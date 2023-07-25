中國與寮國的「鐵桿」情誼正在改變嗎？學者表示美寮關係正處於「非常有利的位置」

文：林柏宏

新加坡智庫公佈的一份最新調查報告顯示，經常被外界視為親中的寮國對中國看法有所轉變，當地愈來愈多的民眾憂心中國影響力，而中國影響力的實際效益也在下降。學者分析，這顯示寮國不願只依賴中國，正努力在國際關係上走向獨立自主的路線，美國應藉此機會深化與寮國的合作，擴展雙邊關係。

在連接中國與寮國的中寮鐵路通車逾一年半後，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）週四（7月20日）報導，緊鄰中寮鐵路、位於寮國的磨丁經濟特區已出現了數十座建設中的寫字樓和倉庫，顯示與中國接壤的邊境小鎮磨丁正在崛起。

《華爾街日報》指出，儘管中國「一帶一路」倡議提出十年來，一些項目停滯不前或陷入爭議，甚至有時被外界質疑為開發中國家帶來不可持續的債務，但在寮國，「一帶一路」項目看似「生機勃勃」。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員Yu Hong就說，對中國來說，這是一個重要的巨型項目，而中寮鐵路的竣工表明「一帶一路」仍在按計劃進行，「這正是中國想要向世界傳達的信息」。

Photo Credit: GettyImages 4月13日，身著民族服裝的列車乘務員在中寮鐵路火車上替乘客表演。

中國熱錢湧入 寮國人受益但也憂心忡忡

中寮鐵路帶來的效益讓在「寮國國際諮詢公司」（LICO）擔任顧問的Mona（化名）對中國抱持正面評價。 Mona對《美國之音》說，他自己已經乘坐過中寮鐵路很多次了，稱這是寮國「最便捷的一條鐵路、速度非常快，價錢又很有競爭力」，而隨著中國透過中寮鐵路擴大對寮國的投資，他認為寮國「很多人因此獲得可觀利益」。

不過，雖然Mona大贊中國熱錢帶來的經濟效益，但在「寮國詩人酒店」（Lao Poet Hotel）擔任營運經理、因議題敏感而不願透露全名的Tui卻對此有不同看法，她對《美國之音》說：「中國人為所欲為，他們不尊重我們這裡的人民和規定。這與中文有關，我們（一些人因不會說中文）而無法與中國人溝通，這成為我們的問題。當中國人在我們國家投資時，我們因為無法與他們溝通，他們就帶他們的人來這裡工作，這讓（當地）其他人因此失業。」

在中國對寮國的影響力仍不容小覷之際，Tui的想法反映了不少寮國民眾的心聲，也與新加坡智庫近期一份報告的觀點相符。

Photo Credit: GettyImages 4月13日，一列開往寮國首都永珍的列車於中國雲南省昆明市的昆明站出發。

「中國干涉內政」疑慮衝擊中寮關係

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）7月17日發表一篇名為《寮國對中國看法的轉變》（「Changing Perceptions in Laos Toward China」）的調查報告，報告指出，愈來愈多的寮國受訪者對中國的經濟影響力感到擔憂，比例於2022年達65.8%，但2023年已增加到72.7%。

ISEAS亞細安研究中心兼任項目主任、同時也是此篇報告的作者林薇伶（Joanne Lin Weiling）在表示，在ISEAS於2023年的調查報告中，當寮國人被問到有什麼事件可能會惡化對中國的正面印象時，有56.7%的人選擇「中國干涉我國內政」，包括對寮國華裔公民的影響、43.3%的人認為是「中國利用經濟工具和旅遊業，來懲罰我國的外交政策選擇」，顯示「中國在寮國日益增長的存在，可能不可避免地引發對（寮國）國內干涉的擔憂」。

對此，林薇伶在接受《美國之音》訪問時進一步說明，中國實際上佔有寮國農業品80%以上的出口份額、更對其資助至少達800多個項目、總價值逾160億美元，大部分屬於「一帶一路」倡議的建設計劃。雖然兩國經濟聯繫密不可分，但林薇伶認為，寮國對中國基建的日益依賴，已經讓民眾對能源資源恐遭受北京控制感到畏懼，也擔憂環境受到衝擊，而雙邊的語言藩籬還可能加大分歧。

林薇伶說：「中國在『一帶一路』下（在寮國）建造愈來愈多的水電大壩，這確實有潛力幫助寮國成為『東南亞電池』，但許多人也擔憂破壞或影響安全、環境和民眾生計、或對如柬埔寨、泰國和越南等其他下游國家造成衝擊，以及憂心中國正加大對寮國的能源資源控制。當然民眾還有其他擔憂，包括這些發展對寮國社會結構的侵蝕，因為我們可以看到，實際上有很多當地企業正在被中國公民接管，甚至這些人也無法用寮國語進行溝通，但這種情況卻在寮國非常普遍。」

台灣政治大學東亞所特聘教授楊昊則說，對鄰近中小型國家提供經濟誘因及雙邊合作計畫，一直以來是北京加強其國家影響力重要的戰略和工具，而像寮國這樣的共產國家的政治政策者，更容易利用這些資源鞏固其政權以永續執政，但當地民眾可能希望的是能有更多的國際合作，除了避免被貼上「中國的附庸國」標籤，也不想要未來只因得罪北京，國家利益就遭受巨大衝擊。

楊昊告訴《美國之音》：「當一個中小型國家如果比較大量地長期依賴單一市場，國內當然會出現一些論辯，就是未來我們國家到底是不是會淪為大國身邊的附庸國，那當然寮國（寮國）作為是中南半島所謂的『CLMV』（指柬埔寨、寮國、緬甸和越南四國）的東協後進國家，它當然在面對這種大國施展誘因的這種脆弱性就會更顯著。」

Photo Credit：VOA/ AFP 2020年1月6日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見前寮國總理通倫·西蘇里

不想當中國衛星國 寮國努力走向獨立自主

雖然中國正透過中寮鐵路、水電大壩、經濟特區等基建項目，試圖擴大中國在寮國的影響力，甚至助長後者對其的依賴，但《寮國對中國看法的轉變》一文引述ISEAS從2019年至2023年的《東南亞態勢》（State of Southeast Asia）報告的數據指出，中國實際上對寮國的影響力正在下降。