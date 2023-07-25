2023歐洲彩虹地圖出爐 列各國性／別小眾人權排名

撰文：Jeffrey｜文字編輯：Jinner｜網站編輯：Beth｜製圖：Beth

今年5月，性／別小眾倡議組織ILGA-Europe發表2023年歐洲彩虹地圖及指數，依歐洲眾多國家2022年的性／別小眾人權狀況列出排行榜。第一名是地中海小國馬耳他，港人熟悉的英國只佔中游位置，而一些極權國家和伊斯蘭教國家則毫無懸念排於榜末，但一個大家極為熟悉的極權國家卻竟然不是倒數第一。這些國家過去一年究竟有何功與過？

指數每年發表 依七類條件評分

歐洲彩虹地圖及指數每年都會發表，審視49個國家的性／別小眾法律和政策，得出0至100％的分數，越高分表示越尊重性／別小眾的人權。評分依照74項條件來釐定，這些條件分為七大類：平等與一視同仁、家庭、仇恨罪行與仇恨言論、法律性別認可、雙性人的身體完整性、公民社會空間，以及政治庇護。彩虹地圖及指數展示整個歐洲的政策現況，同時會向每一個國家提出建議，鼓勵政客回應最迫切的法律和政策議題，而這些建議是從網上諮詢歸納出來的，諮詢對象是這些國家的性／別小眾組織，因此建議都相當貼地。

馬耳他連續八年奪冠 與香港同為前英國殖民地

今年排名第一的是馬耳他，得分為89％，連續第八年獲得這項殊榮。這個地中海島國面積大約只有香港的十分之一，與香港同樣曾經是英國殖民地，長達150年。今年九月，馬耳他會舉行歐洲性／別小眾盛事EuroPride，而去年取得的成績包括衛生部門宣布男男性接觸者捐血的準則改為與別人相同，以及將性別安康診所（Gender Wellbeing Clinic）搬到較大較方便的地點等等。名列前茅的還有比利時（76％）、丹麥（76％）和西班牙（74％）。

英國處於中游 組織批發展停滯不前

英國是近年不少香港人的首選移居地，相信不少讀者會關心當地性／別小眾人權狀況。出乎意料之外，英國今年得分只有53％，排名第17，但原來該國2012年至2015年曾經連續四年佔據榜首。「英國政府以前可以聲稱自己擁有世界級的法律，能保護性／別小眾，但現在不能了。今年的報告顯示我們的歐洲鄰居持續進步，英國卻停滯不前。」當地性／別小眾組織Stonewall傳訊及外務總監Robbie de Santos說。「下屆政府是有可能將英國帶回正軌的，我們的政黨領袖必須把握機會，釋放全英性／別小眾的潛能。說回現時，英國政府務必兌現承諾，禁止拗直治療，並為通過《蘇格蘭性別認可改革法案》開綠燈，這樣至少可以終止停滯不前的狀況。」此外，英國政府最近改革入境政策，計劃將一些前往英國尋求政治庇護的人遣返到盧旺達，ILGA-Europe指可能會使「一些性／別小眾尋求庇護者承受前所未有的暴力風險」，亦是英國排名下跌的原因。

巴爾幹半島有驚喜 希臘第13黑山第10

橫觀整個歐洲，似乎較為開放的國家都集中在西歐和北歐，例外的是巴爾幹半島上的希臘和黑山（Montenegro）。希臘得分為57％，排名第13。ILGA-Europe指總理米佐塔基斯（Kyriákos Mitsotákis）持續支持法律改革，提升性／別小眾的權利；2021年，希臘政府採取了為期三年的《國家性／別小眾平等策略》，又為採取較開明的家庭法律諮詢了公眾，之後亦一直有「考慮推行婚姻平權」。黑山的成績更佳，得分為61％，排名第10，是東歐唯一能躋身前十名的國家。ILGA-Europe指當地政府希望草擬性別認同法律，因此去年公開招募工作小組成員，小組7月成立，成員包括兩個當地的性／別小眾組織，12月法律草擬完成，現已進入最後確定的階段，計劃今年內實施，然而政府8月倒台，是法律實施的隱憂。此外，去年10月第10屆黑山同志遊行亦順利舉行，有超過3千名平民與數名政府代表出席。

波蘭得歐盟最低排名 政府官員帶頭歧視

從2020年到今年，歐盟中排名最低的國家都是波蘭，今年得分為15％，比去年的13％微升兩個百分點，排名第42，緊隨另外兩個歐盟成員國保加利亞（20％）和羅馬尼亞（18％）之後。ILGA-Europe指波蘭未有為性／別小眾提供法律權利和保障，例如沒有同性伴侶制度，仇恨罪行法律亦未有涵蓋性傾向和性別認同。更甚者，去年「中央政府發表了不少仇恨言論，這一如以往是嚴重的問題」，指的是右翼民粹執政黨法律與公正（Prawo i Sprawiedliwość）主席Jarosław Kaczyński說「12歲女孩宣稱自己是同志」是「瘋狂的，必須制止」，還有教育部長Przemysław Czarnek說性教育工作者「洗腦」，鼓勵小孩改變性別認同，導致近來青年自殺數字上升。

榜末為極權和伊斯蘭國家 俄羅斯未有包尾

榜末四個國家的得分均為單位數字，分別為俄羅斯（8％）、阿美尼亞（8％）、土耳其（4％）和阿塞拜疆（2％）。俄羅斯雖然被稱為極權國家，但法律性別認可卻不算極為落後，例如更改性別是毋須做手術的。阿美尼亞似乎更保守，只允許國民更改名字，禁止更改性別，但去年卻突然撤銷男男性接觸者的捐血禁令，是少有的德政。土耳其是伊斯蘭教國家，保守是理所當然的，但原來當地法律允許更改性別和名字，已比很多伊斯蘭教國家先進。包尾的阿塞拜疆是著名的極權國家，當然同樣保守，但原來法律沒有明文禁止性／別小眾捐血，亦令人詫異。

歐洲輿論越趨分化 政界努力還擊