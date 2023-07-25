中國與寮國的「鐵桿」情誼正在改變嗎？學者表示美寮關係正處於「非常有利的位置」
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當寮國人被問到有什麼事件可能會惡化對中國的正面印象時，有56.7%的人選擇「中國干涉我國內政」，包括對寮國華裔公民的影響、43.3%的人認為是「中國利用經濟工具和旅遊業，來懲罰我國的外交政策選擇」，顯示「中國在寮國日益增長的存在，可能不可避免地引發對（寮國）國內干涉的擔憂」。
文：林柏宏
新加坡智庫公佈的一份最新調查報告顯示，經常被外界視為親中的寮國對中國看法有所轉變，當地愈來愈多的民眾憂心中國影響力，而中國影響力的實際效益也在下降。學者分析，這顯示寮國不願只依賴中國，正努力在國際關係上走向獨立自主的路線，美國應藉此機會深化與寮國的合作，擴展雙邊關係。
在連接中國與寮國的中寮鐵路通車逾一年半後，《華爾街日報》（The Wall Street Journal）週四（7月20日）報導，緊鄰中寮鐵路、位於寮國的磨丁經濟特區已出現了數十座建設中的寫字樓和倉庫，顯示與中國接壤的邊境小鎮磨丁正在崛起。
《華爾街日報》指出，儘管中國「一帶一路」倡議提出十年來，一些項目停滯不前或陷入爭議，甚至有時被外界質疑為開發中國家帶來不可持續的債務，但在寮國，「一帶一路」項目看似「生機勃勃」。新加坡國立大學東亞研究所高級研究員Yu Hong就說，對中國來說，這是一個重要的巨型項目，而中寮鐵路的竣工表明「一帶一路」仍在按計劃進行，「這正是中國想要向世界傳達的信息」。
中國熱錢湧入 寮國人受益但也憂心忡忡
中寮鐵路帶來的效益讓在「寮國國際諮詢公司」（LICO）擔任顧問的Mona（化名）對中國抱持正面評價。 Mona對《美國之音》說，他自己已經乘坐過中寮鐵路很多次了，稱這是寮國「最便捷的一條鐵路、速度非常快，價錢又很有競爭力」，而隨著中國透過中寮鐵路擴大對寮國的投資，他認為寮國「很多人因此獲得可觀利益」。
不過，雖然Mona大贊中國熱錢帶來的經濟效益，但在「寮國詩人酒店」（Lao Poet Hotel）擔任營運經理、因議題敏感而不願透露全名的Tui卻對此有不同看法，她對《美國之音》說：「中國人為所欲為，他們不尊重我們這裡的人民和規定。這與中文有關，我們（一些人因不會說中文）而無法與中國人溝通，這成為我們的問題。當中國人在我們國家投資時，我們因為無法與他們溝通，他們就帶他們的人來這裡工作，這讓（當地）其他人因此失業。」
在中國對寮國的影響力仍不容小覷之際，Tui的想法反映了不少寮國民眾的心聲，也與新加坡智庫近期一份報告的觀點相符。
「中國干涉內政」疑慮衝擊中寮關係
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）7月17日發表一篇名為《寮國對中國看法的轉變》（「Changing Perceptions in Laos Toward China」）的調查報告，報告指出，愈來愈多的寮國受訪者對中國的經濟影響力感到擔憂，比例於2022年達65.8%，但2023年已增加到72.7%。
ISEAS亞細安研究中心兼任項目主任、同時也是此篇報告的作者林薇伶（Joanne Lin Weiling）在表示，在ISEAS於2023年的調查報告中，當寮國人被問到有什麼事件可能會惡化對中國的正面印象時，有56.7%的人選擇「中國干涉我國內政」，包括對寮國華裔公民的影響、43.3%的人認為是「中國利用經濟工具和旅遊業，來懲罰我國的外交政策選擇」，顯示「中國在寮國日益增長的存在，可能不可避免地引發對（寮國）國內干涉的擔憂」。
對此，林薇伶在接受《美國之音》訪問時進一步說明，中國實際上佔有寮國農業品80%以上的出口份額、更對其資助至少達800多個項目、總價值逾160億美元，大部分屬於「一帶一路」倡議的建設計劃。雖然兩國經濟聯繫密不可分，但林薇伶認為，寮國對中國基建的日益依賴，已經讓民眾對能源資源恐遭受北京控制感到畏懼，也擔憂環境受到衝擊，而雙邊的語言藩籬還可能加大分歧。
林薇伶說：「中國在『一帶一路』下（在寮國）建造愈來愈多的水電大壩，這確實有潛力幫助寮國成為『東南亞電池』，但許多人也擔憂破壞或影響安全、環境和民眾生計、或對如柬埔寨、泰國和越南等其他下游國家造成衝擊，以及憂心中國正加大對寮國的能源資源控制。當然民眾還有其他擔憂，包括這些發展對寮國社會結構的侵蝕，因為我們可以看到，實際上有很多當地企業正在被中國公民接管，甚至這些人也無法用寮國語進行溝通，但這種情況卻在寮國非常普遍。」
台灣政治大學東亞所特聘教授楊昊則說，對鄰近中小型國家提供經濟誘因及雙邊合作計畫，一直以來是北京加強其國家影響力重要的戰略和工具，而像寮國這樣的共產國家的政治政策者，更容易利用這些資源鞏固其政權以永續執政，但當地民眾可能希望的是能有更多的國際合作，除了避免被貼上「中國的附庸國」標籤，也不想要未來只因得罪北京，國家利益就遭受巨大衝擊。
楊昊告訴《美國之音》：「當一個中小型國家如果比較大量地長期依賴單一市場，國內當然會出現一些論辯，就是未來我們國家到底是不是會淪為大國身邊的附庸國，那當然寮國（寮國）作為是中南半島所謂的『CLMV』（指柬埔寨、寮國、緬甸和越南四國）的東協後進國家，它當然在面對這種大國施展誘因的這種脆弱性就會更顯著。」
不想當中國衛星國 寮國努力走向獨立自主
雖然中國正透過中寮鐵路、水電大壩、經濟特區等基建項目，試圖擴大中國在寮國的影響力，甚至助長後者對其的依賴，但《寮國對中國看法的轉變》一文引述ISEAS從2019年至2023年的《東南亞態勢》（State of Southeast Asia）報告的數據指出，中國實際上對寮國的影響力正在下降。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航