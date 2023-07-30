中國西安高中入學考試「回流生」引爭議，「高考移民」低齡化挑戰戶籍改革

在過去的一周，不均衡的教育資源在中國陝西省西安市引發一輪激烈的辯論。家長紛紛向當地教育部門尋求答案，質疑今年該市中考考生中有大量來自其他省份的學生。

7月14日，西安市公布高中入學考試（中考）成績後，就有傳言指該市10萬名考生中有多達4萬名為「回流生」——這些學生來到西安參加考試，被指可能是希望在未來的高考中利用該市相對較低的大學錄取線，獲得更大機會入讀好的大學。

中國教育學者向《BBC》指出，中國多數城市放開落戶限制是「不可逆轉」的趨勢，應該以理性態度看待異地高考和中考，讓人才引進地區對於「回流生」的數據更加公開化。

西安教育部門在上周回應了這一爭議，聲稱參加該市2023年中考的「回流生」人數為3608名，僅佔全市考生總人數的3.5%。

但是官方宣稱的數據並未平息家長的憤怒，有當地家長為此進行了抗議，不滿「回流生」剝奪了當地學生的教育資源。

事件引發廣泛反響之後，西安市當局也就事件展開調查。至周一（7月24日），當地警方已對外宣佈共抓獲40名涉嫌為不合資格考生提供虛假報名訊息的培訓機構人員。

另一方面，一名男子被指「編造」有關「中考回流生」的不實訊息而被警方刑事拘留。

「回流生」

西安市政府已經在上周宣佈成立調查組，以核實每一名「回流生」的身份和資格。

這些學生當中有不少人享受了2017年西安戶籍制度改革帶來的福利。該次改革放寬了落戶政策，使得在西安有戶籍但是在其他省份工作的家庭子女，在父母工作的城市就讀，同時仍可以返回西安參加中考。

此外，該政策還允許其他省份的人才獲得西安戶口，而他們的子女也因此符合「回流生」資格。

以「回流生」身份在西安參加中考的學生，也會相應地獲得在西安參加高考的資格。

當地家長擔心，「回流生」的增加不僅會使他們的子女進入好的高中變得更加困難，而且會在三年後的高考當中面臨更為激烈的競爭。

從「高考移民」到「中考移民」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 陝西省與河南省在最近三年的高考當中均使用相同的試卷，但是在本科院校的錄取分數線上，陝西省要低於河南省。這是出現高考移民的直接原因。

在中國，大學錄取基於學生在各省份高考成績的排名，而並非全國統一的分數線。

有些學生在教育資源水平較高的省份就讀，但是去錄取線相對較低的省份參加高考，以獲得更大機會入讀更好的大學。

比如，陝西省與河南省在最近三年的高考當中均使用相同的試卷，但是在本科院校的錄取分數線上，陝西省要低於河南省。

這樣的差異和一些城市的戶口制度引起了一些教育機構的關注，試圖從中獲利。據中國媒體報導，河南省的一些教育和諮詢機構向陝西省戶籍居民提供服務，幫助學生在陝西註冊戶口。

這樣的操作被稱為「高考移民」，中國教育部在近年對這一現象進行過打擊。

然而，最近的這次爭議似乎反映這種現象提前到中考階段，形成「中考移民」。

中國教育學者、21世紀教育研究院院長熊丙奇在一篇評論中提到，關於「回流生」的爭議「主要還在於各地的教育資源配置不均衡」。

他向《BBC中文》表示，異地高考或中考的制度本來是為了給戶籍與工作地不同的家庭子女公平的教育和考試機會，但是利用這一制度「違規運作中考移民」卻成了一個現實問題。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 教育學者認為，關於「回流生」的爭議「主要還在於各地的教育資源配置不均衡」。

熊丙奇指出，中國多數城市放開落戶限制是「不可逆轉」的趨勢，而只要能嚴格執行報考資格的審查，本地戶籍的學生不應該會受到太大影響， 「因為符合條件的人員數量畢竟是有限的」。

他呼籲以理性態度看待異地高考和中考，讓人才引進地區對於「回流生」的數據更加公開化，並通過訊息引導家長作理性選擇，減少嘗試以各種手段「運作」異地考試的衝動。

西安市公安及教育部門已表示，計劃嚴查通過依靠訊息向不合資格考生提供「回流」服務的機構。

當局稱將對3608名「回流生」的戶籍、學籍、學校證明、學業水平考試成績逐一甄別，對任何以造假手段獲取報名和考試資格的考生，取消錄取資格。

至周一，西安市上公安局通報，兩家培訓機構和一所補習學校涉嫌以造假方式為「回流生」提供服務被查處，並已控制涉案人員13名，抓獲犯罪嫌疑人16名，刑事拘留11人。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航