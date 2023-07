【影評】《奧本海默》崇拜主義中的「裂變」與「融合」，名導諾蘭的陽剛再度忽略了女性？

「我現在蛻變為死神,世界的毀滅者。」—— 《薄伽梵歌》 (Bhagavad Gita)第十一章第三十二節

原子彈之父、曼哈頓計劃、太平洋戰爭、珍珠港事變、廣島與長崎

1904年出身於紐約市德裔猶太家庭的的羅伯特奧本海默(Julius Robert Oppenheimer,1904-67),父親為紡織品公司總裁,母親則為畫家。

1927年,奧本海默於德國哥廷根大學完成物理學博士學位後,曾於1929至43年間,於加州大學柏克萊分校任教高等物理課程。二戰期間,奧本海默參與由美國陸軍工兵隊格羅夫斯中校(Leslie Richard Groves Jr.,1896-1970)領導的「曼哈頓計劃」。

同時,於新墨西哥州Los Álamos(西語為橡樹)實驗室,集結英美精銳科學家,於1945年以約翰多恩的《聖十四行詩》中為靈感命名的「三位一體」(Trinity)試驗中,成功引爆首枚研發的內爆式核武「小工具」,因此,同行暱稱奧本海默,是為「原子彈之父」。

英國鬼才導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)2023年交織核爆實驗、崇拜主義、法庭辯論、浪漫私情的《奧本海默》,改編自2005年凱柏德(Kai Bird)、馬丁薛文(Martin J. Sherwin)合著的傳記小說《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》。

本書以馬丁薛文耗時25年,匯集奧本海默相關史料以及訪談素材而成。《奧本海默》也是諾蘭繼2017年《敦克爾克大行動》之後,第二部以二戰為背景的磅礴大作。

與老班底攝影師霍特瑪(Hoyte van Hoytema)搭擋,採用65毫米膠片拍攝,以IMAX 70毫米投影,其身臨其境之感,縮短了觀者與天才之間的距離——自鳴得意、卻滄桑困惑、佈滿細紋的削瘦臉龐,既是遠景又是鏡像,一言一語、一悲一嘆,皆代表著人類歷史重大事件的震撼性。

Photo Credit: 環球影業

奧本海默的原子彈爆炸——席尼墨菲的三大武器

飾演奧本海默的愛爾蘭裔實力派席尼墨菲(Cillian Murphy),長年為諾蘭《黑暗騎士》系列與《敦克爾克大行動》配角老班底,但幾近瘦骨嶙峋的體型,卻是擔任《奧本海默》重責大任中最有說服力的武器之一,與他並肩作戰的軍事將領們那樂觀而堅定的性格形成鮮明對比。