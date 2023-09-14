一間健康的儲能公司需要哪些人才？
我們想讓你知道的是
在一間健康的儲能電池的組織架構設計裡，灰色底的是大部分儲能電池公司都已經配備的人才，橘色底的是未配備的人才，藍色底的則是同場加映儲能公司轉型或升級需要額外配備的人才。我們認為其中有三種人才最關鍵......
文：李宗融、李旭弘
「天乾物燥，小心火燭」真是一句至理名言，地球破紀錄十萬年來最熱，除了加拿大等地的森林大火之外，最近許多地方包含美國、台灣的儲能系統都發生火災，但儲能是再生能源的救援投手，既然無法避免，OK，那我們來看如何讓它成為可控制的風險。
我們在〈儲能系統全解析！行內人揭開儲能概念股在夯什麼〉開箱儲能系統，雖然儲能的應用場景很多，也有13種商業模式，但整體來說比較成熟的還是電網端儲能，火災自然就會發生在這裡，因此我們今天先聚焦談電網端儲能，也就是目前國內儲能公司十之八九業務落點之處。
國內的儲能公司多做系統整合，在〈一鍵拿下你參與儲能的供應鏈站位競爭分析〉提到儲能供應鏈可約略分為上中下游：電芯、模組、系統整合，也就是說我們大多數的儲能公司都屬於下游。在特別重技術的全球儲能產業，如果公司沒有持續在技術及專業上保持領先，也就是跟你的上下游學習，要活得久只怕不容易。
大爭之世，凡有血氣，必有勝心。既然想要活得久，如何轉型找團隊？如何轉職找位子？具備什麼背景或專業的最容易成功？我們認為最有機會是下面這四種人（公司）：
- 太陽光電／綠能產業的從業人員：台灣這些年培育許多太陽能／風電／汽電共生或綠能相關的從業人員，對電力轉換、佈線等知識與技術了解甚深，在發電端搭配儲能正能發揮其產業知識。
- 電力產業的從業人員：電網端儲能需要與高壓、特高壓昇壓站併接，這是傳統電力產業的擅場，只要稍加訓練，即可立即投入儲能產業發展。
- 產業分析產業規劃人員：傳統產業分析規劃的技能包括產業鏈分析、市場規模分析、競爭者分析等技能，皆可應用於儲能產業分析。電網不穩定的因素短期都會存在，因此除了電網端儲能，將會慢慢有發電端儲能以及用戶端（需求端）儲能的各種應用場景，及早卡位，更可洞悉整個產業的歷史結構變化，甚至找到創業的機會。
- 投資分析人員：投資分析人員需蒐集、分析及評估有關經濟、市場及公司狀況等資料，以作為高階經理人投資參考。綜觀未來，儲能將持續穩定發展，作為投資分析人員，厭倦了低成長低報酬的環境，更應該投身於高成長、具長期投資性的儲能產業發展，甚至找到各種投資機會。
儲能電池公司需要的三種關鍵人才
接著，我們來看什麼樣的公司組織架構設計，可以最大程度提高打擊率。下圖是一間健康的儲能電池的組織架構設計，你可以跟動力電池的組織架構設計搭配著看。灰色底的是大部分儲能電池公司都已經配備的人才；橘色底的是未配備的人才；藍色底的則是同場加映儲能公司轉型或升級需要額外配備的人才。我們認為其中有三種人才最關鍵：
- 儲能電池公司需要的第一種關鍵人才：專案主管
要成為一個好的專案主管需要以下四種能力：
1. 產品專業知識：了解儲能的能源管理系統（EMS）邏輯設計、開發及維護，具備EMS及監控系統軟體介面整合的應用知識，進而建立相關系統功能與通訊協議等規格書與設計文件。
2. 專案管理追蹤：理解台電電力交易平台商品並進行管控。
3. 溝通協調：儲能案場現場溝通協調、驗收、教育訓練、維運工作。
4. 高壓系統經驗：儲能案場一般搭配太陽能或風電案場（20MW以上輸電級），且電力端併接於特高壓系統（如69KV、161KV等），因此需了解高壓電系統作業程序。
- 儲能電池公司需要的第二種關鍵人才：研發部的工程師們
以前的電池模組廠只需交貨模組，單純在模組內管理電芯的狀態及保護（BMS），最終產品是由系統廠或品牌廠進行組裝及整合。但現今的儲能市場應用比較特別，儲能櫃是將整個20呎或40呎貨櫃塞滿電池模組，可以說儲能櫃是一個大的電池模組。
所以研發部裡面的硬體、軟體、機構、電池分析、電控、熱模擬、結構分析工程師就是第二種關鍵人才，我們先總稱他們為產品設計工程師吧。
他們首先要清楚客戶所選用的電芯或模組的特性，因為每種電芯特性曲線不同，所以應用的系統也不同，有的系統應用於高C-rate充放，有的系統應用於長時間放電，因此設計時BMS保護參數需針對電芯進行調整外，在櫃體內部空調散熱機制就必須經過嚴謹的熱流分析模擬，來找出最佳化的散熱及溫控方式。
- 儲能電池公司需要的第三種關鍵人才：雲端資料庫工程師及演算法工程師
因為我在儲能電池模組廠工作，因此我特別多講一點公司轉型或升級需要的人才。
一般儲能案場必須提供SCADA通訊監控特高壓昇壓站之數位電表、變壓器電壓變化、溫控設備溫度、設備運轉及開關狀態等資訊，並搭配時間同步器，精準紀錄昇壓站事件資訊及狀態，以符合台電資料上傳及調度應用，並藉由雲端資料庫儲存案場數據後透過演算法分析，精準預估系統電池剩餘容量（SOC）、電池健康度（SOH）及電池安全度（SOS）等資訊，但目前本地比較少演算法人才，可與國外公司合作共同開發應用。
看起來很包山包海嗎！？正是因為夠具挑戰性，才適合你大膽探索，因為凡有血氣，必有勝心！
作者
李宗融
懷抱著救國救民的情懷，在沒有人相信台灣有能力發展儲能電池模組廠的狀況下，一個研發人毅然決然投入模組廠的建置與開發，現擔任來穎科技研發長及綠學院綠色帶路人。
李旭弘
一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證台灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任綠學院綠色帶路人。
本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此
原標題：一間健康的儲能公司需要哪些人才？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
我們想讓你知道的是
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供