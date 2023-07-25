2023/07/25,
商業

微軟收購暴雪有望成功，遊戲業即將三國鼎立？

微軟收購暴雪有望成功，遊戲業即將三國鼎立？
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

微軟雖然有XBOX部門統籌遊戲製作及發展，但目前的市場規模別說追不上遊戲業霸主Sony和騰訊，連暴雪、任天堂等都在和微軟在伯仲之間，種種狀況都導致微軟想要找個強者強強聯手。如果併購真的成功，微軟將成為遊戲業中第三大規模的公司。

文：不上進的財經人

本周（編按：7月17日當周）財經人最關注的一件市場大事就是微軟（microsoft）成功收購暴雪（blizzard）的機會看來越來越大了，微軟真的有望成為遊戲業的三巨頭之一。

微軟為什麼要收購暴雪？

微軟在2022年一月宣布要以687億美金收購暴雪，是遊戲界史上最大，也是微軟史上最大的交易案。而且是全額現金交易，真不愧是微軟，出手就是霸氣。

微軟身為科技巨頭，我相信應該不用多作介紹，但是暴雪又是誰？如果沒有玩遊戲的讀者們可能不知道，暴雪的中文全名為動視暴雪（Activision Blizzard），在遊戲界可是鼎鼎大名的開發商。不僅是美國上市公司，還是標普五百的成分股，旗下有很多知名遊戲，例如魔獸世界、星海爭霸、鬥陣特攻、暗黑破壞神、爐石戰記，還有許多長輩們愛玩的candy crush。

雖然大家都知道微軟喜歡併購別人，例如LinkedIn和GitHub，但為什麼現在會看上暴雪？（但其實微軟之前就併購過遊戲開發商，例如Minecraft的開發商）

主要有兩個原因：市場規模、遊戲種類。

首先，微軟雖然有XBOX部門統籌遊戲製作及發展，但目前的市場規模別說追不上遊戲業霸主Sony和騰訊，連暴雪、任天堂等都在和微軟在伯仲之間，種種狀況都導致微軟想要找個強者強強聯手。剛好暴雪也有這個意願，所以雙方一拍即合，如果併購真的成功，微軟將成為遊戲業中第三大規模的公司。

第二，遊戲種類方面微軟始終沒有辦法打入手遊市場，但偏偏手遊又是現在遊戲業發展的重點，騰訊就是靠著手遊打出一片天稱霸遊戲界。所以微軟看上暴雪的手遊子公司King，也就是candy crush的開發商，希望可以藉此踏入手遊領域。

當然除了上述兩個最重要的原因，還有微軟的元宇宙業務發展考量、XBOX Game Pass的雲端訂閱服務發展等，總之就是機關算盡，看起來是筆好投資。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

現在併購進度到哪？

但這件事當然不是微軟和暴雪雙方握手就結束了，還需要各國監管機構的點頭，畢竟這合併的規模太大，大家都擔心會造成市場壟斷，觸犯《反托拉斯法》。尤其微軟本身在科技界的規模就已經十分巨大，已經是《反托拉斯法》起訴的常客，現在再加上遊戲業的規模，各國無不擔心微軟會長成無法抗衡的超級巨頭。

但好在微軟也不是省油的燈，一步步打通關，當然還加上一點妥協和退讓，所以包括日本、南韓、歐盟等都先後點頭，目前最大的關卡就只剩英國和本次的主角美國。

美國聯邦貿易委員會（FTC）（有點像台灣的公平貿易委員會），一開始就持反對立場，不斷卡住併購案的進行，且併購案完成的期限是2023／7／18，所以拖過時間以後併購案就會失敗。後來FTC手段用盡後就改進到司法程序，向法院申請禁令，但加州聯邦法院已經在美國時間7／12駁回FTC申請的禁令，認為FTC給的理由不夠充分。

原本大家想說那是不是就告一段落了呢？當然是沒有。在法院宣布駁回禁令後，FTC很快宣布要上訴到聯邦上訴法院，繼續打司法戰，就是和大家說這場戲沒這麼快會落幕，請繼續拭目以待。

至於英國，英國競爭及市場管理局（CMA）在2022年4月就已經駁回申請，但近來態度似乎有點軟化。對外表示如果微軟和暴雪可以提出改善版本的必購方案，或許有機會核准放行。

簡單來說就是英國看來也快過關了，就剩美國這個最重要的市場，且也是微軟和暴雪總部的所在地還在卡關。

後記

財經人看到有些媒體報導說我們巴菲特爺爺，神機妙算早早買入微軟股票，如果這個併購案成功就可以獲利超過十億美金。有人就開始說消息就是不對等，我們這種平民百姓就只能當韭菜被收割。基本上我同意資訊不對等，一定會有人比我們更早知道消息，不管是透過任何手段。但我不同意的是把這歸咎成投資做不好的理由，投資做不好更多是因為不夠關注市場和沒有自我判斷的能力吧？

美國已經是相對資訊透明的市場，就算等微軟公布併購消息才買入股票，放到現在也還是賺錢啊，雖然沒有巴爺爺賺得多，但報酬率也不錯了吧。還是希望大家可以多關注市場消息（所以快追蹤我的IG和定期看我的文章），並養成判斷的能力，不要再怨天尤人當個韭菜。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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