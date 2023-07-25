G點電視編採手記：一眾跨性別人士請願，遞交更改身分證性別申請
我們想讓你知道的是
Ｑ和Henry的跨性別更改身分證案勝訴後，入境處至今仍未對跨性別人士更改身分證相關政策作出更新。目前政策仍然沿用被裁定違憲的政策，未接受下身手術證明以外的證明文件。
文：清茶
跨青時刻 Quarks於7月8日發起更改身分證性別請願行動，13位跨性別人士親身到達入境事務大樓，遞交更改身分證性別標記申請，冀入境處正視跨性別社羣的需要。
今年二月，Ｑ和Henry的跨性別更改身分證案中，終院頒下判詞，五位法官一致裁定入境處要求跨性別男性完成下身手術才能換證，侵犯了他們在《香港人權法案》第14條下享有身體完整性（body integrity）的權利，令跨性別人士被迫陷入基本權利被侵犯，或接受侵入性強、醫學上卻非必要的手術的兩難局面。
縱觀全球，很多國家或地區的性別承認制度皆向更人性化的方向發展，如接納跨性別人士自我聲明（self-determination）或僅要求一定程度的醫學證明，手術不再必須。下身手術不僅侵入性強、復原時間長，亦會令人失去生育能力，所以不是每位跨性別人士都願意或適合進行手術。
但Ｑ和Henry的案件勝訴後，入境處至今仍未對跨性別人士更改身分證相關政策作出更新。目前政策仍然沿用被裁定違憲的政策，未接受下身手術證明以外的證明文件。跨青時刻期望這次行動能引起入境處的關注，盡快更新政策。
後記
文：Louis
跨青時刻這次行動，只用了短短一星期左右的時間組織，卻有13位跨性別朋友現身參與，有人已在網上提交表格，也有人還未申請，卻現身支持朋友，足見跨性別朋友對換證的渴求。
由二月終審法院裁定Ｑ和Henry勝訴至今已近半年，但入境處仍稱「正在檢視政策」，換證的時間遙遙無期，只有等待。但從他們團結的力量可見，道路漫長，但仍然有很多同伴互相關心和支持，正是令到他們繼續行動的原因。
看著他們交表的時刻，從後旁觀的我只想公義盡快來臨，讓他們不用再等待。
相關文章：
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。