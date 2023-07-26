不認同我的觀點就是白癡？相較於日本，我所不樂見的台灣選戰打法

文：東京裏物語

每次越接近選舉，各種陣營互相攻擊的新聞、文章越多，我就越看越不舒服。台灣的選舉操作有無數厲害的公關公司跟廣告業從業人員參雜其中，早就已經不單純，以前會覺得反正全世界民主國家也都差不多是被資本操作，根本沒差，但碰了政策之後有些想法就開始改變了。

我曾在日本政府任職，也參加過政策相關研修跟提案後，重新回來看這些事，覺得更加不爽，下面就整理一下讓我不爽的點。

「不認同我觀點就是白癡」的論述方式

這大概就是讓我最不爽的，網路上大家只要開始評論，就很愛用「打臉」、把不認同自己的人都當成無知群眾的起手式。只有自己的族群最厲害最聰明，其他人都是白癡；不支持我就是憤青、不支持我們就是不愛台灣、不支持某黨就是被洗腦，不是依靠數據跟真相在說話，而是依靠這種營造優越感的立場來發言。

不管哪個陣營的用了這種口氣都讓人覺得非常討厭——啊不會好好說話是不是？但偏偏這種文章寫了就會有人看、有人回應，台灣民眾大概長期處在偏激用詞的網路世界中，不用這種激烈論述方式，大家也只會看過去就算了。

雖然我不愛，但也不得不說這是個激起討論的有效方式。

擒賊先擒王：把對方領袖鬥倒就贏了

只要是人就沒有完美的，先造神，再讓那些神跌落神壇這種打法，可以說已經在台灣選戰多年以來形成的公式。

先拱一個政治人物出來，然後大家對政策跟國家發展的論述就無止境停留在那些政治人物身上，甚至論述到忘了每個政治人物背後有團隊、團隊後面有派系、派系後面有政黨、政黨後面還有金主，甚至更後面還有大國的國際博弈。

不過說那些太難了，離我們生活太遠了，談談政治人物私德就可以做簡單的攻防，人民跟著看跟著罵也爽，這樣不好嗎？

但是人畢竟不是神，就算一個人在某個族群裡是神，換個族群他可能就是騙子、敗類，因此讓人上神壇，就表示有一百種方法讓他滾下來。這對於各種手段盡出的選戰來說，算是樹立了基本的規則：要攻擊某黨派，就攻擊帶頭的人。

這種做法在我看來覺得，好像我們選舉選出來那些人，一個人就可以讓整個國家運作了，其他東西都不用看一樣。各種媒體對這些個人的篇幅給的有點太多，感覺比較像是選偶像，不像是選首長。

非是即非的二元論：大家來找造成現況的元兇

最近這幾年很常看到的打法是「XXX不用負責嗎？」就是藍綠在比誰執政比較久，誰是造成現在社會現況的元兇。這類文章內文通常都是很簡單的說了一個政策，一個數據統計，然後再把當初是誰執政的推上去，讀完就有一個理所當然的答案：所以XXX就是爛。

在推政策的時候，民間風向、中美日關係、權貴的角力等等完全不會被放進去一起討論，然後失敗政策就成了很單純的惡意，一定是圖利某些人、一定是中飽私囊、一定是要賣台。

以日本政策每五年一次的檢討來看，每個短中長期計畫做了一定要修正，不管是KPI還是施政方向、政策評價方式。每年的每個政策都一定會有好有壞，在這個五年失敗的政策，持續到下個五年可能就成功了，讓某族群損失的政策，也可能同時救了另外好幾個族群，這些事都不是因為單一原因所以會發生單一結果那麼單純。

之前研修的時候講師拿長野縣的空屋問題來做例子。長野空屋率很高，那表示長野很爛，到處都是廢墟嗎？其實不然，是因為長野有輕井澤這個度假勝地，所以東京還有日本各地有錢人很愛在長野買別墅，別墅一年中的居住率不高，大家也不會把戶籍放在別墅，所以數據上來說空屋率很高。

因此要做政策規劃的話，不能光看數據，還要對數據背後的原因去做分析研究，之後經過不斷地試錯以後，才能做出稍微符合現況的政策規劃。絕對不是那些政論文章寫得那麼簡單。（甚至我都有點懷疑台灣做統計的精確度，畢竟連大家戶籍都亂放了）

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 日本長野縣的老房子

結語：看清公民參與的真相，心平氣和才能前進

選戰造成的負面能量，其實才是驅動人民去投票的原動力。

就像我們大多會因為遇到爛店員上網客訴，卻不太會因為遇到好店員就去到處宣揚。在看這些選舉相關新聞的時候，千萬部要忘記這些資訊都是被閹割過的，完整的真相——特別是真正重要的部分——絕對不會在網路上或是任何媒體上流傳。

大家去投票，和平討論自己的看法，我覺得是一件很好的事，但因為別人不認同自己的想法就把人當白癡，甚至跟家人朋友吵架這就不太好了。

要知道很多事是選舉不能改變的，那些事才是我們該面對的現實。

就像我常問：你可以決定垃圾車什麼時候來、停在哪裡嗎？最近大家在講的桃園高鐵站跟台鐵站離很遠的問題，我們有辦法改變嗎？政府的建設、建商的規劃，我們如果反對的話要怎麼用體制內的方式去影響？

如果覺得只是可以上網罵總統就是民主的話，那我們可能離民主還有很長一段路要走。

台灣人要團結，只要是大家以後還想住在台灣，不管你是什麼族群認同，什麼階級背景，大家都要想辦法理解共生，這才是通往民主的路。要知道民主是要付出代價的，不是大家平常沒去了解政策規劃，到選舉靠選自己喜歡的政治人物就民主了。

說到底我最不爽還是台灣不管哪個政黨執政都沒做到政策跟數據普及化，而是在那造神作秀，預算到底都去哪了啦。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：[閒聊] 我不樂見的台灣選戰打法

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航