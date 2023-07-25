TNL+ 2023/07/25,
中東

以色列國會通過極具爭議性司法改革計畫，削弱最高法院權力，數萬名群眾上街激烈抗議

以色列國會通過極具爭議性司法改革計畫，削弱最高法院權力，數萬名群眾上街激烈抗議
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

該司法改革提案允許以色列國會能以單純多數決（Simple Majority）的方式推翻該國最高法院所裁決的結果，即就算最高法院欲撤銷當前政府或部長所發布的「不合理」政策，以色列國會也有權干涉。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

以色列耶路撒冷（Jerusalem）及特拉維夫（Tel Aviv）等主要城市近日出現大規模示威活動，數十萬名以色列群眾上街抗議總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及其極右翼執政聯盟所推出極具爭議性的司法改革計畫。24日，改革計畫在納坦雅胡及盟友全力支持下，在120席的以色列國會中，以64票通過。

根據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，納坦雅胡自2022年12月29日再次出任總理後，隨即於2023年1月宣布推動司法改革計畫，此舉引發大批以色列民眾的不滿，迄今已連續7個月出現民眾上街抗議的場景，當前的示威更被視為以色列有史以來最具規模、最激烈的抗議活動。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）指出，眾多以色列示威者頂著戶外攝氏33度的高溫參加抗議活動，更有反對司法改革的民眾花費4天的時間，從特拉維夫揮舞以色列國旗徒步70公里至位處耶路撒冷的以色列國會響應示威行動。

《NPR》另表示，上街參與抗議司法改革的民眾仍持續增加中，以色列南區行政中心貝爾謝巴（Be'er Sheva）、北部港口城市海法（Haifa），以及中央區大城內坦亞（Netanya）的主幹道上同樣擠滿大批抗議群眾，光是在該國商業及文化重鎮特拉維夫就有超過10萬人參與抗爭。

《澳洲廣播公司》（ABC）則揭露，諸多現役及退休軍官、警界執法人士與情報單位負責人等100多位以色列國家安全人員，亦共同於2023年7月22日遞交一份給納坦雅胡的連署信，信中除呼籲納坦雅胡應停止執行司法改革立法，更斥責納坦雅胡當前的作為是在傷害以色列軍隊，其中參與連署的國防高層甚至包含以色列國防軍退役中將巴瑞克（Ehud Barak）與前以色列國防軍總參謀長亞阿隆（Moshe Ya'alon）。

「司法改革立法將摧毀以色列社會共同存有的價值，同時也在瓦解以色列國防軍、撕裂人民的團結，並對以色列的國家安全造成致命衝擊。」參與連署的前國防高層在信中這般寫道。此外，以色列退役官兵抗議組織「Brothers in Arms」亦於2023年7月22日強調，全以色列境內至少已有1萬名後備軍人表示將不會履行其戰時動員的義務，以此表達對納坦雅胡司法改革的不滿。

該司法改革法案有什麼令人詬病之處？

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