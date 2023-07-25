法國總統馬克宏展開歷史性南太平洋之旅，分析：抗衡中國在印太的影響力

（中央社）法國總統馬克宏今天正式展開歷史性的印太地區島國戰略巡訪之旅。學者分析，除安撫三度舉辦獨立公投的新喀里多尼亞外，出訪的主要任務便是抗衡中國在此深耕的影響力。

睽違5年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日將再次踏上法國於大洋洲的海外屬地新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea），並展開印太地區非常具有戰略意義的巡訪。

在新喀里多尼亞訪問3天後，馬克宏將「歷史性」訪問南太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）。自1966年前總統戴高樂（Charles de Gaulle）出訪當時尚未獨立，且仍稱新赫布里底群島共管地的萬那杜後，就再也沒有法國總統造訪該地區的非法屬島嶼。

此次出訪的主要目的，除了關注曾三度舉辦獨立公投的新喀里多尼亞，安撫島上的獨立勢力，並展現法國政府願意傾聽的態度外，在地緣戰略上更重要的，就是抗衡中國在印太地區的影響力。

馬克宏預計將闡述法國的印太地區戰略，尤其在中國在該區島國影響力日增之際，其目標非常明確，根據總統府愛麗舍宮（Elysee）闡述，就是重申「法國再次投入」的企圖心。

法國國際關係研究所（IFRI）研究員巴鍾（Céline Pajon）向法國新聞電台（FranceInfo）分析，自2000年起，北京利用該區不想與強權過多牽連的心態，「取得了空位」。2012年中國領導人習近平上位後，中國在太平洋地區成為不可忽視的存在，並發展自身利益。

首先是為了取得自然資源，包括鋰和漁業，也為了掌控若台海開戰將具有決定性角色的太平洋海域。

巴鍾說：「中國政府與這些島國的政治菁英建立密切關係。這些國家都對中國負債，且在政治和經濟上都依賴中國。」

巴鍾指出，2022年春天，中國和與澳洲關係向來友好的索羅門群島簽訂安全協議，引發西方震驚，「各國才發現他們早已大幅失守」，因為協議的其中一個子條款將「向中國軍力開啟索羅門群島的大門。」

儘管幾個月之後太平洋島國共同拒絕了中國涵蓋治安、經濟、健康和氣候的5年計畫，但中國仍繼續發展在此區的影響力。

由於法屬島嶼，法國在印太地區有世界僅次於美國的專屬經濟海域，並企圖提供有別於中國之外的「另一個選項」。總統府表示，希望超越外交的行禮如儀，「強化與全體太平洋國家的合作」。

巴鍾也認為，法國目前在南太平洋沒有任何的清晰戰略，美國則在去年發展出全新戰略，不僅預備上億美元援助該區島國、與日本、印度、澳洲合作「四方安全對話」（Quad），也舉行美國－太平洋島國峰會。

國民議會國防軍事委員會成員、今年曾訪台的議員傑納泰（Anne Genetet）也向法媒表示，印太是「歐洲議題」，儘管看似遙遠，但全球價值鏈明顯的脆弱性與海運受阻而造成的通膨，「都提醒著印太地區與歐洲人息息相關」，並呼籲歐洲以清晰的戰略更積極參與印太地區。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航