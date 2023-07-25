2023/07/25,
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柬埔寨執政黨在無對手選舉中取得壓倒性勝利，發言人：「表明人們希望國家和平與發展的意願」

柬埔寨執政黨在無對手選舉中取得壓倒性勝利，發言人：「表明人們希望國家和平與發展的意願」
7月23日，一名金邊投開票所人員正在清點選票。Photo Credit: GettyImages

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「也有可能在短短三四個星期內，洪馬內就能成為首相。 讓我們看看其他人怎麼說，」下個月就滿71歲的洪森說道。「我是做出最大犧牲的人。 現在，我擁有絕對權力，但大約一個月後，我將無法像今天一樣擁有簽署任何法案的權力，」正在向中國靠攏的洪森說道。

柬埔寨首相洪森領導的執政黨聲稱在周日大選中以壓倒性優勢獲勝，幾乎獲得了議會125個席位的全部席位。執政的柬埔寨人民黨（CPP）發言人索伊桑（Sok Eysan）表示，反對派燭光黨並未反對此次選舉。

索伊桑表示，該黨以78%至80%的優勢獲勝。全國選舉委員會表示，在登記投票的970萬人中，投票率為84%。索伊桑對《美國之音》高棉語表示：「其他政黨可能會贏得一兩個席位。」「這是一次巨大的成功，是壓倒性的勝利，」他補充道。

「這次選舉表明了人們希望國家和平與發展的意願。」據索伊桑稱，大約有30萬張廢選票。

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Photo Credit: GettyImages
柬埔寨大選過後，民眾在等待渡輪。

而洪森在語音信息中表示，投票率意味著柬埔寨人參與了民主，這是對流亡領導人桑蘭西的回擊，桑蘭西呼籲人們通過銷毀、污損或作廢選票來破壞選票。

洪森說：「人們真正希望在現有的和平下獲得幸福和進步，他們希望擺脫總是破壞和平的極端分子。」

已被解散的柬埔寨救國黨（CNRP）的流亡領導人桑蘭西表示，選舉過程中存在違規行為，並指出在計票時大多數投票站的門窗都是關閉的。

「如果他們（CPP）保持這樣的保密性，那麼公佈的結果可信度將為零，」他週日在臉書上發文說。

這是柬埔寨第二次在沒有主要反對黨的情況下舉行選舉。 2018年，救國黨被最高法院解散，無法參加選舉。 2018年，執政的柬埔寨人民黨控制了議會全部125個席位。

18個政黨參加了周日的選舉，但沒有一個政黨對柬埔寨人民黨具有競爭力。柬埔寨人民黨的壓倒性勝利確保了洪森首相將延續其38年的權力，並準備將權力交給他的兒子、西點軍校畢業生洪馬內。洪森暗示，他的兒子可能在周日的無反對選舉後成為首相。

在周四發布的中國《鳳凰衛視》採訪中，洪森首相表示，執政黨有兩名主要候選人——他本人和洪馬內。

「也有可能在短短三四個星期內，洪馬內就能成為首相。 讓我們看看其他人怎麼說，」下個月就滿 71歲的洪森說道。

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柬埔寨首相洪森及其子洪馬內。照片攝於2009年

「我是做出最大犧牲的人。 現在，我擁有絕對權力，但大約一個月後，我將無法像今天一樣擁有簽署任何法案的權力，」正在向中國靠攏的洪森說道。他補充說，考慮這一轉變「不是為了我的兒子」，而是因為他的家人需要繼續維持這個東南亞國家的和平。

44歲的選民薩姆里斯·索菲亞（Samrith Sophea）表示，由於主要反對黨燭光黨缺席，選舉過程存在偏見。

「我認為有權競選的政黨沒有登記競選是有偏見的，」他說。

當局取消了燭光黨參加選舉的資格，因為其原始文件丟失。該黨發言人基蘇爾·菲里斯（Kimsour Pirith）表示，禁止燭光黨參加選舉的舉動是「不合理的」，並稱這次選舉不民主、不自由或多元化。

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Photo Credit: GettyImages
洪森長子洪馬內（右）與妻子Pich Chanmony於 7月1日在金邊參與柬埔寨人民黨的競選活動。

燭光黨活動人士斯羅伊·程（Sroy Chheng）表示，他投票是因為他希望能夠按照選舉法新修正案的要求參加下一次選舉。該修正案由洪森首相提出，要求政界人士在周日的選舉中投票，以便他們能夠在下一次選舉中競選公職。

「我對這次選舉並不滿意。 我只是履行了我的義務。」他說。

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目前流亡海外，柬埔寨燭光黨桑蘭西2003年投票的檔案照。

干丹省選民米奇·洪（Meach Huon）表示，他來投票是為了選擇一位領導人。不過，他說他希望在柬埔寨看到真正的民主。

「我們想要真正的民主，但現在不可能，」他說。

本文經美國之音授權刊登，原文見：洪森領導的柬埔寨人民黨在無對手選舉中取得壓倒性勝利

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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