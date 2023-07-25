杜蘇芮海警發布強度已近中颱上限，26、27日離台最近，預計今天發布陸警

颱風杜蘇芮海警發布，強度增強、暴風圈擴大

（中央社）中央氣象局昨（24）日晚間8時30分發布今年第5號颱風杜蘇芮海上颱風警報，警戒範圍為巴士海峽。氣象局觀測，杜蘇芮的暴風半徑已擴大至280公里。

根據氣象局最新颱風消息，中度颱風杜蘇芮昨天晚上8時中心位於鵝鑾鼻東南方790公里海面上，以每小時17公里速度朝西北轉西北西移動。

氣象局指出，根據最新資料顯示，颱風杜蘇芮過去3小時強度增強且暴風圈略為擴大，將對巴士海峽構成威脅。

氣象局昨天表示，颱風杜蘇芮已接近中颱上限，提醒民眾不論颱風距台遠近，對南部都有直接的衝擊。

氣象預報員劉宇其指出，若杜蘇芮再靠近台灣，不排除北部也會在暴風圈內；且受到外圍環流影響，環境偏東風、東北風，北部還是要留意有間歇性風雨；颱風通過期間對南部水情是有挹注，挹注多寡仍要視遠近而定，雖然水情可能會緩解，但還是要注意強風豪雨的災害。

他表示，受到颱風外圍環流影響，昨晚東半部有零星短暫陣雨，今天西半部大致炎熱，午後有雷陣雨，晚間大台北、西半部也有短暫陣雨。

劉宇其提醒，今天颱風靠近，沿岸風浪也逐漸增強，東海岸昨天已經觀測到約2公尺以上浪高，今晚有機會達5公尺以上，西海岸浪高也有2、3公尺，請民眾避免前往海邊活動。

他說，26日、27日颱風影響最明顯，風雨由東半部往南部加劇。26日颱風約在台灣南方，東半部、恆春半島會有明顯降雨、甚至局部豪雨發生的機會，西半部也有短暫陣雨；27日颱風影響最大，東半部降雨持續，中南部、尤其是南部降雨明顯，台東可能會有大豪雨；28日風雨才會逐漸減弱，但水氣多，南部降雨仍明顯。

杜蘇芮颱風的各國預測路線地圖：

中央氣象局的預測路徑圖：

颱風杜蘇芮將沿台灣西南沿海北上，26、27日風雨最大

（中央社）氣象局昨天表示，最新預測颱風杜蘇芮將先接近呂宋島北側，接著沿台灣西南側沿海前進，往中國移動；26日、27日離台灣最近，風雨最明顯；昨晚已發布海警，預計今天白天發布陸警。

中央氣象局預報員羅雅尹表示，中颱杜蘇芮目前暴風半徑約250公里，距離鵝鑾鼻東南方約970公里海面上，預測路徑會通過巴士海峽，沿台灣西南部海面往中國移動，預估26日、27日最靠近台灣。

羅雅尹說明，杜蘇芮昨天至今天會先朝西北方移動，逐漸接近呂宋島北方，26日、27日最接近台灣西南沿海；目前雖然距台灣約1000公里，但台東、恆春半島已有長浪發生，這幾天會愈來愈明顯、風浪加大，呼籲民眾非必要勿接近海邊。

羅雅尹指出，颱風路徑對各地的風雨影響也會不同，以整體來說，26日東半部、恆春半島會先有明顯降雨，27日南部降雨也會增加；中部以北仍要視路徑而定；昨晚已發布海上颱風警報，預計今天白天會發布陸上颱風警報。

羅雅尹說，杜蘇芮接近呂宋島北端時，環境還是適合它發展，有機會達到中颱上限，往台灣西南部沿海移動時，強度可能會稍減弱，但26日、27日仍然會是一個比較強的中度颱風。

羅雅尹強調，颱風中心若更靠近台灣，風力就會影響南部陸地，這段期間還要觀察颱風與台灣的距離；過去類似的颱風個案還不少，雖然近幾年這樣的情況相對較少，不過以這樣的方式經過台灣，花東及南部風雨會比較明顯。

氣象局表示，明天颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨；26日、27日颱風及其外圍環流影響，各地有陣雨，並有大雨或豪雨發生的機率；28日颱風或其外圍環流影響，中南部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨。

Photo Credit: 中央社 颱風杜蘇芮持續接近台灣，中央氣象局24日表示，預計晚間8時30分發布海警，可能25日下半天發布陸警，提醒民眾留意做好防颱整備。新北市淡水漁人碼頭24日午後未受颱風影響，天氣晴朗，民眾開心出遊。

吳德榮：颱風杜蘇芮接近，東半部恆春半島防致災降雨

（中央社）氣象專家吳德榮今天表示，中颱杜蘇芮接近，以東半部及恆春半島是發生「致災降雨」機率最高的地區；提醒明天至28日上半天受颱風環流影響，各地慎防強風豪雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱杜蘇芮將通過巴士海峽、台灣海峽南部、進入福建省。「不確定性」範圍東側觸及台灣，西側則離台更遠。

吳德榮指出，杜蘇芮的降雨對陸地的威脅，以東半部因地形抬升及恆春半島距環流較近，為發生「致災降雨」機率最高的地區；其次為高屏山區，但雨量大小與路徑靠近的程度密切相關，有「不確定性」，需持續觀察；中部以北受地形屏障、影響相對較小。澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽。

吳德榮強調，停班停課需符合一定的條件，在氣象局發布陸上警報前，並無各縣市風力與雨量預報可供比較；更何況決定停班課是縣市政府的權責，其中有因地制宜的考量，並非完全屬氣象專業。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至28日上半天受颱風環流影響，26日東半部及南部雨勢加大，中部以北轉有局部陣雨；27日至28日上半天、各地慎防強風豪雨；28日下半天風雨逐漸減小。

吳德榮提到，29至31日天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後防局部大雷雨。另外，在「杜蘇芮」東南方海面將另有一熱帶擾動醞釀，28日有發展成颱的機率，需持續觀察。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航