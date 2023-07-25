TNL+ 2023/07/25,
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【影評】《奧本海默》崇拜主義中的「裂變」與「融合」，名導諾蘭的陽剛再度忽略了女性？

【影評】《奧本海默》崇拜主義中的「裂變」與「融合」，名導諾蘭的陽剛再度忽略了女性？
Photo Credit: 環球影業

我們想讓你知道的是

諾蘭是高度陽剛主義的，對於男性角色細細琢磨，對於女性角色的處理明顯粗略，打從《黑暗騎士》與《星際效應》便可略知一二。而《奧本海默》片中兩位女性要角，青春大好時，卻好似都成為奧本海默求學時期，熟稔的畢卡索系列抽象畫作《哭泣的女人》一般，無助無依。

「我現在蛻變為死神，世界的毀滅者。」——《薄伽梵歌》（Bhagavad Gita）第十一章第三十二節

原子彈之父、曼哈頓計劃、太平洋戰爭、珍珠港事變、廣島與長崎

1904年出身於紐約市德裔猶太家庭的的羅伯特奧本海默（Julius Robert Oppenheimer，1904-67），父親為紡織品公司總裁，母親則為畫家。

1927年，奧本海默於德國哥廷根大學完成物理學博士學位後，曾於1929至43年間，於加州大學柏克萊分校任教高等物理課程。二戰期間，奧本海默參與由美國陸軍工兵隊格羅夫斯中校（Leslie Richard Groves Jr.，1896-1970）領導的「曼哈頓計劃」。

同時，於新墨西哥州Los Álamos（西語為橡樹）實驗室，集結英美精銳科學家，於1945年以約翰多恩的《聖十四行詩》中為靈感命名的「三位一體」（Trinity）試驗中，成功引爆首枚研發的內爆式核武「小工具」，因此，同行暱稱奧本海默，是為「原子彈之父」。

英國鬼才導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）2023年交織核爆實驗、崇拜主義、法庭辯論、浪漫私情的《奧本海默》，改編自2005年凱柏德（Kai Bird）、馬丁薛文（Martin J. Sherwin）合著的傳記小說《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》。

本書以馬丁薛文耗時25年，匯集奧本海默相關史料以及訪談素材而成。《奧本海默》也是諾蘭繼2017年《敦克爾克大行動》之後，第二部以二戰為背景的磅礴大作。

與老班底攝影師霍特瑪（Hoyte van Hoytema）搭擋，採用65毫米膠片拍攝，以IMAX 70毫米投影，其身臨其境之感，縮短了觀者與天才之間的距離——自鳴得意、卻滄桑困惑、佈滿細紋的削瘦臉龐，既是遠景又是鏡像，一言一語、一悲一嘆，皆代表著人類歷史重大事件的震撼性。

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Photo Credit: 環球影業

奧本海默的原子彈爆炸——席尼墨菲的三大武器

飾演奧本海默的愛爾蘭裔實力派席尼墨菲（Cillian Murphy），長年為諾蘭《黑暗騎士》系列與《敦克爾克大行動》配角老班底，但幾近瘦骨嶙峋的體型，卻是擔任《奧本海默》重責大任中最有說服力的武器之一，與他並肩作戰的軍事將領們那樂觀而堅定的性格形成鮮明對比。

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