「不停讓行人」大執法上路半個月，網路輿論怎麼看？為何交通部負聲量狂飆？
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兩波負聲量高峰，分別為王國材回應有民眾疑似刻意站在斑馬線上不動的事件，以及王國材回應「行人闖紅燈也要讓」的規定。總體而言，7月以來交通部與王國材的負面聲量中，有高達近7成與停讓行人的議題有關，而此政策本身的負面聲量也遠遠大於正面聲量。
為了洗刷台灣「行人地獄」惡名，立法院今年4月三讀修正《道路交通管理處罰條例》，提高未停讓行人的罰責，另為展現政府降低行人交通事故死傷的決心，警政署自今年5月1日起實施路口安全大執法工作，然而就在5月中旬，一名台南市三歲女童行經斑馬線時不幸被休旅車撞死，引發輿論譁然。
此外，「不停讓行人」大執法也正式於今年6月30日開始實施，規定汽車行近行人穿越道若不暫停讓行人先通過，將加重罰則，違規最高可罰新台幣6000元、記點3點，並須參加道安講習三小時。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集「交通部」與「交通部長王國材」在「不停讓行人」大執法施行前後的網路輿情聲量數據，調查範圍自今年6月26日至7月16日止。結果發現，交通部與王國材的負聲量從6月底就開始累積，截至7月16日為止共累積17982則負聲量。
其中兩波負聲量高峰分別為王國材回應有民眾疑似刻意站在斑馬線上不動的事件，以及王國材回應「行人闖紅燈也要讓」的規定，單日聲量達3400多則與2400多則。總體而言，7月以來交通部與王國材的負面聲量中，有高達近七成與停讓行人的議題有關，而此政策本身的好感度（正聲量與負聲量的比值）也只有0.24，代表著負面聲量遠遠大於正面聲量。
進一步針對未停讓行人加重開罰新制的議題，進行網路負面留言內容的風向分析，網路數據分析發現，討論「行人違規也該提高罰則」相關聲量佔比高達52.3％、質疑政策恐造成人車對立佔比14.2％、提醒行人違規恐罰不到佔比9.2％、批評法規矯枉過正佔比6.8％、譏諷台灣反而成為「行車地獄」佔比4.7％、詢問不知道怎麼檢舉行人違規佔比2.9％、提出很多行人在斑馬線上站著不走佔比2.7％。
另外，還有批評政府無能、認為執法反而助長行人違規、嘲諷「四輪大爺很生氣」等評論，各自佔比2.5％。總體而言，網路風向一面倒地批評，認為若行人違反交通規則也應該受罰，網友提出憂慮指，為了掃除「行人地獄」惡名，大執法下反而可能讓台灣變成「行車地獄」，最終將會加深人車對立的狀況。
從網路數據分析結果可以發現，人本交通、行人路權的意識在多數網友心中尚不普及，也不認為交通規則的目標是為了保護行人的安全，此外，有網友提出，行人違反交通規則的罰鍰金額，與行車者違反交通規則的罰鍰金額應該齊平，這也顯示著，鮮少網友的評論意識到罰鍰金額是根據危害程度來決定，畢竟行車者是駕駛著足以「殺人」的交通工具，本來就應該更遵守交通安全。
傳統上，改善交通有所謂「3E」的概念，代表應該兼顧工程、教育、執法，三者缺一不可。
然而，交通部在近期宣傳「不停讓行人」大執法政策時，往往聚焦在「怎麼罰違規車輛」，反而沒有納入交通改革政策中同樣重要的其他議題，例如健全的人行設施、連續暢通的實體人行道、退縮斑馬線、完善的標線設計等，或者討論台灣的駕訓制度是否需要進行改革，前述種種都可說是隻字未提。
這樣的政策設計如同頭痛醫頭，腳痛醫腳，並沒有從根本做起進行改革，交通部無疑是怠忽職守、放任人車對立持續激化，由此可知，台灣想要擺脫行人地獄惡名，恐怕沒那麼簡單。
本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此
原標題：「不停讓行人」大執法上路半個月 交通部負聲量狂飆
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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