的精華，用文字表達出來。成果就是這本《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》，而原文是「ケーキの切れない非行少年たちのカルテ」，亦即不會切蛋糕的犯罪少年的病歷表。
於這本小說中，宮口教授用逆向建構的方式，將自己多年來的診療經驗整合成四個故事，分別描繪了四種性格、四種犯罪類型的少年全貌，並提及針對他們可以採取的對應或處遇方式。
其中第一個故事，也是最長的故事就是田町雪人殺人事件，可以說是「不會切蛋糕的少年」原型。不過，相較於其他三個故事，田町雪人卻是最悲慘的一個，最後幾乎看不到他的未來。相較於此，其他幾位或多或少都得到一些協助與支援。對於暴力犯的門倉恭子，我們可以期待她與年幼女兒的新生。對於放火的荒井路彥，我們幾乎可以看到他與父親一步一腳印地活下去。至於性侵兒童的出水亮一，雖然再犯、唯一的親人失蹤，但似乎也可以看到一絲曙光。
司法少年，特別是那些臨界智商的少年，天生就是不論內在或外在都有許多發展障礙，要克服這些障礙，不僅需要少年本人自覺，也需要在旁的成人協助。不過，這不是件簡單的事情。書中針對矯正處遇談最多的案例就是再犯的出水亮一事件。再犯意味著先前處遇的失敗，然而第一人稱的作者對負責矯正出水的教官布川說：「像他這樣有發展障礙的孩子，原本就算有心想努力也不知該從何努力起，所以更需要協助。會辜負我們的少年其實才最需要我們的幫助。」這句話，或許正是作者寫這本書欲傳達的意念。
貫穿著整本書，在少年院服務的精神科醫師六麥，雖然有學業與家庭壓力，最終放棄轉職到大學保健管理中心當醫師的機會，繼續留在少年院服務。至此，讀者應該就會理解為何一開始談一些好像與本書意旨無關的「通勤地獄」，僅通勤而言，少年院就不是一個輕鬆的職場。此外，讀者應該也會理解為何作者諷刺同研究室的大隈醫師，對其功利的態度不以為然。
面對處遇困難的司法少年，協助其成長的成人不僅需要專業知識與技能，更需要忍受失敗的勇氣與不屈不撓的精神。不論是《家栽之人》的桑田法官，還是「不會切蛋糕的少年」的六麥醫師，雖然只是2D或文字上的人物，只要想到實際上就是有這些人存在，就會獲得努力下去的活力。
書籍介紹
本文摘錄自《不會切蛋糕的犯罪少年診療實錄》，遠流出版
作者：宮口幸治
譯者：陳令嫻
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住在鐵窗另一側的，
不是罪大惡極的重刑犯，
而是大量的身心障礙者。
猥褻女童的慣犯
縱火燒死鄰居的少年
挺著8個月身孕入院的少女
出院後犯下殺人罪的前少年犯……
暢銷書《不會切蛋糕的犯罪少年》
真人真事紀實小說！
兒童精神科醫師六麥克彥任職於醫療少年院，不同於一般少年院，這裡收容的是犯下殺人、縱火、猥褻等重罪，或疑似有身心障礙的孩子。
｜田町雪人｜
輕度智能障礙。16歲入院。在少年院是模範生，出院後犯下殺人罪。
｜門倉恭子｜
臨界智能。15歲懷著八個月身孕入院，在院內未婚產下一女。
｜荒井路彥｜
臨界智能，認知功能障礙。14歲在自家縱火，燒死鄰房老婦人。
｜出水亮一｜
自閉症類群障礙。14歲入院。反覆猥褻女童，進出少年院兩次。
日本前眾議院議員山本讓司在其著作《獄窗記》如此描寫監獄裡的實情：「住在鐵窗另一側的，不是什麼罪大惡極的重刑犯，而是大量的身心障礙受刑人。」
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。