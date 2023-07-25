解讀國民黨全代會：侯探長沒有值得稱道的政績，只能靠「警察故事」反轉選情？
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侯友宜的刑警生涯當然有可稱道之處，這些抽象價值本身也沒有問題。但硬要把從事刑警工作的動機、成就感和競逐總統大位時該守護的價值連在一起，反而讓人想追問，那麼難道他成為新北市副市長到新北市長這13年間，沒有任何值得稱道的政績？
文：趙君朔
7月23日的國民黨順利開完了全國代表大會，會上沒有出現任何要把現任候選人侯友宜換掉的聲音，黨主席朱立倫和獲得正式提名的侯友宜也先後對全國黨代表發表演說，傳達國民黨希望重返執政、翻轉台灣的願景。
當然這場沒有意外、乍看氣氛和諧的全代會是在侯友宜民調一路低迷，包括國民黨在內的多路非綠陣營勢力與國民黨內部多股勢力各懷鬼胎的背景下召開的。因此國民黨的這兩位主角勢必在提出重返執政的願景之餘，要對眼前不利的政治情勢有所回應，這兩者也就是本文要討論的重點。
國民黨就是想當非綠大聯盟老大
先就政治策略來看，在716表面由館長和黃國昌發動、實為挺柯文哲的居住司法正義大遊行人數和氣勢都不如預期下，國民黨暫時避免了進一步淪為非綠陣營配角的危機。
因此朱立倫在開場演說中的最後一部分呼應了他一開始強調的（黨內）團結，說要團結所有可以團結的力量，不但國民黨要團結，還要和非綠的朋友一起團結，要努力結成非綠大聯盟。此外他還強調了這次決定提名侯友宜是透過最公平的民調、徵詢全體立委和縣市首長後所決定的，因此正當性和合法性無可質疑來反擊各方的質疑。
而侯友宜先是在會場外等待韓國瑜到場，兩人並在媒體包圍下熱情擁抱、交頭接耳。之後在獲得提名致詞提到國民黨執政的大城市首長姓名時，刻意講到了並非現任地方首長的韓國瑜，還說韓國瑜的金句「莫忘世上苦人多」一直都放在他心上。這是明顯示好的動作，也是國民黨若要由朱立倫帶頭去整合非綠陣營之前，必須要讓黨內呈現團結一致、韓粉歸位挺侯的形象。
侯友宜和韓國瑜昨天的熱烈互動，可以說暫時止住了侯民調繼續探底的危機。但韓國瑜之後是否會積極出面幫侯助選，讓之前不少還在大力批侯的韓粉直播主改口挺侯還需要觀察。
舉例來說，昨天全代會結束後，兩周前上傳影片大罵侯友宜的知名挺韓直播主「杏仁哥」並未更新發表挺侯的影片。另一位韓粉直播主「凍未條哥」只上傳一段在全代會場外很高興見到韓國瑜的幾十秒短影片。還有一位知名的韓粉直播主陳品宏，則是不改立場的周日開直播罵侯友宜只是在惺惺作態。
因此國民黨黨內是否真的就此做到朱立倫演說一開始就標榜的團結，其實還有很大的問號。但問題還不只在黨內，在國民黨開全代會的同一天晚上，在五月的徵召競賽中不幸輸給侯友宜的郭台銘晚上卻現身花蓮，和花蓮王傅崐萁有相當有好的互動。而在白天的全代會中，花蓮縣長徐榛蔚是少數沒有親自出席的國民黨籍縣市長。
不死心的郭台銘還會有動作
而且郭台銘稍早還發了一篇主題是只有他能將台灣拉回和平之路、擺脫政黨惡鬥，他自己「雖千萬人吾往矣」的臉書文。更有趣的是該則臉書文的第一則留言是他自己意有所指地放了四個圖像連在一起（投票箱、老虎、愛心、中華民國國旗）以暗示看他臉書的人要投他這個愛中華民國的虎霸王。
雖然郭始終還沒有正式鬆口參選，但只要侯在國民黨展現出表面的團結之下民調還是沒有明顯起色，那麼郭正式參選的態勢越明朗，國民黨內就會有一些地方諸侯和政客倒向郭台銘。
而郭還有一個國民黨沒有的優勢，是他有能力設法去勸說民眾黨的柯文哲和他合作。不像國民黨內大部分的聲音和朱立倫希望能整合非綠勢力的希望並不同調，國民黨內的政治人物目前對柯文哲還是展現出相當深的不信任。因此不論郭柯有沒有合流，朱要想整合這股合流或是最後沒有合流的兩股勢力都是困難重重。
而上述的分析只是針對眼前具體情況，去討論對各股勢力的最佳戰術是什麼。也就是國民黨希望就此呈現黨內團結，然後以非綠老大的身分去整合各方；郭台銘是看侯一路低迷，而頻頻試探風向並等待正式出手的最佳時機，然後先整合柯再回頭壓迫國民黨換侯。
柯則是如果發現民調從之前接收了一些對侯失望的國民黨選民支持的高峰一路下滑後，在兩害相權取其輕之下，只好接受郭的整合並獲得郭的金脈支援。在各區推出更多的區域立委候選人，來穩住自己身為頭號第三勢力的地位。
明明韓國瑜是票房毒藥，侯友宜如今卻深抱他
但對國民黨來說更深的問題在於，韓國瑜和韓粉在黨內固然是一股不可輕忽的勢力，但侯如此正面、積極的向韓國瑜路線靠攏，對於他要真正在大選中贏得中間甚至某些淺綠選民的支持其實毫無幫助，只是因為他現在實在太弱。
而且四年前他對自己過於信心，以至於決定對韓國瑜的選戰冷眼相待，才淪落到今天要回過頭去求韓的下場。這代表他一路走來根本談不上有任何高明的政治判斷，而且連治國戰略都付之闕如。才會為了幫民調止血，一急就去完全肯定韓國瑜和背後的各種韓粉四年前嚇走一堆中間、理性藍、知識藍選民，還讓蔡英文拿下史無前例的817萬票，變成台灣政治史上天險的路線。
而這種對世局的變化無感，只能拿一堆報紙上的時事標題集合起來，硬要湊出一個民進黨執政八年是造成台灣兵戰兇危、不公不義、黑金勾結、民生凋敝的扭曲形象。不但是朱立倫和侯友宜兩人空洞演說的主軸，更是韓國瑜路線的借屍還魂。
從2018到2023這五年世局的變化，根本只能用空前來形容，但國民黨這個百年老黨卻在這場它們自己都說是非常關鍵的一場選戰前，對台灣現在的處境提不出任何具體的論述和解方。而只是用一堆空洞的形容詞進行謾罵式樣的指控，和做一堆完全無法檢驗的承諾。如守護中華民國、翻轉台灣、捍衛民主自由等等。而要證明他們的指控和現實完全脫節最好的方法，就是回顧2008和2016之前兩三年的民意。
蔡英文並未像扁馬第二任後期般崩裂
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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