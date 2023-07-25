解讀國民黨全代會：侯探長沒有值得稱道的政績，只能靠「警察故事」反轉選情？

文：趙君朔

7月23日的國民黨順利開完了全國代表大會，會上沒有出現任何要把現任候選人侯友宜換掉的聲音，黨主席朱立倫和獲得正式提名的侯友宜也先後對全國黨代表發表演說，傳達國民黨希望重返執政、翻轉台灣的願景。

當然這場沒有意外、乍看氣氛和諧的全代會是在侯友宜民調一路低迷，包括國民黨在內的多路非綠陣營勢力與國民黨內部多股勢力各懷鬼胎的背景下召開的。因此國民黨的這兩位主角勢必在提出重返執政的願景之餘，要對眼前不利的政治情勢有所回應，這兩者也就是本文要討論的重點。

國民黨就是想當非綠大聯盟老大

先就政治策略來看，在716表面由館長和黃國昌發動、實為挺柯文哲的居住司法正義大遊行人數和氣勢都不如預期下，國民黨暫時避免了進一步淪為非綠陣營配角的危機。

因此朱立倫在開場演說中的最後一部分呼應了他一開始強調的（黨內）團結，說要團結所有可以團結的力量，不但國民黨要團結，還要和非綠的朋友一起團結，要努力結成非綠大聯盟。此外他還強調了這次決定提名侯友宜是透過最公平的民調、徵詢全體立委和縣市首長後所決定的，因此正當性和合法性無可質疑來反擊各方的質疑。

而侯友宜先是在會場外等待韓國瑜到場，兩人並在媒體包圍下熱情擁抱、交頭接耳。之後在獲得提名致詞提到國民黨執政的大城市首長姓名時，刻意講到了並非現任地方首長的韓國瑜，還說韓國瑜的金句「莫忘世上苦人多」一直都放在他心上。這是明顯示好的動作，也是國民黨若要由朱立倫帶頭去整合非綠陣營之前，必須要讓黨內呈現團結一致、韓粉歸位挺侯的形象。

侯友宜和韓國瑜昨天的熱烈互動，可以說暫時止住了侯民調繼續探底的危機。但韓國瑜之後是否會積極出面幫侯助選，讓之前不少還在大力批侯的韓粉直播主改口挺侯還需要觀察。

舉例來說，昨天全代會結束後，兩周前上傳影片大罵侯友宜的知名挺韓直播主「杏仁哥」並未更新發表挺侯的影片。另一位韓粉直播主「凍未條哥」只上傳一段在全代會場外很高興見到韓國瑜的幾十秒短影片。還有一位知名的韓粉直播主陳品宏，則是不改立場的周日開直播罵侯友宜只是在惺惺作態。

因此國民黨黨內是否真的就此做到朱立倫演說一開始就標榜的團結，其實還有很大的問號。但問題還不只在黨內，在國民黨開全代會的同一天晚上，在五月的徵召競賽中不幸輸給侯友宜的郭台銘晚上卻現身花蓮，和花蓮王傅崐萁有相當有好的互動。而在白天的全代會中，花蓮縣長徐榛蔚是少數沒有親自出席的國民黨籍縣市長。

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不死心的郭台銘還會有動作

而且郭台銘稍早還發了一篇主題是只有他能將台灣拉回和平之路、擺脫政黨惡鬥，他自己「雖千萬人吾往矣」的臉書文。更有趣的是該則臉書文的第一則留言是他自己意有所指地放了四個圖像連在一起（投票箱、老虎、愛心、中華民國國旗）以暗示看他臉書的人要投他這個愛中華民國的虎霸王。

雖然郭始終還沒有正式鬆口參選，但只要侯在國民黨展現出表面的團結之下民調還是沒有明顯起色，那麼郭正式參選的態勢越明朗，國民黨內就會有一些地方諸侯和政客倒向郭台銘。

而郭還有一個國民黨沒有的優勢，是他有能力設法去勸說民眾黨的柯文哲和他合作。不像國民黨內大部分的聲音和朱立倫希望能整合非綠勢力的希望並不同調，國民黨內的政治人物目前對柯文哲還是展現出相當深的不信任。因此不論郭柯有沒有合流，朱要想整合這股合流或是最後沒有合流的兩股勢力都是困難重重。

而上述的分析只是針對眼前具體情況，去討論對各股勢力的最佳戰術是什麼。也就是國民黨希望就此呈現黨內團結，然後以非綠老大的身分去整合各方；郭台銘是看侯一路低迷，而頻頻試探風向並等待正式出手的最佳時機，然後先整合柯再回頭壓迫國民黨換侯。

柯則是如果發現民調從之前接收了一些對侯失望的國民黨選民支持的高峰一路下滑後，在兩害相權取其輕之下，只好接受郭的整合並獲得郭的金脈支援。在各區推出更多的區域立委候選人，來穩住自己身為頭號第三勢力的地位。

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明明韓國瑜是票房毒藥，侯友宜如今卻深抱他

但對國民黨來說更深的問題在於，韓國瑜和韓粉在黨內固然是一股不可輕忽的勢力，但侯如此正面、積極的向韓國瑜路線靠攏，對於他要真正在大選中贏得中間甚至某些淺綠選民的支持其實毫無幫助，只是因為他現在實在太弱。

而且四年前他對自己過於信心，以至於決定對韓國瑜的選戰冷眼相待，才淪落到今天要回過頭去求韓的下場。這代表他一路走來根本談不上有任何高明的政治判斷，而且連治國戰略都付之闕如。才會為了幫民調止血，一急就去完全肯定韓國瑜和背後的各種韓粉四年前嚇走一堆中間、理性藍、知識藍選民，還讓蔡英文拿下史無前例的817萬票，變成台灣政治史上天險的路線。

而這種對世局的變化無感，只能拿一堆報紙上的時事標題集合起來，硬要湊出一個民進黨執政八年是造成台灣兵戰兇危、不公不義、黑金勾結、民生凋敝的扭曲形象。不但是朱立倫和侯友宜兩人空洞演說的主軸，更是韓國瑜路線的借屍還魂。

從2018到2023這五年世局的變化，根本只能用空前來形容，但國民黨這個百年老黨卻在這場它們自己都說是非常關鍵的一場選戰前，對台灣現在的處境提不出任何具體的論述和解方。而只是用一堆空洞的形容詞進行謾罵式樣的指控，和做一堆完全無法檢驗的承諾。如守護中華民國、翻轉台灣、捍衛民主自由等等。而要證明他們的指控和現實完全脫節最好的方法，就是回顧2008和2016之前兩三年的民意。

蔡英文並未像扁馬第二任後期般崩裂