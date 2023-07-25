微軟收購暴雪有望成功，遊戲業即將三國鼎立？
我們想讓你知道的是
微軟雖然有XBOX部門統籌遊戲製作及發展，但目前的市場規模別說追不上遊戲業霸主Sony和騰訊，連暴雪、任天堂等都在和微軟在伯仲之間，種種狀況都導致微軟想要找個強者強強聯手。如果併購真的成功，微軟將成為遊戲業中第三大規模的公司。
文：不上進的財經人
本周（編按：7月17日當周）財經人最關注的一件市場大事就是微軟（microsoft）成功收購暴雪（blizzard）的機會看來越來越大了，微軟真的有望成為遊戲業的三巨頭之一。
微軟為什麼要收購暴雪？
微軟在2022年一月宣布要以687億美金收購暴雪，是遊戲界史上最大，也是微軟史上最大的交易案。而且是全額現金交易，真不愧是微軟，出手就是霸氣。
微軟身為科技巨頭，我相信應該不用多作介紹，但是暴雪又是誰？如果沒有玩遊戲的讀者們可能不知道，暴雪的中文全名為動視暴雪（Activision Blizzard），在遊戲界可是鼎鼎大名的開發商。不僅是美國上市公司，還是標普五百的成分股，旗下有很多知名遊戲，例如魔獸世界、星海爭霸、鬥陣特攻、暗黑破壞神、爐石戰記，還有許多長輩們愛玩的candy crush。
雖然大家都知道微軟喜歡併購別人，例如LinkedIn和GitHub，但為什麼現在會看上暴雪？（但其實微軟之前就併購過遊戲開發商，例如Minecraft的開發商）
主要有兩個原因：市場規模、遊戲種類。
首先，微軟雖然有XBOX部門統籌遊戲製作及發展，但目前的市場規模別說追不上遊戲業霸主Sony和騰訊，連暴雪、任天堂等都在和微軟在伯仲之間，種種狀況都導致微軟想要找個強者強強聯手。剛好暴雪也有這個意願，所以雙方一拍即合，如果併購真的成功，微軟將成為遊戲業中第三大規模的公司。
第二，遊戲種類方面微軟始終沒有辦法打入手遊市場，但偏偏手遊又是現在遊戲業發展的重點，騰訊就是靠著手遊打出一片天稱霸遊戲界。所以微軟看上暴雪的手遊子公司King，也就是candy crush的開發商，希望可以藉此踏入手遊領域。
當然除了上述兩個最重要的原因，還有微軟的元宇宙業務發展考量、XBOX Game Pass的雲端訂閱服務發展等，總之就是機關算盡，看起來是筆好投資。
現在併購進度到哪？
但這件事當然不是微軟和暴雪雙方握手就結束了，還需要各國監管機構的點頭，畢竟這合併的規模太大，大家都擔心會造成市場壟斷，觸犯《反托拉斯法》。尤其微軟本身在科技界的規模就已經十分巨大，已經是《反托拉斯法》起訴的常客，現在再加上遊戲業的規模，各國無不擔心微軟會長成無法抗衡的超級巨頭。
但好在微軟也不是省油的燈，一步步打通關，當然還加上一點妥協和退讓，所以包括日本、南韓、歐盟等都先後點頭，目前最大的關卡就只剩英國和本次的主角美國。
美國聯邦貿易委員會（FTC）（有點像台灣的公平貿易委員會），一開始就持反對立場，不斷卡住併購案的進行，且併購案完成的期限是2023／7／18，所以拖過時間以後併購案就會失敗。後來FTC手段用盡後就改進到司法程序，向法院申請禁令，但加州聯邦法院已經在美國時間7／12駁回FTC申請的禁令，認為FTC給的理由不夠充分。
原本大家想說那是不是就告一段落了呢？當然是沒有。在法院宣布駁回禁令後，FTC很快宣布要上訴到聯邦上訴法院，繼續打司法戰，就是和大家說這場戲沒這麼快會落幕，請繼續拭目以待。
至於英國，英國競爭及市場管理局（CMA）在2022年4月就已經駁回申請，但近來態度似乎有點軟化。對外表示如果微軟和暴雪可以提出改善版本的必購方案，或許有機會核准放行。
簡單來說就是英國看來也快過關了，就剩美國這個最重要的市場，且也是微軟和暴雪總部的所在地還在卡關。
後記
財經人看到有些媒體報導說我們巴菲特爺爺，神機妙算早早買入微軟股票，如果這個併購案成功就可以獲利超過十億美金。有人就開始說消息就是不對等，我們這種平民百姓就只能當韭菜被收割。基本上我同意資訊不對等，一定會有人比我們更早知道消息，不管是透過任何手段。但我不同意的是把這歸咎成投資做不好的理由，投資做不好更多是因為不夠關注市場和沒有自我判斷的能力吧？
美國已經是相對資訊透明的市場，就算等微軟公布併購消息才買入股票，放到現在也還是賺錢啊，雖然沒有巴爺爺賺得多，但報酬率也不錯了吧。還是希望大家可以多關注市場消息（所以快追蹤我的IG和定期看我的文章），並養成判斷的能力，不要再怨天尤人當個韭菜。
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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