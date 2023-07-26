不認同我的觀點就是白癡？相較於日本，我所不樂見的台灣選戰打法
我們想讓你知道的是
很多事是選舉不能改變的，那些事才是我們該面對的現實。就像我常問：你可以決定垃圾車什麼時候來、停在哪裡嗎？最近大家在講的桃園高鐵站跟台鐵站離很遠的問題，我們有辦法改變嗎？政府的建設、建商的規劃，我們如果反對的話要怎麼用體制內的方式去影響？如果覺得只是可以上網罵總統就是民主的話，那我們可能離民主還有很長一段路要走。
文：東京裏物語
每次越接近選舉，各種陣營互相攻擊的新聞、文章越多，我就越看越不舒服。台灣的選舉操作有無數厲害的公關公司跟廣告業從業人員參雜其中，早就已經不單純，以前會覺得反正全世界民主國家也都差不多是被資本操作，根本沒差，但碰了政策之後有些想法就開始改變了。
我曾在日本政府任職，也參加過政策相關研修跟提案後，重新回來看這些事，覺得更加不爽，下面就整理一下讓我不爽的點。
「不認同我觀點就是白癡」的論述方式
這大概就是讓我最不爽的，網路上大家只要開始評論，就很愛用「打臉」、把不認同自己的人都當成無知群眾的起手式。只有自己的族群最厲害最聰明，其他人都是白癡；不支持我就是憤青、不支持我們就是不愛台灣、不支持某黨就是被洗腦，不是依靠數據跟真相在說話，而是依靠這種營造優越感的立場來發言。
不管哪個陣營的用了這種口氣都讓人覺得非常討厭——啊不會好好說話是不是？但偏偏這種文章寫了就會有人看、有人回應，台灣民眾大概長期處在偏激用詞的網路世界中，不用這種激烈論述方式，大家也只會看過去就算了。
雖然我不愛，但也不得不說這是個激起討論的有效方式。
擒賊先擒王：把對方領袖鬥倒就贏了
只要是人就沒有完美的，先造神，再讓那些神跌落神壇這種打法，可以說已經在台灣選戰多年以來形成的公式。
先拱一個政治人物出來，然後大家對政策跟國家發展的論述就無止境停留在那些政治人物身上，甚至論述到忘了每個政治人物背後有團隊、團隊後面有派系、派系後面有政黨、政黨後面還有金主，甚至更後面還有大國的國際博弈。
不過說那些太難了，離我們生活太遠了，談談政治人物私德就可以做簡單的攻防，人民跟著看跟著罵也爽，這樣不好嗎？
但是人畢竟不是神，就算一個人在某個族群裡是神，換個族群他可能就是騙子、敗類，因此讓人上神壇，就表示有一百種方法讓他滾下來。這對於各種手段盡出的選戰來說，算是樹立了基本的規則：要攻擊某黨派，就攻擊帶頭的人。
這種做法在我看來覺得，好像我們選舉選出來那些人，一個人就可以讓整個國家運作了，其他東西都不用看一樣。各種媒體對這些個人的篇幅給的有點太多，感覺比較像是選偶像，不像是選首長。
非是即非的二元論：大家來找造成現況的元兇
最近這幾年很常看到的打法是「XXX不用負責嗎？」就是藍綠在比誰執政比較久，誰是造成現在社會現況的元兇。這類文章內文通常都是很簡單的說了一個政策，一個數據統計，然後再把當初是誰執政的推上去，讀完就有一個理所當然的答案：所以XXX就是爛。
在推政策的時候，民間風向、中美日關係、權貴的角力等等完全不會被放進去一起討論，然後失敗政策就成了很單純的惡意，一定是圖利某些人、一定是中飽私囊、一定是要賣台。
以日本政策每五年一次的檢討來看，每個短中長期計畫做了一定要修正，不管是KPI還是施政方向、政策評價方式。每年的每個政策都一定會有好有壞，在這個五年失敗的政策，持續到下個五年可能就成功了，讓某族群損失的政策，也可能同時救了另外好幾個族群，這些事都不是因為單一原因所以會發生單一結果那麼單純。
之前研修的時候講師拿長野縣的空屋問題來做例子。長野空屋率很高，那表示長野很爛，到處都是廢墟嗎？其實不然，是因為長野有輕井澤這個度假勝地，所以東京還有日本各地有錢人很愛在長野買別墅，別墅一年中的居住率不高，大家也不會把戶籍放在別墅，所以數據上來說空屋率很高。
因此要做政策規劃的話，不能光看數據，還要對數據背後的原因去做分析研究，之後經過不斷地試錯以後，才能做出稍微符合現況的政策規劃。絕對不是那些政論文章寫得那麼簡單。（甚至我都有點懷疑台灣做統計的精確度，畢竟連大家戶籍都亂放了）
結語：看清公民參與的真相，心平氣和才能前進
選戰造成的負面能量，其實才是驅動人民去投票的原動力。
就像我們大多會因為遇到爛店員上網客訴，卻不太會因為遇到好店員就去到處宣揚。在看這些選舉相關新聞的時候，千萬部要忘記這些資訊都是被閹割過的，完整的真相——特別是真正重要的部分——絕對不會在網路上或是任何媒體上流傳。
大家去投票，和平討論自己的看法，我覺得是一件很好的事，但因為別人不認同自己的想法就把人當白癡，甚至跟家人朋友吵架這就不太好了。
要知道很多事是選舉不能改變的，那些事才是我們該面對的現實。
就像我常問：你可以決定垃圾車什麼時候來、停在哪裡嗎？最近大家在講的桃園高鐵站跟台鐵站離很遠的問題，我們有辦法改變嗎？政府的建設、建商的規劃，我們如果反對的話要怎麼用體制內的方式去影響？
如果覺得只是可以上網罵總統就是民主的話，那我們可能離民主還有很長一段路要走。
台灣人要團結，只要是大家以後還想住在台灣，不管你是什麼族群認同，什麼階級背景，大家都要想辦法理解共生，這才是通往民主的路。要知道民主是要付出代價的，不是大家平常沒去了解政策規劃，到選舉靠選自己喜歡的政治人物就民主了。
說到底我最不爽還是台灣不管哪個政黨執政都沒做到政策跟數據普及化，而是在那造神作秀，預算到底都去哪了啦。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：[閒聊] 我不樂見的台灣選戰打法
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航