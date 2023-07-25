2023/07/25,
性別

G點電視編採手記：一眾跨性別人士請願，遞交更改身分證性別申請

G點電視編採手記：一眾跨性別人士請願，遞交更改身分證性別申請
圖片由作者提供｜攝影：Louis

我們想讓你知道的是

Ｑ和Henry的跨性別更改身分證案勝訴後，入境處至今仍未對跨性別人士更改身分證相關政策作出更新。目前政策仍然沿用被裁定違憲的政策，未接受下身手術證明以外的證明文件。

文：清茶

跨青時刻 Quarks於7月8日發起更改身分證性別請願行動，13位跨性別人士親身到達入境事務大樓，遞交更改身分證性別標記申請，冀入境處正視跨性別社羣的需要。

今年二月，Ｑ和Henry的跨性別更改身分證案中，終院頒下判詞，五位法官一致裁定入境處要求跨性別男性完成下身手術才能換證，侵犯了他們在《香港人權法案》第14條下享有身體完整性（body integrity）的權利，令跨性別人士被迫陷入基本權利被侵犯，或接受侵入性強、醫學上卻非必要的手術的兩難局面。

縱觀全球，很多國家或地區的性別承認制度皆向更人性化的方向發展，如接納跨性別人士自我聲明（self-determination）或僅要求一定程度的醫學證明，手術不再必須。下身手術不僅侵入性強、復原時間長，亦會令人失去生育能力，所以不是每位跨性別人士都願意或適合進行手術。

但Ｑ和Henry的案件勝訴後，入境處至今仍未對跨性別人士更改身分證相關政策作出更新。目前政策仍然沿用被裁定違憲的政策，未接受下身手術證明以外的證明文件。跨青時刻期望這次行動能引起入境處的關注，盡快更新政策。

後記

文：Louis

跨青時刻這次行動，只用了短短一星期左右的時間組織，卻有13位跨性別朋友現身參與，有人已在網上提交表格，也有人還未申請，卻現身支持朋友，足見跨性別朋友對換證的渴求。

由二月終審法院裁定Ｑ和Henry勝訴至今已近半年，但入境處仍稱「正在檢視政策」，換證的時間遙遙無期，只有等待。但從他們團結的力量可見，道路漫長，但仍然有很多同伴互相關心和支持，正是令到他們繼續行動的原因。

看著他們交表的時刻，從後旁觀的我只想公義盡快來臨，讓他們不用再等待。

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圖片由作者提供｜攝影：Louis
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責任編輯：Alex
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