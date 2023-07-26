警察以少女為誘餌被嫌犯性侵得逞，一切離譜行徑都源自「破案重於一切」
我們想讓你知道的是
這一切的根源，都來自「破案重於一切」的警察職場現況。那怕警方多一點點保護被害人的考慮，都不會叫一名少女從事這麼危險的釣魚嘗試。但是破案要最迅速、要使用最少的人力、不想跟別人分享功勞，導致整個過程荒腔走板。
文：石明謹（中央警察大學法律學研究所、國立體育大學體育研究所，退休員警）
對一場真正的災難沒有認識，是整個警察體系的悲哀。
日前桃園地方法院判處一名嫌犯八年有期徒刑。令人震驚的是，根據判決書所載之事實，該案年僅13歲的受害少女，竟然是因為警方叫她擔任偵查時的誘餌，與嫌犯約定性交易，在過程中被嫌犯載走性侵得逞。
時下青少年喜歡在網路交友，這是時代的趨勢無可厚非，在網路上自然也會有許多居心叵測的不良份子，同樣無可避免。一名少女在網路上認識了用網路誘導拍攝少女裸照，威脅與其見面的嫌犯，這是利用網路進行兒少性侵害的常見手法，並不罕見。
少女報警反而釀成悲劇
警方與教育機構，也經常利用各種機會進行宣導，一旦碰上這種現代「怪叔叔」，應該要避免與嫌犯繼續接觸，並立刻報警。這名少女雖然受到威脅手足無措，但是也知道要立即終止接觸，在告知父母後，立刻向中壢分局報案。
整個過程看起來是個完善且正確的處置，沒想到，真正的危害竟然是向警察報案。警方得知有嫌犯在網路上誘惑未成年少女，為了追求迅速破案，竟然叫這名年僅13歲的少女，約嫌犯出來見面，以便加以逮捕。最後造成少女原本已經脫離嫌犯的誘拐，報警之後反而遭到性侵的悲劇。整個事件中壢分局不但難辭其咎，甚至根本就是變相的加害人。
然而事件揭露之後，中壢分局對外說辭更是離譜。不但認為員警偵查行為並無疏失，少女被性侵是因為兩個沒想到，「沒想到少女會上嫌犯的車」、「沒想到員警徒步追不上嫌犯的車輛」，對於台灣人民來說，「沒想到報警會送你去讓嫌犯性侵」，才是真正的沒想到。
讓少女當誘餌非常不該
先不論警方使用所謂的「釣魚」辦案，在《刑事訴訟法》有可能因為引誘犯罪，而導致最終被判決無罪的可能性。即使是合理的誘捕偵查，要使用誘餌時，充當誘餌的女警，受過專業的訓練，在身上裝備合適的裝備，事前經過各種演練，都依然具有極高的風險。而中壢分局竟然叫一名年僅13歲，沒有受過訓練，甚至沒有完全行為能力的少女，去承擔這樣的風險。
再者，在警察處理案件的過程中，不管案件種類，避免加害者與被害者接觸都是最基本的原則。即使在警察機關內的偵查、訊問過程中，都要讓兩者隔離，以免產生衝突，置被害者於危險之中。本案讓被害人充當誘餌，加害者有可能施以暴力、脅迫，也可能持有凶器或是多人共同犯案的可能性，成年男性都會有極高危險性，更何況是性侵案件的加害者與未成年少女。讓這兩者單獨接觸的危險性，路人皆知，然而中壢分局卻完全不在乎。
祇想搶功卻不知周延部署
可笑的是，如果中壢分局能有完整的部署，事前做好準備，不讓嫌犯有脫逃的機會，就算發生上面的疏失，也不至於發生後續的悲劇。然而中壢警方竟然只有兩名員警參與辦案，也沒有追捕嫌犯的準備，眼睜睜看著少女被載走，警方只能高喊徒步追不上。最後竟然是在原地等待嫌犯是佛系犯案，在性侵少女之後充滿良知把被害人載回原處，否則萬一被害少女被擄走甚至殺害，更是難以彌補。
如果前面都是一連串的疏失所造成，事發後的處理心態則更令人髮指。少女被嫌犯載走之後，中壢警方沒有記下車號、沒有持續追查，也沒有通報轄區的警力支援協尋，事實上，嫌犯將少女載離之後，在300公尺外停車性侵。只要警方稍微用心追查，也許根本不至於發生少女遭到侵犯的悲劇，這段期間事不關己的不作為態度，讓警方與性侵幫助犯無異。
而這一切的根源，都來自「破案重於一切」的警察職場現況。那怕警方多一點點保護被害人的考慮，都不會叫一名少女從事這麼危險的釣魚嘗試，大可以請少女約出加害人，另外找女警扮演誘餌，或是投入更多的警力進行埋伏，都不會出現這樣的結果。但是破案要最迅速、要使用最少的人力、不想跟別人分享功勞，導致整個過程荒腔走板。
警察最重要工作是「防止案件發生」
警察最重要的功能是什麼？其實並不是破案，而是「防止案件發生」。破案的目的，其實也只是為了防止出現下一位受害者，因此，如何避免產生受害者才是警察的第一考量。
《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規定：
任何人對於兒童及少年不得迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害之環境。
《性侵害犯罪防治法》第15條規定：
警察人員於必要時應採取保護被害人之安全措施。
這些在法律上都有明確的規定，而不僅僅是警方在處理案件時需考量的原則而已。但是中壢警方不但沒有做到保護措施，甚至還讓被害人處於最危險的狀態，絕非簡單「我們有經過監護人同意」、「我們有交待她不要上嫌犯的車」就可以帶過的。
監護人跟被害人之所以同意，一是因為相信警察的第一考量是他們的安全，二是因為相信警察有保護他們的能力。他們不知道警察不但沒有考量他們的安全，也沒有保護他們的能力，簡單說，他們碰上了穿著制服的詐騙集團，被騙了。
根據規定《性侵害犯罪防治法》第18條規定：被害人為兒童或少年時，除顯無必要者外，直轄市、縣（市）主管機關應指派社會工作人員於偵查或審判時陪同在場，並得陳述意見。
刻意將社工人員排除在外，其心可議
本案直接跳過了這樣的法定程序，絕對不是因為警方不懂流程，因為在警方的「查處兒童及少年遭受性剝削案件作業程序修正規定中」，就有明確指示要有主管機關社工人員在場。然而一旦社工人員到場，熟知相關法令的社工人員，肯定不會同意這樣的誘捕辦案，這樣就會打壞警方的如意算盤，他們就騙不到少女冒著風險協助辦案。因此刻意避免少女及其監護人與社工單位接觸，其心可議。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL