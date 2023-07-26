俄烏戰爭：俄羅斯退出「黑海穀物協議」，是否將導致非洲糧食危機？
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俄羅斯蒙受的風險是，中止協議或會影響甚至破壞俄國與其非洲伙伴國家的關係。俄非峰會將於7月27至28日間在聖彼得堡舉行，非洲14個國中至少一半的小麥進口依賴俄羅斯與烏克蘭。
俄羅斯宣布中止與烏克蘭之間的協議，正受旱災之苦的非洲國家嚴肅警告，當地將面臨嚴重糧食短缺。
許多國際觀察人士對克里姆林宮在俄非峰會召開前數天作出此舉動感到意外。峰會將於7月27至28日間在聖彼得堡舉行。
這項協議自2022年7月生效以來先後續約三次，它允許貨輪安全通過黑海特定通道，往返烏克蘭港口敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）和尤日內／皮夫登尼（Yuzhny/Pivdennyi）。
肯亞政府形容俄羅斯的行動是背後捅刀（暗箭傷人），給非洲之角（Horn of Africa；東北非）國家造成不可理喻的衝擊。
穀物貿易受限，本已給非洲的糧食分配網絡百上加斤，數以百萬計百姓面臨糧食短缺與價格暴漲的威脅。
烏克蘭糧食受阻如何影響糧食安全？
因連年降雨短缺，索馬利亞、肯亞、衣索比亞與南蘇丹合共超過5000萬人急需糧食援助。
聯合國表示，穀物協議允許烏克蘭出口62.5萬公噸糧食，作為人道援助，送往這些國家。
世界貿易組織總幹事恩戈齊・奧孔約－伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）說：「黑海的食品、飼料與肥料貿易對穩定世界食品價格不可或缺。」
聯合國糧食及農業組織（FAO）稱，自2022年7月以來全球食品價格下跌11.6%，便跟達成該協議有關。
如今人們擔心此前的努力將被迅速瓦解。
亞的斯亞貝巴大學經濟學家暨公共政策教授康斯坦丁諾斯（Prof Constantinos Berhuétesfa Constantinos）說：「市場動態將馬上發生變化。如您所知，市場總緊跟著新聞消息。」
「才剛宣布，穀物行商便會馬上漲價，各國將馬上囤糧，禁止出口糧食到其他國家。」
在肯亞，食品價格飆升，輔以生活成本問題，導致了死傷慘重的示威抗議活動。
經濟學者們對更廣泛的經濟前景提出警告。
康斯坦丁諾斯教授說：「各國在從俄羅斯採購進口小麥與植物油，以及肥料時，將面臨非常嚴峻的困難，當然還要面對（分發環節的）連鎖反應，尤其是當牽涉到非洲的難民與境內流離失所者（IDP）的時候。」
俄羅斯會回心轉意嗎？
普亭表明了莫斯科的立場，只要西方滿足其關鍵要求，它將馬上重返協議。這些要求包括撤銷對俄限制和恢復金融活動。
這是俄方對國際社會，要求解決當前問題的密集施壓與外交斡旋的回應。
以聯合國、土耳其、歐盟和數個非洲國家為首的國際持份者正接觸俄羅斯官員，尋求確保糧食安全的解決方案。
這會影響俄非關係嗎？
俄羅斯蒙受的風險是，中止協議或會影響甚至破壞俄國與其非洲伙伴國家的關係。
俄非峰會將於7月27至28日間在聖彼得堡舉行。
非洲14個國中至少一半的小麥進口依賴俄羅斯與烏克蘭。
從利比亞到馬利、蘇丹、中非共和國、莫三比克等地，俄羅斯的參與日益深入。這甚至涉及到軍事方面，例如協助這些國家打擊叛軍或伊斯蘭聖戰武裝。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
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百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
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除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
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