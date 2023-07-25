北韓再向日本海發射2枚彈道飛彈，美國第2艘核潛艦抵達韓國，朝鮮半島緊張局勢升溫

北韓頻射飛彈升高緊張，美第2艘核潛艦抵韓國

（中央社）繼上週美國核潛艦時隔42年再度訪韓後，美國另一艘核動力潛艦安納波利斯號昨（24）日抵達韓國。美韓聯盟正尋求強化美國戰略資產，以嚇阻北韓。

《路透社》報導，韓國海軍表示，美軍安納波利斯號（USS Annapolis）停靠濟州海軍基地，將裝載補給物資，同時執行一項未敘明任務。

韓國海軍在聲明中說：「以安納波利斯號的抵達為契機，兩國海軍計劃強化協防態勢，並舉辦紀念美韓結盟70週年的各種交流活動。」

可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」（USS Kentucky）18日抵達韓國，這是美國自1980年代以來首次派遣具核武能力的潛艦訪問韓國，適逢美國和韓國啟動「核諮商小組」（Nuclear Consultative Group, NCG）會談，以協調與北韓爆發核戰時的應對措施。

北韓19日發射兩枚彈道飛彈，時間點就在肯塔基號訪韓後數小時，之後於22日再度發射多枚巡弋飛彈。

美軍潛艦安納波利斯號和肯塔基號不同，無法搭載核彈頭彈道飛彈。安納波利斯號主要執行反艦反潛作戰任務，曾於去年9月在朝鮮半島外海的國際海域，參加韓美日三方聯合演習。

可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」：

美核潛艦24日抵達韓國，北韓向日本海發射兩枚彈道飛彈

（中央社）韓國合同參謀本部表示，北韓於昨（24）日深夜向東海（日本海）發射兩枚彈道飛彈。

《韓聯社》報導，韓國合同參謀本部指出，「我軍於24日晚間11時55分和25日午夜，偵測到北韓從平壤附近地區向東海發射兩枚彈道飛彈」，兩枚飛彈都飛行大約400公里後才墜海。

韓國合同參謀本部還提到，軍方仍在分析北韓這次發射的飛彈，以判定飛彈確切類型。

美軍潛艦「肯塔基號」18日抵達韓國，19日北韓就發射兩枚彈道飛彈，之後又於22日發射多枚巡弋飛彈。

另一艘美國核動力潛艦「安納波利斯號」昨天也抵達韓國，北韓這次發射飛彈很有可能是對此表示抗議。

北韓時隔5天發射彈道飛彈，緊張局勢升溫

（中央社）韓國合同參謀本部表示，北韓在24日深夜向東海發射不明彈道飛彈，距離上次發射彈道飛彈僅短短5天，朝鮮半島緊張情勢愈見升溫。

美國核潛艦上週時隔42年再度訪韓後，另一艘美國核動力潛艦安納波利斯號24日也抵達韓國，北韓這次發射飛彈很有可能是對此表示抗議。

可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」18日抵達韓國隔天，北韓就發射兩枚彈道飛彈，之後又於22日發射多枚巡弋飛彈。

韓國軍方目前正就這次發射飛彈型號等數據進行分析。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航